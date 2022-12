Tür 24: Die Heilige Familie - Hoffnung, trotz allem!

Unsere Reise nähert sich ihrem Ziel. Die Weihnachtswerkstatt hat sich gefüllt. Wir haben reale und erfundene Persönlichkeiten kennengelernt: Heilige, Priester, Nonnen und Mönche, Päpste und Pastoren, Forscher und Erfinder, Revoluzzer, Schriftstellerinnen, Künstler und Komponisten. Sie alle haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass der heutige Abend weihnachtlich wird. So weihnachtlich, wie wir es seit unserer Kindheit kennen. Auf unserer Reise vom Anbeginn der Welt sind wir in der Gegenwart angekommen. Wer kann da heute noch an das letzte Türchen klopfen? Still, ist da nicht ein zaghaftes Pochen zu hören?

Wer klopfet an? O zwei gar arme Leut! Was wollt ihr denn? O gebt uns Herberg heut! O durch Gottes Lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hütten! O nein, nein, nein! O lasset uns doch ein! Es kann nicht sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, nein, nein, es kann nicht sein. Da geht nur fort, ihr kommt nicht rein.

Adventslied aus dem 19. Jahrhundert

Die Herbergssuche mit den knausrigen Wirtsleuten, die Maria und Josef keine Unterkunft geben wollen, ist Bestandteil jedes Krippenspiels. In der Bibel steht allerdings nichts darüber. Bei Lukas heißt es nur lakonisch: „und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie.“

Warum da kein Platz war, darüber wird nichts gesagt. Ob die Gasthäuser wegen der Volkszählung überbelegt oder Maria und Josef zu arm waren, um sich seine Unterkunft zu leisten, das bleibt offen. Die christliche Tradition beschreibt die Geburt Christi jedenfalls als einen Abstieg aus himmlischer Höhe in die tiefsten Niederungen der Welt: Der Allmächtige begibt sich nicht einfach nur zu den Menschen herab, er kommt in absoluter Armut.

Ach Herr, du Schöpfer aller Ding, Wie bist du worden so gering, Dass du da liegst auf dürrem Gras. Davon ein Rind und Esel aß!

Martin Luther, Vom Himmel hoch, da komm ich her

Die ersten, die dem Kind huldigten, waren laut Lukas Hirten, die Ärmsten der damaligen Gesellschaft. Später kamen, bei Matthäus, die wohlhabenden Sterndeuter aus dem Osten, die wertvolle Geschenke brachten. Das Spannungsverhältnis zwischen Not und Überfluss, zwischen Nehmen und Geben, Verzicht und Freigiebigkeit prägen das Weihnachtsfest bis zum heutigen Tag.

Des laßt uns alle fröhlich sein Und mit den Hirten gehn hinein, Zu seh‘n, was Gott uns hat beschert Mit seinem lieben Sohn verehrt.

Martin Luther, Vom Himmel hoch, da komm ich her

Diese Lesart schrieben Theologen, Dichter und Künstler bis in unsere Tage fort, was auch die Art und Weise beeinflusste, wie Weihnachten gefeiert wurde und wird. Die Tradition des Schenkens wurde mit dem Kind in der Krippe in Verbindung gebracht, dem Geschenk Gottes an die Menschen – auch wenn das wohl nicht der Ursprung des Brauches ist. Schon die Römer beschenkten einander zu den Saturnalien, einer karnevalesken Feier, die in der zweiten Dezemberhälfte stattfand. Heischebräuche, bei denen die weniger gut betuchten um Gaben bitten oder diese auch nachdrücklich einfordern, gehören seit Jahrhunderten zu den weihnachtlichen Ritualen.

Weihnachten - Ein Fest des Verzichts

Viele der Persönlichkeiten in diesem Kalender, die etwas für Weihnachten geleistet haben, waren von Hause aus arm oder haben bewusst auf weltlichen Reichtum verzichtet. Viele von ihnen haben sich ihr Leben lang für die Armen eingesetzt.

Der Bischof Nikolaus zum Beispiel stammte gemäß der Legende aus einer wohlhabenden Familie. Schon als junger Mann verteilte er sein Vermögen an die Bedürftigen. Unter anderem soll er den Töchtern eines armen Mannes heimlich goldene Kugeln als Mitgift geschenkt haben, was ihn in Europa seit dem Mittelalter zum Gabenbringer und Freund der Kinder machte.

