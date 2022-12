Tür 23: Gerhard Lang und der Adventskalender - Eine echt schwäbische Idee

Fast alle Türchen unseres Adventkalenders haben wir nun schon geöffnet, heute ist das vorletzte an der Reihe. Wir öffnen es, und was sehen wir? Einen Adventskalender mit 24 Türchen. Ein Kalender im Kalender also. Natürlich, auch der Adventskalender gehört zum weihnachtlichen Brauchtum und muss daher in unserem Adventskalender gewürdigt werden.

Und was verbirgt sich nun hinter dem Türchen Nr. 23 dieses Kalenders im Kalender? Etwa die Person, die den Adventskalender erfunden hat? Öffnen wir das Türchen und sehen nach. Da ist eine Frau, die ihrem Sohn ein Stück Karton überreicht, an dem 24 kleine Knöpfchen befestigt sind. Die Knöpfchen sind essbar. Es sind Wiebele, ein Hohenloher Baisergebäck.

Jeden Tag darf der Junge eines abschneiden und verzehren. Der Karton ist also ein Kalender im Kalender im Kalender. Der Junge, das ist Gerhard Lang (1881 – 1974). Er wird später, als Verleger in München, die ersten gedruckten Adventskalender auf den Markt bringen. Die Frau aber, das ist seine Mutter Selma Lang, geborene Mäcken (1852-1917), Tochter des Verlagsbuchhändlers Karl Mäcken aus Reutlingen.

Der Adventskalender - Die Idee einer schwäbsichen Mutter

Ohne sie, die schwäbische Pfarrersfrau aus Maulbronn, wären vielleicht niemals von Künstlern entworfene, gedruckte Adventskalender in höherer Auflage unter die Leute gebracht worden. Ohne sie gäbe es heute vielleicht nicht die unzähligen Adventskalender-Varianten zu allen nur denkbaren Themen. Dennoch ist ihr Name in Vergessenheit geraten, sie wird meist nur als „die Mutter des Erfinders“ abgehandelt.

Dabei hat sie nicht nur, wie viele andere Frauen zu ihrer Zeit, ihren Kindern die Wartezeit bis zum West mit einem Kalender versüßt und verkürzt. Sie hat letztlich den Anstoß gegeben für eine Tradition, die heute überall verbreitet ist, wo Weihnachten gefeiert wird. Die Informationen über die Pfarrersfamilie Lang aus Maulbronn sind im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv Stuttgart verfügbar. Man müsste nur nachfragen.

Die ersten Adventskalender, von denen wir wissen, waren selbstgemacht. Der Brauch entstand Mitte des 19. Jahrhunderts in den protestantischen Regionen Deutschlands. Im einfachsten Falle waren das 24 Kreidestriche am Türpfosten, von denen die Kinder jeden Tag einen wegwischten. Künstlerische begabte Eltern – wohl oft die Mütter – malten Bilder.

In einem Kinderbuch von 1851 heißt es: „Abends, wenn die kleine Elisabeth zu Bette ist, dann erzählt ihnen die Mutter immer etwas von der Weihnachtsgeschichte, und sie lernen und singen viel Weihnachtslieder. Jeden Abend kommt ein neues Bild an die Tapete, und die Kinder wissen es schon, wenn alle vierundzwanzig Bilder an der Tapete hängen, dann ist Weihnacht da“.

Der Weihnachtsfreund Thomas Mann erwähnt in seinem stark autobiographischen Roman „Die Buddenbrocks“, ebenfalls einen hausgemachten Zeitmesser: „Unter solchen Umständen kam diesmal das Weihnachtsfest heran, und der kleine Johann verfolgte mit Hilfe des Adventskalenders, den Ida ihm angefertigt und auf dessen letztem Blatte ein Tannenbaum gezeichnet war, pochenden Herzens das Nahen der unvergleichlichen Zeit.“

Auch Gerhard Lang erinnerte sich als Erwachsender gerne an die liebevolle Bastelarbeit seiner Mutter. 1908 gab er nach mehreren Anläufen den Kalender „Im Lande des Christkindes“ heraus. Hier konnten die Kinder jeden Tag ein weihnachtliches Bild ausschneiden und auf einen Karton kleben. Die Bilder stammten von dem schwäbischen Künstler Richard Ernst Kepler, der noch weitere von Langs Kalendern illustrieren sollte. Lang selbst steuerte Verse bei.

Erfolg auch in den USA

Nach dem Erfolg seines ersten Kalenders, spezialisierte sich Lang auf diese Kunstform und brachte immer wieder neue Variationen heraus. Er erfand die heute üblichen Türchenkalender, aber auch ungewöhnliche Modelle wie Adventsbäume, auf die Engel gesteckt wurden oder ein Weihnachtshaus, das von innen mit einer Kerze erleuchtet wurde, so dass die Fenster festlich strahlten. Lang ist auch der Erfinder des mit Süßigkeiten gefüllten Kalenders.

Mitte der 1920er Jahre brachte er einen Kalender mit dem Namen „Die Christrose“ heraus, der mit Schokolade eines heute noch existierenden Herstellers gefüllt war. Nach dem ersten Weltkrieg gab es einen regelrechten Adventskalender-Boom in Deutschland. Viele Verlage stiegen ein in das Geschäft, von künstlerisch hochwertigen Exemplaren bis zur kitschigen Massenware war alles dabei.

