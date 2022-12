Tür 19: Justus von Liebig – wenn an Weihnachten die Chemie stimmt

Unser heutiges Türchen öffnet sich automatisch. Wir klicken darauf, und schon tut es sich auf – Wunder der Technik! Technik und Weihnachten? Sprechen wir nicht gerade von der Zeit, in der die moderne Welt zurücktritt und das Ursprüngliche wieder zu seinem Recht kommt? Weg also mit dem neumodischen Kram? Von wegen!

Dass unsere Weihnachtsbräuche nicht alle durchwegs so alt sind, wie es scheint, haben wir bereits gesehen. Heute werden wir uns mit den Menschen beschäftigen, die mit ihrem Erfindergeist unser Weihnachtsfest überhaupt erst möglich gemacht haben. Auf die Technik zu schimpfen ist einfach, eine heile Welt ohne sie zu beschwören ebenfalls. Aber wie sähe Weihnachten ohne den technischen Fortschritt aus? In jedem Falle ziemlich düster.

Ganz klar, Kerzenlicht gehört zum Weihnachtsfest. Kerzen brennen auf dem Christbaum, dem Adventskranz, in Windlichtern, Laternen und auf Schwibbögen. Viele verlassen sich heute auf elektrische Beleuchtung, andere schwören auf echte Wachskerzen, wie in der guten alten Zeit.

Weihnachten im rechten Licht

Aber auch diese müssen aber erst einmal angezündet werden. Möchte jemand gerne, wie früher, mit Feuerstein und Schwefelkies Funken schlagen? Oder einen Holzstab auf einem Brett drehen, bis es raucht? Wer kann das überhaupt noch? Um Streichhölzer herzustellen, wie wir sie heute kennen, war eine Reihe von Schritten notwendig, beginnend mit der Entdeckung des Phosphors im Jahr 1669 durch den Hamburger Alchimisten Henning Brand (um 1630 – nach 1692).

Der schwedische Chemiker Gustaf Erik Pasch (1788 – 1862) entwickelte um 1844 das Sicherheitsstreichholz. Diese konnte sich nicht mehr selbst entzünden und die Herstellung war weit weniger gesundheitsschädlich als die der Vorgängermodelle.

Die teuren Bienenwachskerzen konnten sich bis ins 18. Jahrhundert hinein ohnehin nur die allerwenigsten leisten. Außerhalb von Kirchen und Adelssitzen behalf man sich mit rußigen und stinkenden Unschlitt-Kerzen aus Tierfett. Erst die Arbeiten des Franzosen Eugène Chevreul (1786 – 1889) und anderer machte es im 19. Jahrhundert möglich, Kerzen aus Stearin und Paraffin kostengünstig und in großen Mengen herzustellen.

Justus von Liebig vertritt die Helden des Tages

Ähnliches gilt für viele Produkte, die heute nicht nur an Weihnachten selbstverständlich, weil erschwinglich sind. Die Gläser auf dem Tisch und die Glaskugeln am Baum wären viel teurer und von geringerer Qualität, wenn der Franzose Nicolas Leblanc (1742 – 1806) sich nicht daran gemacht hätte, Soda, also Natriumkarbonat, industriell herzustellen. Zuvor wurde es in sehr unwirtschaftlichen Verfahren gewonnen.

Der Soda-Engpass war im 18. Jahrhundert ein großes Problem, denn viele Handwerkszweige brauchten das Salz: Tuchmacher, Gerber, Seifensieder und Glasbläser zum Beispiel. Durch Leblancs Verfahren wurden Glasflaschen, Fensterglas und Seife erst für breite Schichten erschwinglich. Der Zucker war jahrhundertelang ein Luxusgut, er wurde aus Zuckerrohr hergestellt, das nur in sehr warmen Gegenden wuchs.

Dann entdeckte der deutsche Apotheker Andreas Sigismund Marggraf (1709 – 1782) den Zuckergehalt einheimischer Pflanzen. Aus der Zuckerrübe ließ sich der süße Stoff kostengünstig gewinnen und Süßigkeiten an Weihnachten waren kein Privileg der Oberschicht mehr. Ohne der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (um 1400 – 1468) schließlich hätten wir nicht einmal eine Bibel, um die Weihnachtsgeschichte zu lesen, ganz zu schweigen von Liederbüchern oder Adventskalendern.

In der Welt der Wissenschaft und der Technik ist es eigentlich unfair, eine einzige Person besonders herauszuheben. Schließlich beruht die Mehrheit der Entdeckungen auf den Vorarbeiten unzähliger anderer. Da dieser Kalender aber stets einen Menschen zum Helden des Tages macht, sei der heutige dem deutschen Chemiker Justus von Liebig (1803 –1873) gewidmet.

Anfangs kein Chemie-Genie

Der Mann der als einer der größten Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen sollte und für seine Verdienste geadelt wurde, gehörte in der Schule zu den Schlechtesten. Als der Rektor in vor der versammelten Klasse Vorhaltungen machte und fragte, was er denn eigentlich zu werden gedenke, antwortete er ohne zu zögern „Chemiker“.