Im 4. Jahrhundert, das Weihnachtsfest war gerade erst eingeführt worden, plädierte der Kirchenvater Gregor von Nazianz für ein Fest des Verzichts. Er mahnte in seiner „Anweisung zur Feier der Geburt des Herrn“: „Lasst uns nicht mit Schmausereien und Trinkgelagen feiern, mit denen meines Wissens Unzucht und schändliche Werke verbunden sind. Lasst uns nicht hohe Lager machen und dem Bauche weichliche Dinge bereiten. Lasst uns nicht wohlduftende Weine hochschätzen, Gaukeleien der Köche und kostbare Salben. Nicht sollen Land und Meer ihren kostbaren Schmutz uns zum Geschenke bringen; denn nur diesen Ehrennamen weiß ich für den Luxus. Geben wir uns nicht Mühe, es einander in Unmäßigkeit zuvorzutun. Unmäßigkeit ist in meinen Augen, was zu viel ist und über das Bedürfnis, und das, während andere hungern und darben...“

Der Mitmensch rückt in den Mittelpunkt

Sein Appell klänge fast modern, wären da nicht ein paar sprachliche Anachronismen. Stünde auch noch drin, dass Kinder nicht immer das neueste Smartphone haben müssen, könnte es ein aktueller Aufruf wider den Konsumwahn an Weihnachten sein. Vermutlich feierten die Christen damals jedoch gar nicht so ausschweifend, wie es bei der Lektüre den Anschein hat. Gregor hatte eher die Sitten der Heiden im Auge, von denen er sich abgrenzen wollte.

Gregor von Nazianz ist nicht zu verwechseln mit Gregor, dem asketischen Bischof von Rom an der Schwelle von der Spätantike zum frühen Mittelalter. Dieser genehmigte aus taktischen Erwägungen heraus seinen Missionaren, heidnische Bräuche wie etwa Festgelage für christliche Feiern zu übernehmen und neu zu deuten. Das Schwelgen im Überfluss der über das Jahr produzierten Lebensmittel im Dezember gehörte zu den archaischen Traditionen, die das christliche Weihnachtsfest aufgenommen und bis heute bewahrt hat.

Im Mittelalter wurde die Kirche immer reicher. Franz von Assisi gefiel das nicht. Weil er Jesus so ähnlich wie möglich werden wollte, entschied er sich für er ein Leben ohne Besitz. Er bezeichnete die Armut als seine Schwester, seine Gattin oder sogar als seine Herrin. Wer im folgte, sollte buchstäblich auf alles verzichten, Geld wollten er und seine Brüder nicht einmal berühren. Was das Feiern zu Weihnachten anging, so war er jedoch großzügig und hatte nichts gegen ein herzhaftes Mahl einzuwenden.

Auch mit der Verweltlichung des Festes, die Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, verschwand der Gegensatz von Armut und Überfluss nicht. Nicht mehr die Not der Heiligen Familie stand jetzt im Mittelpunkt, sondern die der Mitmenschen. Christoph von Schmid, Charles Dickens, Harriet Beecher Stowe, Hans Christian Andersen, Erich Kästner und andere beschrieben den Kontrast zwischen den üppigen Festen der Reichen und dem Hunger und Leid der Armen. Mit dem Geizhals Ebenezer Scrooge schuf Dickens eine Figur, die weder anderen noch sich selbst etwas gönnt und Weihnachten deshalb für Humbug hält. Die Dickens‘sche Weihnachtsgeschichte trug dazu bei, dass Wohltätigkeit in England und darüber hinaus zu einer weihnachtlichen Tradition wurde.

Dickens prägte die Wohltätigkeit zu Weihnachten

„In der Überzeugung, dass sie doch wohl kaum fähig sind, der Seele oder dem Leib der Armen christliche Stärkung zu geben“, antwortete der Herr, „sind Einige von uns zur Veranstaltung einer Sammlung zusammengetreten, um für die Armen Nahrungsmittel und Feuerung anzuschaffen. Wir wählen diese Zeit, weil sie vor allen andern eine Zeit ist, wo der Mangel am bittersten gefühlt wird und der Reiche sich freut. Welche Summe soll ich für Sie aufschreiben?“

„Nichts“, antwortete Scrooge.

„Sie wünschen ungenannt zu bleiben?“

„Ich wünsche, dass man mich zufrieden lasse“, sagte Scrooge. „Da Sie mich fragen, was ich wünsche, meine Herren, so ist das meine Antwort. Ich freue mich selbst nicht zu Weihnachten und habe nicht die Mittel, mit meinem Gelde Faulenzern Freude zu machen…

Charles Dickens, Eine Weihnachtsgeschichte

Zu Beginn der Geschichte verbietet Scrooge seinem Angestellten Bob Cratchit, das Kontor zu heizen, in dem die beiden arbeiten. Kohle ist schließlich teuer. Nach seiner Bekehrung fordert er den überraschten Cratchit auf, erst mal ein warmes Feuer zu machen. Bis letztes Jahr war das für die allermeisten Leser der Geschichte ein Symbol: Kälte und Wärme als stehen für menschliche Gefühle. Im Jahr 2022 lesen wir das ganz neu.

