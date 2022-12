Tür 26: Mick Foley – Der weihnachtliche Erzmärtyrer unter den Wrestlern

Der heutige Tag, inzwischen ein farbloser „zweiter Weihnachtsfeiertag“, war früher als Stephanstag bekannt. In England heißt er „Boxing Day“, was aber nichts mit Faustkampf zu tun hat, sondern mit der Box, in der vermutlich Gaben liegen. Wrestling Day wäre auch nicht schlecht, aber dazu später.

Der heilige Stephanus bringt keine Geschenke. Er war der erste christliche Märtyrer, in Jerusalem wurde er zu Tode gesteinigt. Es ist kein Zufall, dass gleich nach der Geburt Christi des ersten Blutzeugen gedacht wird, dessen Tod in der Bibel ähnlich wie der von Jesus beschrieben wird. Geburt, Tod und Auferstehung sind im christlichen Jahreskreis eng miteinander verbunden.

Märtyrer als Vorbilder

Märtyrer galten bei den frühen Christen als Vorbilder, als die Elite der Gläubigen. Viele konnten es gar nicht erwarten, es ihnen gleichzutun. Märtyrer wurden verehrt und aus dem Kult entwickelte sich mit der Zeit die Institution der Heiligen.

Erst später wurden zu dieser Schar auch Menschen gezählt, die ein vorbildliches Leben geführt hatten, ohne für ihren Glauben gestorben zu sein. Noch später versuchte der Reformator Martin Luther, den Heiligenkult ganz abzuschaffen und erfand dabei den Heiligen Abend. Der liegt jetzt schon wieder merkwürdig weit zurück...

Viele der spätantiken Märtyrergestalten haben vermutlich gar nicht existiert. Ihre Legenden sind einander erstaunlich ähnlich. Sie werden von bitterbösen Römern wenigen ihres Glaubens bedrängt, weichen aber keinen Zentimeter zurück. Sie müssen abscheuliche Qualen erleiden, die ihnen aber scheinbar keine Schmerzen verursachen.

Vom Drachentöter Georg, auch heute noch einer der populärsten Heiligen überhaupt, wurde erzählt, dass ihm seine Peiniger das Fleisch mit Haken und Zangen vom Leibe rissen, sie geißelten ihn, streuten Salz in seine Wunden, schlugen Nägel in seine Schädeldecke und zertrümmerten diese, zerhackten ihn in zehn Teile, flößen ihm geschmolzenes Metall ein, kocht ihn in Pech und Blei, alle Grausamkeiten kann man gar nicht aufzählen.

Mehrmals starb Georg dabei, wurde aber von Gott wieder zum Leben erweckt um neue Proben seiner Glaubensstärke geben zu können. Die Steinigung des heiligen Stephanus wirkt geradezu human neben dieser Schauergeschichte. Sie könnte von Marquis de Sade geschrieben worden sein, wenn sie nicht ein erbauliches Ende hätte.

Barbara und Lucia

Unter den Heiligen, derer in der Advents- und Weihnachtszeit gedacht wird, sind noch viele weitere Märtyrer und Märtyrerinnen. Die meisten Namen sagen uns heute nichts mehr, aber Barbara und Lucia sind auch heute noch wichtige Persönlichkeiten im weihnachtlichen Brauchtum. Barbara und ihrem Martyrium sind wir bereits begegnet, Lucia haben wir im Vorbeigehen kurz zugewinkt.

Die heiligen Lucia von Syrakus soll im dritten Jahrhundert gelebt haben. Unter anderem heißt es in ihrer Legende, sie habe sich selbst ihre Augen herausgerissen und diese ihrem Verlobten geschickt. Sie wollte nicht heiraten, sondern lieber ohne Augenlicht Jungfrau bleiben, zur höheren Ehre Gottes.

Die ungewöhnlichsten Märtyrer feiern ihrem Gedenktag am 28. Dezember, dem „Tag der Unschuldigen Kinder“. Das sind diejenigen Knaben aus Bethlehem, die König Herodes laut dem Evangelisten Matthäus aus Angst vor einem Konkurrenten niedermetzeln ließ. Nur die heilige Familie war gewarnt und konnte entwischen. Eigentlich sind diese Kinder keine Glaubenszeugen, sie starben, ohne zu wissen, warum.

Vielleicht hatte die Kirche hier aber gewisse Schuldgefühle und hat die armen Bübchen gerade deshalb in die Reihen der Heiligen aufgenommen. An diesem Tag war es früher in vielen Teilen Europas üblich, Kinder, Eltern oder Langschläfer mit Ruten zu schlagen, was wahrscheinlich eher als Schutzzauber denn als Strafe gemeint war.

Dunkel und Hell lag beisammen

So viel Gewalt und Grausamkeit in der Weihnachtszeit? Das klingt für heutige Ohren unpassend. Für die Menschen in früherer Zeit war es das nicht. Für sie lag Dunkel und Hell wesentlich enger beisammen, sei es im Glauben oder im Alltag. Erst in unserer Zeit sind Rute und böse Weihnachtsgeister in den Hintergrund getreten.

