Tür 25: George Michael – Träumereien an weihnachtlichen Kaminen

Na, ist das eine Überraschung? Noch ein Türchen! Ein Geschenk von Christkind – oder vom Weihnachtsmann, wie’s beliebt. Das ist an einem solchen Datum aber auch nötig. Der heutige Tag ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Einerseits ist der 25. Dezember ja eigentlich der Weihnachtstag, gestern war nur (nur?) der Heilige Abend.

Andererseits ist mit diesem Heiligen Abend der wahre Höhepunkt auch schon wieder überschritten. Die Spannung ist gewichen, der Baum ist zum ersten Mal erstrahlt in seinem Lichterglanz, die Geschenke sind ausgepackt, die Kinder spielen und haben keine Lust auf langweilige Verwandtenbesuche, Spaziergänge oder ähnliches ödes Elternzeugs. Die Eltern sind erschöpft und würden auch gerne einfach nur ausruhen und etwas Angenehmes tun, aber die familiäre Pflicht…

In Amerika ist der 25. Dezember der wichtigste Tag. Dort bringt Santa Claus die Geschenke heimlich bei Dunkelheit, erst am Weihnachtsmorgen werden sie ausgepackt. In der Nacht, die bei uns der Heilige Abend ist, müssen die Kinder früh ins Bett, sonst kommt Santa vielleicht nicht. Unzählige Lieder handeln davon, dass sie trotzdem aufbleiben, die Treppe herunterschleichen und den Weihnachtsmann dabei beobachten, wie der die Geschenke unter dem Baum verteilt und die Strümpfe am Kamin füllt – oder aber etwas anderes tut.

Zweideutige Liedtexte über Santa Claus

Ella Fitzgerald sang 1950 über ein weihnachtliches Malheur: Santa Claus Got Stuck in my Chimney – „Santa Claus ist in meinem Kamin stecken geblieben“. Nun hat die kleine Ella Angst, dass er dieses Jahr nicht kommen wird und versichert, Papa habe einen ganz neuen Kamin extra für ihn gebaut.

Dass die damals schon über 30-jährige Ella Fitzgerald in dem Song als kleines Mädchen posiert, diente damals vielleicht als Tarnung für den zweideutigen Text. Es wirkt aus heutiger Sicht aber eher verstörend. Für nicht ganz jugendfreie Phantasien bietet das sehr weltliche Personal der amerikanischen Weihnachtsfolklore nun einmal viel Freiheit. Mit Christkind oder St. Nikolaus wäre das undenkbar.

Die Idee mit dem engen Kamin und dem dicken Eindringling hat Sängerinnen später immer wieder zu frivoler Weihnachtslyrik inspiriert. Die Krönung dieser Kamin-Romantik ist zweifelsohne I've Got Some Presents for Santa von Sarah Taylor und Bill Mumy aus dem Jahr 1994.

Outside, it snows

I take off all my clothes

And wait for Santa underneath my tree

He squeezes into my hot chimney

Where it's oh so warm and tight

- Sarah Taylor, I've Got Some Presents for Santa

Das lassen wir mal lieber unübersetzt und blicken anstatt dessen ein weiteres Mal zurück in die Vereinigten Staaten der 1950er Jahre: I saw mommy kissing Santa Claus sang der 13-jährige Jimmy Boyd damals ganz unschuldig, „Ich sah, wie Mama Santa Claus küsste“.

Der Bub nahm es locker: „Papa wird lachen, wenn ich ihm das erzähle“. Wirklich? Vertreter verschiedener Kirchen in den USA empörten sich damals über die Vorstellung, der ehrwürdige Gabenbringer animiere Mütter zum Ehebruch. Um einen Boykott des Liedes zu verhindern, musste der junge Sänger den entrüsteten Geistlichen erklären, es handle sich doch nur um den verkleideten Vater.

Kann sein, muss aber nicht. Inzwischen gibt es unzählige Variationen des Songs, die das Thema in alle Richtungen variieren. Mama küsst einen weiblichen Santa, Papa einen männlichen, Papa, Mama und Santa vergnügen sich zu dritt…

Sogar "Jingle Bells" handelt von mehr als gedacht

Aus Amerika und England kommen besonders viele Hits, die die weltliche Seite des Festes besingen: Flirten, tanzen, küssen und mehr. Eines der ältesten und bekanntesten dieser Lieder ist, man glaubt es kaum, Jingle Bells – ein Lied über winterliche Schlittenrennen, bei denen junge Burschen und Mädchen gemeinsam Spaß haben.

Nur über die Jahreszeit hat das im weitesten Sinne etwas mit Weihnachten zu tun, trotzdem ist Jingle Bells heute weltweit der Jingle für die Weihnachtszeit. Kaum zu glauben, dass das Stück bereits um das Jahr 1857 entstand.

Wenn damals die erotischen Elemente nur angedeutet wurden, kommen sie heute im Christmas Pop als Klartext daher. Justin Timberlake und Andy Samberg hängten 2006 die Latte hoch und priesen in ihrer R&B-Parodie Dick in a Box ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk an.

Not gonna get you a diamond ring

That sort of gift don't mean anything

Not gonna get you a fancy car

Girl, ya gotta know you're my shinin' star

Not gonna get you a house in the hills

A girl like you needs somethin' real

Wanna get you somethin' from the heart

Somethin' special girl

- Justin Timberlake und Andy Samberg, Dick in a Box

Solche Eskapaden sind beileibe keine zeitgenössische Entgleisung. Auch wenn Weihnachten vor allem in Deutschland im 19. Jahrhundert immer mehr zum besinnlichen Familien- und Kinderfest wurde, so gibt es doch eine lange Tradition des ausschweifenden Feierns.

In landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften bot die dunkle Jahreszeit die Gelegenheit dafür. Auf den Feldern gab es nichts zu tun, man hatte viel Zeit und Vorräte, die aufgebraucht werden mussten, warum nicht also etwas Spaß haben? In Deutschland hat sich diese Art, die Ruhepause der Natur zu nutzen, vor allem auf den Karneval konzentriert. Wo dieser keine Rolle spielt, ist Weihnachten nach wie vor auch die Zeit für erotischen Zeitvertreib. Liebesorakel gehörten früher auch in Deutschland zu den Bräuchen am Weihnachtstag.

Das bekannteste Lied über weihnachtliche Liebeswirren ist auch das umstrittenste. Nicht, weil der Inhalt so drastisch wäre, sondern weil – ja, warum eigentlich? Eine durchaus nicht triviale Dreiecksgeschichte ohne allzu viel Schmalz und doch hassen viele dieses Lied, oder sie tun zumindest so. Warum dieser Trubel um einen harmlosen Hit?

Bitten wir doch unseren heutigen Helden herein in die Weihnachtswerkstatt, vielleicht kann er es uns erklären. Treten Sie bitte ein, Georgios Kyriakos Panayiotou. Wie alle anderen Gäste in unserem Kalender ist dieser Herr bereits verstorben, aber an Weihnachten sind ja Wunder möglich.

Eines der bekanntesten Beispiele: Last Christmas

Er ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen George Michael und von uns gegangen ist er an einem 25. Dezember. Das Stück, um das es hier geht, das ist natürlich Last Christmas. Eine Gruppe schöner, junger Menschen verbringt die Weihnachtsfeiertage in den Bergen, am Tag tollen sie im Schnee herum, abends träumen sie am Kamin. Doch eine alte Liebe lässt den Helden der Geschichte nicht los.

Um diesen Song hat sich ein modernes, ironisches Weihnachtsbrauchtum entwickelt. Was gibt es Schöneres als bei Lebkuchen und Glühwein seiner Abscheu über Last Christmas möglichst oft und deutlich Ausdruck zu verleihen? Die Möglichkeiten dazu reichen von Memes und Kommentaren in Online-Foren bis hin zum Online-Spiel Whammageddon.

Dabei setzen sich die Mitspieler das Ziel, die Zeit bis zum 24. Dezember zu überstehen, ohne ein einziges Mal Last Christmas zu hören. Die Teilnehmer registrieren sich auf einschlägigen Plattformen und wem Last Christmas zu Ohren kommt, der meldet sich tot.

In Großbritannien, wo das Spiel besonders populär ist, soll es angeblich dazu geführt haben, dass Pubs und Radiosender den Song aus dem Programm gestrichen haben, da die Spieler alle Gelegenheiten meiden, das verhasste Stück zu hören und jeden Ort, wo es passieren könnte. Das soll auch das Ziel der Aktion sein, Last Christmas aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Inwieweit das nur ein Internet-Phänomen ist oder in Wirklichkeit so stattfindet, sei dahingestellt.

Was aber ist nun so schlimm an Last Christmas? Ganz einfach: Sein Erfolg. Das Stück ist ein professionell gemachter Ohrwurm. George Michael war schließlich ein Könner. Darum wird der Song oft gespielt – so oft, dass viele genervt sind. Last Christmas ist der Sündenbock für weihnachtliches Gedudel. Wer über Last Christmas schimpft, schimpft über die Dauerbeschallung mit seichtem Christmas-Pop, dabei gibt es in diesem Genre viel Schlimmeres als die Kreation von George Michael.

Anstatt vergeblich zu versuchen, Last Christmas zu canceln, sollten wir lieber heute etwas für uns selbst tun. Wie, gesagt, die Kinder sind beschäftigt, wie wäre es mit einem schönen Abend zu zweit, vielleicht am Kamin? Das heutige Türchen bietet viele Anregungen dafür, darum schließen wir es nun wieder zu.

PS: Der Historiker Stephen Nissenbaum hat eine Theorie darüber, warum im angloamerikanischen Weihnachtspop nicht selten mehr oder weniger versteckte sexuelle Anspielungen auftauchen. Er führt dieses Phänomen bis in das Zeitalter der Sklaverei zurück. Die Sklaven bekamen in den Weihnachtstagen die Erlaubnis, ihre Familien oder Partner aufzusuchen, von denen sie häufig getrennt waren. Entsprechend hätten, so Nissenbaum, Liebesglück und -lust in den ersten afroamerikanischen Weihnachtsliedern mehr Raum gefunden als andere Aspekte des Festes. Da schwarze Musikstile wie Jazz und Blues wichtige Wurzeln der Popmusik sind, könnten auch diese Traditionen mit eingeflossen sein. Hier von kultureller Aneignung zu sprechen, dürfte zu weit gehen. Auch in Europa gab es schließlich neben der religiösen und der bürgerlich-familiären auch eine erotische Weihnachtstradition.

Ob es morgen noch ein Türchen gibt? Und, welches Thema ist noch nicht abgehandelt in diesem Adventskalender? Auf jeden Fall nachschauen, sonst knallt es!