Den ersten Mitmach-Kalender produzierte in den 1940er Jahren ausgerechnet der Franz-Eher-Verlag der NSDAP. „Vorweihnachten“ hieß das Propaganda-Pamphlet nicht ohne Hintergedanken, denn der christliche Begriff „Advent“ sollte aus der Sprache getilgt werden. Das Heft enthielt 24 Seiten mit Liedern, Gedichten und Bastelvorschlägen. Sie alle hatten das Ziel, den Kindern die angeblich echten und artgemäßen Sonnwend-Rituale der alten Germanen nahezubringen und die traditionellen Bräuche zu verdrängen. Der Eher-Verlag profitierte davon, dass es der Konkurrenz, auch Gerhard Lang, im Zuge der Kriegswirtschaft nicht mehr erlaubt war, Adventskalender zu drucken.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen Sehnsucht nach den traditionellen Kalendern, schon 1945 wurden sie wieder gedruckt. Auch im Ausland, insbesondere in den USA, stießen die lieblichen Darstellungen winterlicher Kleinstädte oder verschneiter Wälder jetzt auf Interesse.

Allerlei Varianten kommen auf den Markt

Heutzutage konkurrieren traditionelle Bildchen-Kalender mit aufwändigen und kostspieligen Modellen, die die Zeit bis zum 24. Dezember mit kleinen und größeren Überraschungen zu einer täglichen Vorwegnahme der Bescherung machen. Für Kinder werfen Spielzeughersteller Kalender auf den Markt, für Erwachsene gibt es Exemplare mit Tee, Kosmetik, Gewürzen oder Weihrauch, mit Speck, Chips oder Craftbier. Ein deutscher Erotikversand versprach im Jahr 2021 „24 sinnliche Überraschungen“ in seinem Adventskalender, darunter „sexy Penthouse Dessous“ und zahlreiche bizarr geformte Gerätschaften, deren Funktion hier nicht näher erörtert werden soll.

Ein Beispiel dafür, wie man selbst Weihnachtshassern mit Kalendern Geld aus der Tasche ziehen kann, ist der Anti-Adventskalender „Pechkeks“, der knapp 30 Euro kostet. Ein „delikates Kabinett des schwarzen Humors“ verspricht der Hersteller für diesen stolzen Preis. Der Kalender biete „alles, um dir auf grandiose Weise die Weihnachtszeit zu verderben“.

„Alles“ bedeutet in diesem Falle 24 Zettel mit destruktiven Sprüchen, die das Prinzip der Glückskeks-Weisheiten auf den Kopf stellen, dazu jeden Tag ein dunkler Keks. Mehr auch nicht. Spätestens nach dem dritten Türchen hat der Käufer das Prinzip durchschaut und wünscht sich die Peitsche aus dem Erotikkalender, um sich für die eigene Dummheit zu bestrafen.

Adventskalender goes Internet

Neben kommerziellen Auswüchsen gibt es auch Konzepte, die wieder auf die ursprüngliche Idee zurückgreifen, um die Zeit bis Weihnachten zu gestalten und mit Inhalt zu füllen. In manchen Städten fungiert eine repräsentative Häuserfassade als Adventskalender. Die Fenster werden nummeriert, hinter jedem erscheint dann zu gegebener Zeit ein Bild. In manchen Gemeinden stellen Freiwillige ihre liebevoll dekorierten Fenster zur Verfügung. Jeden Abend bewundern die Teilnehmer der Aktion eine andere Szenerie und singen zusammen Weihnachtslieder.

Ein ökumenischer Verein gibt seit 1995 einen Kalender namens „Der andere Advent“ heraus. Er enthält nachdenkliche, aber nicht unbedingt kirchenfromme Texte, die dazu anregen, sich mit dem Sinn der Advents- und Weihnachtszeit auseinanderzusetzen. Das besondere aber, das diesen Kalender wirklich anders macht, sind die Bilder. Sie entsprechen in keiner Weise der üblichen Weihnachtsoptik und ermöglichen dadurch tatsächlich einen neuen Blick auf das Fest. Die Auflage dieses Kalenders betrug im ersten Jahr 4000 Stück, heute verschickt der Verein über 700.000 davon in alle Welt.

Nicht vergessen werden sollen hier auch die Online-Adventskalender – insbesondere diejenigen, in denen seriöse Weihnachtsexperten von den Bräuchen der Festzeit erzählen. Einen solchen Kalender finden Sie hier.

PS: Wohlmeinende Autoren kämpfen auch bei Adventsbräuchen gegen den Kommerz und wollen christliche Inhalte wieder in den Mittelpunkt rücken. Sie empfehlen Konzepte, bei denen Kinder nicht etwas bekommen, sondern selbst etwas tun. So könnten die Kleinen jeden Tag einen Strohhalm in die Krippe legen, damit das Jesuskind weich liegt. Ob das Kinder wirklich begeistern kann, ist fraglich. Die Aktion ist jeden Tag die gleiche, es ist keine Überraschung im Spiel. Wenn dann auch noch der beste Freund jeden Tag coole Spielzeugfiguren im Kalender hat… Origineller sind da weltliche Modelle mit Weihnachtswichteln, die jeden Tag etwas im Haus anstellen. Hier sind allerdings die Eltern gefragt. Sie müssen vierundzwanzigmal etwas Lustiges planen. Sich dem Kommerz verweigern reicht eben nicht, man muss auch selbst kreativ werden, wenn es auch Spaß machen und nicht nur pädagogisch wertvoll sein soll.