Verschwunden sind die Mächte der Finsternis allerdings nicht. Sie haben nur das Medium gewechselt. Nach wie vor ist es verführerisch, das Kinder- und Lichtfest mit den dunkelsten Regionen der diesseitigen und der jenseitigen Welt in Verbindung zu bringen.

Gewalt und Horror spielen in Weihnachtsfilmen eine wichtige Rolle – von den tollpatschigen Einbrechern, die dem kleinen Kevin an den Kragen wollen bis hin zu Dämonen und Kannibalen. Je dunkler die Nacht, umso heller erstrahlt das Licht – und umgekehrt. Wir erinnern uns: Ganz am Anfang unserer weihnachtlichen Reise stand die Schlange, die den Sündenfall im Paradies herbeiführte.

Einer, der die helle und die dunkle Seite in sich vereint, wie kaum ein zweiter ist der Wrestler Mick Foley (*1965), auch bekannt unter seinen Ringnamen Cactus Jack und Mankind. Kaum fällt sein Name, da kracht er schon durch das heutige Türchen und steht blutüberströmt und gespickt mit Holzsplittern vor uns. Ein echter Mick-Foley-Auftritt. Dieser Wrestler ist unter den Fans berühmt für seinen harten und riskanten Kampfstil.

Mick Foley: Wrestling und Weihnachten zusammen?

Im Ring gab er durchgeknallte Charaktere, die keinen Schmerz spürten oder ihn sogar genossen. Wenn die meisten Wrestler versuchen, ihren Gegnern nicht wirklich zu schaden, sondern die Aktionen nur gefährlich aussehen zu lassen, ging Foley bis an die Grenzen und darüber hinaus.

Er sprang von meterhohen Stahlkäfigen, ließ sich mit glühenden Eisen verbrennen und ging auf seine Gegner mit einem Baseballschläger los, der mit Stacheldraht umwickelt war. Sein rechtes Ohr wurde ihm bei einem Kampf abgerissen. Die von ihm in Szene gesetzten Gewaltfantasien erinnern fast an die Leiden der spätantiken Märtyrer. Allerdings teilte Mick Foley genauso gerne aus, wie er einsteckte.

Neben seiner Passion für blutige Schaukämpfe hat er aber noch eine Leidenschaft: Weihnachten. In seinem Haus hat er ein Weihnachtszimmer eingerichtet, in dem das das ganze Jahr Schneekugeln, Plastik-Weihnachtsmänner und ein geschmückter Tannenbaum stehen.

Dort befindet sich auch ein Schrank voller Santa-Kostüme. Die zieht Foley an, wenn er auf Wohltätigkeitsveranstaltungen den Weihnachtsmann spielt. Seine älteste Tochter trägt den Namen Noelle, französisch für Weihnachten. Sogar ein Kinderbuch über Weihnachten hat er geschrieben. Andere prominente Wrestler haben Weihnachtsfilme gedreht, in denen die Fäuste fliegen. Bill Goldberg spielt in der Horror-Trash-Komödie Santa‘s Slay einen mordlustigen Weihnachtsmann. Hulk Hogan prügelt sich in Santa Claus mit Muckis mit einer Bande wahnsinniger Verbrecher.

Ganz echte Kämpfe finden an den Weihnachtstagen in Peru statt. Takanakuy, heißt das Ritual, was in der Sprache der Indigenen einfach „sich gegenseitig hauen“ bedeutet. Anders als bei Foley, Hogan & Co sind Waffen und unfaire Aktionen verboten. Die Kämpfer wollen Mut und Kraft demonstrieren, aber auch Aggressionen abbauen und Streitigkeiten regeln. Schließlich ist Weihnachten ja das Fest des Friedens und der Liebe.

Auch scheinbar brutale Weihnachtsbräuche können also einen positiven Kern haben. Dunkles und Helles liegen in dieser Jahreszeit eben eng beieinander. Trotzdem sind – im Gegensatz zur gestrigen Kolumne – die hier aufgeführten Legenden und Bräuche nicht zur Nachahmung empfohlen.

PS: Zum weihnachtlichen Brauchtum gehören auch sogenannte Umkehrbräuche, bei denen die jungen und machtlosen für ein paar Tage die Herrschaft übernehmen, ähnlich wie die Narren, die heute in der Fastnacht die Rathäuser stürmen. In vielen Gegenden Europas wurden Knabenbischöfe aus den Reihen der Klosterschüler gewählt. Zur Amtsführung der jugendlichen Würdenträger gehörten auch kirchliche Aufgaben, die Messe durften sie jedoch nicht lesen. Zahlreiche Verbots-Edikte deuten darauf hin, dass es bei dem närrischen Treiben immer wieder zu Ausschreitungen bis hin zu Prügeleien kam. Auch die weihnachtlichen Heischebräuche, bei denen junge und arme Leute herumzogen und um Gaben bettelten, blieben nicht immer friedlich. Insbesondere in den USA kam es um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu Krawallen und Angriffen auf Weihnachtsgottesdienste.

Ehe irgendein Wrestler uns noch die Weihnachtswerkstatt zertrümmert, sperren wir sie lieber zu. Darum gibt es morgen kein Türchen mehr.