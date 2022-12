Tür 6: Rabiater Bischof und Kinderfreund - Wie war der echte Nikolaus?

Ohrfeigen gehören eigentlich nicht zu den üblichen Formen der Auseinandersetzung unter Theologen. Bischof Nikolaus von Myra jedoch soll auf dem Konzil von Nicäa seinem Widersacher Arius eine verpasst haben. Bischof Nikolaus? Ja, genau der, der noch heute, am 6. Dezember den Kindern Geschenke bringt. Ein Heiliger als Raufbold? Na sowas…doch da – es klopft an das heutige Türchen – St. Nikolaus steht davor. Komm herein, heiliger Mann, wir waren auch immer brav. Die Rute kannst du stecken lassen. Packe lieber die Geschenke aus.

St. Nikolaus ist der einzige Gabenbringer, der vielleicht gelebt haben könnte – ganz sicher ist das aber nicht. Nach den frühesten Quellen, die aber erst etwa 500 Jahre nach dem Tod des Heiligen entstanden, war im 3. Jahrhundert Bischof von Myra in Kleinasien, der heutigen Türkei. Vielleicht ist in die heute bekannte Gestalt der Vorweihnachtszeit auch noch ein anderer Nikolaus eingegangen, ein Abt, der etwa 200 Jahre später lebte.

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freun. Lustig, lustig, traleralala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da!

Bekanntestes Nikolauslied, aus dem 19. Jhd.

Schutzpatron der Kinder und Gabenbringer

Das Konzil von Nicäa, auf dem Nikolaus so schlagfertig argumentiert haben soll, fand im Jahr 325 statt und stellte kirchenpolitisch bedeutsame Weichen. Die Teilnahme des Bischofs von Myra ist in den überlieferten Dokumenten allerdings nicht bezeugt. Dafür ranken sich zahlreiche Legenden um sein Leben. Sie beschreiben den Heiligen nicht als Choleriker, sondern als Wohltäter. Weit verbreitet ist die Geschichte über die Töchter eines armen Mannes, denen Nikolaus des Nachts heimlich Kugeln aus purem Gold als Mitgift zusteckte.

Damit bewahrte er sie davor, in ein Bordell gesteckt zu werden. Noch wundersamer ist die Story von dem Wirt, der drei Schüler schlachtete, um sie seinen Gästen vorzusetzen. Der Bischof bemerkte die Untat und erweckte die Jungen wieder zum Leben. Geschenke bringen und die Jugend beschützen – solche Leistungen prädestinierten den frommen Mann dazu, zum Schutzpatron der Kinder und zum heimlichen Gabenbringer zu werden. Dass ihm auch mal die Hand ausrutschte, war aus damaliger Sicht kein Problem, im Gegenteil.

Seit dem 8. Jahrhundert breitete sich der Kult des heiligen Nikolaus über ganz Europa aus. Bereits im Mittelalter war sein Tag ein Fest für Kinder. Schüler wählten sich einen Knabenbischof, der für eine begrenzte Zeit das Sagen über die Erwachsenen hatte. Für die Geschenke bastelte sich die Kinder ursprünglich Schiffchen, in der der Heilige nachts seine Gaben hineinlegte. Später wurde dann im wahrsten Sinne ein Schuh daraus.

Luther hielt nicht viel von dem Heiligen

Bis zur Reformation blieb der Nikolaustag der Tag der Geschenke. Martin Luther versuchte erfolglos, dem populären Heiligen den Garaus zu machen. Es gelang ihm zwar, die Bescherung vom 6. auf den 24. Dezember zu verlegen. Damit war das Nikolausbrauchtum jedoch nicht aus der Welt, auch wenn es in protestantischen Gegenden zeitweise verboten wurde. Im Gegenteil, St. Nikolaus kehrte zurück und er war stärker als je zuvor. Kam er davor nur heimlich, wenn die Kinder schliefen, machte die katholische Kirche im Zuge der Gegenreformation Hausbesuche des Heiligen zu einer neuen Tradition. Der Nikolaus erscheint auch heute vor allem im Süden Deutschlands höchstpersönlich bei den Kindern. Diese singen ihm etwas vor oder sagen ein Gedicht auf, dann erhalten sie die Gaben.