Diese Antwort löste allgemeines Gelächter aus, was sollte das denn für ein Beruf sein? Den gab es ja gar nicht. Natürlich wurden schon vor Liebig chemische Vorgänge erforscht. Die Alchimisten waren die ersten, auch wenn sie eigentlich Gold machen wollten. Das klappte zwar nicht, aber sie fanden viele andere wichtige Dinge heraus, so zum Beispiel, wie man Porzellan herstellt.

Die ersten Chemiker waren Autodidakten, eine systematische Ausbildung gab es noch nicht. Vater Liebig, eine Art Drogist, nahm den Jungen von der Schule und schickte ihn zu einem Apotheker in die Lehre. Wie alle seine frühen Fachkollegen hatte Justus ein heimliches, nicht ungefährliches Laster. Ohne Erlaubnis experimentierte er mit den Substanzen seines Lehrherren.

Ein solches Hobby konnte schlimmstenfalls zu der Zerstörung des ganzen Gebäudes oder einer schweren Vergiftung führen. Liebig sprengte bei einem Versuch mit Knallsilber lediglich seine eigene Kammer in die Luft, aber das reichte seinem Arbeitgeber. Er schickte ihn zurück nach Hause. Zum Glück fand sich ein Professor, der Liebig, der weder einen Schulabschluss noch eine Lehre vorweisen konnte, als Studenten annahm.

Dünger gegen Hunger

Der begabte Enthusiast wurde rasch selbst Professor und machte bahnbrechende Entdeckungen. Er etablierte die Chemie als systematische akademische Disziplin in Deutschland. Sein größtes Verdienst ist sicher, dass er die chemischen Ursachen für das Pflanzenwachstum erforschte und den Mineraldünger erfand. Diese Entdeckung war hoch willkommen. Die gesamte erste Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde Deutschland von Missernten geplagt. Hungersnöte, Unruhen und massenhafte Auswanderung waren die Folgen. Es dauerte bis in die 1860er Jahre, bis Liebigs Dünger einsatzbereit war, aber die Wirkung war enorm.

Nun war es möglich, die wachsende Bevölkerung ausreichend zu ernähren. Sicher wäre allein das ein Verdienst um Weihnachten, denn nur satte Menschen können fröhlich feiern. Liebig erfand aber auch eine Technik, der wir unseren Weihnachtsbaumschmuck verdanken: die Verspiegelung mit Silbernitrat. Eine andere Erfindung, der Bunsenbrenner, ermöglichte den Glasbläsern die Herstellung dünnwandiger Kugeln.

Allerdings wurden diese ursprünglich von innen mit einer quecksilberhaltigen Lösung verspiegelt. Diese Methode war sowohl teuer als auch auf die Dauer tödlich für die Handwerker. Dank Liebigs Erfindung konnten sie ihre Kugeln günstiger und ohne Gefahr für ihre Gesundheit herstellen.

Es ließen sich noch viele Beispiele aufführen, von der industriellen Fertigung von Kinderspielzeug bis zu Tonträgern, die es uns ermöglichen, zu Hause Weihnachtlieder aus aller Welt zu hören. Sicher, auch ohne die hier aufgeführten Erfindungen ließe sich Weihnachten feiern. Allerdings nicht von allen, denn ohne diese und noch viel mehr nicht genannte technische Neuerungen wäre das Fest heute immer noch ein Vergnügen für die oberen Zehntausend.

Die hätten dann natürlich auch Diener, die die Kerzen am Baum auf alte Art mit Feuerstein und Zunder anzünden müssten. Die große Mehrheit müsste sich, wie früher, mit einem Kirchgang und dazu mit Apfel, Nuss und Mandelkern begnügen. Das reicht auch, mag der eine oder andere sagen, aber die Errungenschaften der Technik helfen uns ja nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über.

PS: Nicht nur der Baumschmuck wäre ohne den technischen Fortschritt nicht so reichhaltig, auch der Baum selbst würde ohne Erfindergeist nicht stehen oder sich gar bewegen. Die Firma J. C. Eckhardt aus Stuttgart entwickelte schon Ende des 19. Jahrhunderts Christbaumständer, die sich drehten und dazu Weihnachtslieder spielten. Im Christbauständermuseum Mühlacker im Enzkreis sind über 300 Ständer aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Funktionsweisen zu bewundern. Ende der 1950er Jahre kam in Amerika eine ungewöhnliche Modeerscheinung auf: Christbäume aus Aluminium. Stamm und Äste waren aus Metall und konnten zusammengesteckt werden, die Nadeln waren aus Alufolie. Die künstlichen Bäume glitzerten und wurden mit Farblampen angestrahlt. Solche Christbäume seien die passende Dekoration für das moderne Zeitalter, fand man damals. Später galten sie als geschmacklose Verirrung, heute werden sie wiederentdeckt und als Retro-Trend vermarktet.