Armut - Aktueller denn je

Armut war für einen Großteil der Menschen in Deutschland des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts etwas aus ferner Vergangenheit, so wie der Geschichte von Charles Dickens. Etwas, das einem in der Weihnachtszeit mehr oder weniger schlechtes Gewissen bereitete. Man beschenkte sich gegenseitig, dachte an die Armen, die nicht richtig heizen können, half oder spendete vielleicht, und man war froh und dankbar, dass man nicht selbst dazugehört. Oder man war nicht einmal besonders dankbar, sondern hielt es für selbstverständlich.

Nach der Pandemie kam der Krieg und mit ihm Inflation und eine Energiekrise. Armut ist plötzlich nicht mehr nur ein Thema für rührselige Weihnachtsgeschichten. Sie hat sich vielleicht noch nicht überall eingenistet, aber sie schleicht um die Häuser, späht durch die Fenster und sucht sich ihre Opfer aus – so wie Frau Perchta, eine alpenländische Schreckfigur der Weihnachtszeit. Sich (auch) an Weihnachten einschränken, weniger Geschenke kaufen, bescheidener auftischen, die Heizung nicht zu weit aufdrehen, das ist 2022 für viele nicht bewusster Verzicht, sondern ungewohnte, beängstigende Notwendigkeit. Für andere aber ist es seit langem schon bittere Realität.

Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! Nur wer hat, kriegt noch geschenkt. Mutter schenkte Euch das Leben. Das genügt, wenn man’s bedenkt. Einmal kommt auch eure Zeit. Morgen ist’s noch nicht soweit. Doch ihr dürft nicht traurig werden. Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden. Puppen sind nicht mehr modern. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Allerdings nur nebenan.

Erich Kästner, Weihnachtslied, chemisch gereinigt

Können diejenigen, die Jahr für Jahr gegen den Konsum wettern, sich jetzt freuen? Führt die neue Situation vielleicht zu einer Rückbesinnung auf den ursprünglichen Sinn des Festes? Wenn das Fest „früher“ nicht so opulent gefeiert wurde, dann hat das weniger etwas mit der angeborenen Bescheidenheit unserer Vorfahren zu tun, als mit ihrem geringeren Wohlstand. Eine Generation aber, die nur Wachstum kennt, tut sich naturgemäß schwer dabei, den Gürtel enger zu schnallen. In solchen Situationen sind Weihnachtsbräuche ein entbehrlicher Ballast – oder, im Gegenteil, ein Halt, der uns wärmt, auch ohne Gas?

Das Gelingen von Weihnachten hängt – hier haben die Mahner zur Mäßigkeit Recht – nicht von der Anzahl der Geschenke und der Menge des Essens ab. Eher schon von der Zimmertemperatur. Wer aber friert, im eigentlichen und im übertragenen Sinne, der braucht Trost und Wärme –nicht nur warme Worte, an denen in der Weihnachtszeit kein Mangel herrscht. Nur in Weihnachtsfilmen ist das Happy End vorprogrammiert. „Wenn das Fernsehen mich eines gelehrt hat, dann dass an Weihnachten Wunder für arme Kinder geschehen“, sagt Bart Simpson zu seinem Vater Homer. „Das war so bei Tiny Tim, bei Charlie Brown und bei den Schlümpfen, und es wird auch bei uns so sein.“ Schön wär’s.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren: Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren.

Was wirklich und ganz ohne Weihnachtswunder à la Hollywood froh macht und wärmt, das sind die Erinnerungen, die heute in uns geweckt werden. Eine Melodie, ein Text, ein Duft, eine Christbaumkugel können den Geist der Weihnacht heraufbeschwören. Diese Signale sagen uns, dass die Welt wieder in Ordnung ist, wenn auch vielleicht nur für kurze Zeit. Man muss aber nicht nur daran glauben wollen, man muss selbst etwas dafür tun. Mit Liebe und mit Humor. Der Zauber entsteht nicht von ganz allein. Die wichtigsten Handwerker in der Weihnachtswerkstatt sind wir selbst.

PS: Fröhliche Weihnachten, trotz allem!