Als Nikolaus Bischof von Myra war Das war vor mehr als tausend Jahr Da half er den Menschen bei Kummer und Not Den hungernden Kindern gab er Brot

Modernes Nikolauslied

In den Niederlanden ist Nikolaus nach wie vor der hauptsächliche Gabenbinger der Weihnachtszeit. Seine Ankunft per Schiff gegen Ende November ist ein großes Spektakel, das vom Fernsehen übertragen wird. Vom holländischen Sinterklaas aber stammt der heute weltweit bekannteste Gabenbringer ab, der amerikanische Santa Claus. Dieser ist trotz seiner kommerziellen Aura also der verweltlichte Nachkomme eines Heiligen.

Der deutsche Weihnachtsmann und viele andere internationale Gabenbringer wirken heute wie Abziehbilder von Santa Claus, auch wenn sie eigenständige Figuren sind. Das liegt an der Prägekraft der amerikanischen Bilderwelt. Ob skandinavische Wichtel oder der finnische Joulupukki, der englische Father Christmas oder der französische Père Noël, sie alle tragen heute die rot-weiße Weihnachts-Uniform. Manche sehen in der roten Farbe ein Relikt des Bischofsmantels.

Nikolaus in verschiedenen Regionen

Verschiedene regionale Gestalten der Vorweihnachtszeit im deutschsprachigen Raum sind ebenfalls Abkömmlinge des Heiligen Nikolaus. Die Pelznickel (Pfalz), die Glöwesse (Hessen), der Pulterklas (Diethmarschen), die Klausen im Allgäu und viele andere tragen seinen Namen, wenn auch teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Manche davon sind zu rabiaten Begleitern des eigentlichen Nikolaus geworden, der damit sein Wesen in eine dunkle und eine helle Seite – siehe oben – aufgespalten hat. Ein Glowes hingegen ist ein verkleidetes Kind, das am Nikolaustag mit mehr oder weniger freundlichen Versen von den Erwachsenen kleine Gaben einfordert. „Glowes“ ist eine hessische Dialektform von Klaus.

Sankt Nikolaus ein Bischof war er liebt der Kinder große Schar beschenkte gern die armen Leut und hatte immer für sie Zeit

Für den katholischen Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti ist der Weihnachtsmann „ein Falsifikat, eine Hülle ohne Inhalt, ein sinnentleertes Imitat, ein Klon. Hinter ihm aber steht unübersehbar das Original, der heilige Nikolaus.“ Eigentlich sind die beiden ja gar nicht zu verwechseln – der eine trägt den Ornat eines Bischofs, die anderen die rote, pelzbesetzte Kutte. Dennoch werden sie im Alltag immer wieder durcheinandergebracht. Katholische Organisationen verteilen zwar immer wieder echte Schokoladennikoläuse im Bischofs-Outfit unter dem Motto „Nikolaus statt Santa Claus“. Ob’s hilft, ist aber fraglich. Sogar der bayerische Ministerpräsident verwechselte in der Vergangenheit die verschiedenen Gabenbringer und postete am 6. Dezember wiederholt einen Schokoladenweihnachtsmann in den sozialen Netzwerken.

PS: Die Publizistin Constanze Kleis (Jahrgang 1959) ist kein Fan des Nikolausbrauchtums. In ihrem lesenswerten Buch „Gebrauchsanweisung für Weihnachten“ beschreibt sie, wie eine Kindergartenfeier bei ihr ein „Nikolaustrauma“ auslöste. Zu dieser Zeit war der Heilige noch eine gefürchtete Strafinstanz, Sack und Rute nicht nur traditionelle Attribute, sie kamen zum Einsatz. Der fragliche Nikolausdarsteller rief die Kinder Reihe nach auf und hielt ihnen ihre kleinen und kleinsten Sünden vor. „Jeder, der in den Augen des großen Richters da vorn durchgefallen war“, so die Autorin, „also praktisch alle, wurde nun von einem furchterregenden Knecht Ruprecht in einen großen, dunklen Sack gesteckt und unter Todesangst einmal durch den großen Saal geschleift.“