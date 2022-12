Tür 17: Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber – Die Schöpfer von Stille Nacht

Was? Ist heute schon Weihnachten? Nein, auf dem heutigen Türchen steht die Zahl 17. Aber dieses Lied… aufmerksame Leser dieser Kolumne dürften es bereits gemerkt haben: unser Adventskalender ist chronologisch aufgebaut. Ausschlaggebend ist das Geburtsjahr der vorgestellten Persönlichkeiten. Ansonsten wären unsere heutigen Helden ganz heiße Kandidaten für den 24. Dezember. Aber Joseph Mohr (1792 – 1848) und Franz Xaver Gruber (1787 – 1863) sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geboren und somit schon heute an der Reihe.

Ihr Beitrag für das Weihnachtsfest haben sie am 24. Dezember 1818 in der Nikola-Kirche in Oberndorf im Salzburger Land zum Besten gegeben. Er besteht in einem einzigen Lied, aber das hat es in sich. Stille Nacht, heilige Nacht gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern der Welt. Für viele ist es der Höhepunkt des Festes, wenn am Ende der Christmette die Lichter ausgehen und die Gemeinde Stille Nacht anstimmt.

Übersetzt in über 300 Sprachen

Viele schier unglaubliche Fakten sind mit dem Lied verbunden. In über 300 Sprachen und Dialekte soll es angeblich übersetzt worden sein (das ist wohl arg übertrieben, selbst wenn man die – tatsächlich existierende – klingonische Version dazuzählt). Deutsche und britische Soldaten sangen es gemeinsam in Ersten Weltkrieg, beim sogenannten Weihnachtsfrieden von 1914. Eine Aufnahme von Bing Crosby aus dem Jahr 1934 ist mit 30 Millionen verkauften Exemplaren eine der erfolgreichsten Schallplatten der Musikgeschichte.

Das Wunderbarste an der Geschichte aber ist, dass es eigentlich kaum eine Chance hatte, jemals von einem größeren Publikum gehört zu werden. Verarmte Flussschiffer an der bayerisch-österreichischen Grenze waren die ersten, die es hören durften und sie hätten auch die letzten sein können. Die Premiere war kein Weltereignis, doch das Lied wurde auf Umwegen zum Welterfolg.

Der Hilfspfarrer und der Dorfschullehrer liefern einen Welthit

Da sind zunächst einmal die beiden Autoren, der Hilfspfarrer Joseph Mohr und der Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber. Beide waren nicht mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen, aber Mohr hatte einen besonders schwierigen Start ins Leben. Er war eines von vier unehelichen Kindern der Strickerin Anna Schoiber. Der Vater, ein Soldat, hinterließ ihm nur den Namen.

Die hohe Strafe von neun Gulden, die die ledige Mutter für ihre Sünde zahlen musste, übernahm der Scharfrichter Franz Joseph Wohlmuth. Dafür verlangte er das Recht, Pate des Jungen zu werden. Ein für uns heute seltsam anmutender Handel. Vermutlich wollte Wohlmuth damit sein gesellschaftliches Ansehen verbessern. Als Scharfrichter war er finanziell abgesichert, aber ein Ausgestoßener.

Zum Makel der unehelichen Geburt kam für Mohr also noch der eines nicht zu den ehrbaren Bürgern zählenden Patenonkels hinzu. Damit war der Weg ins Abseits eigentlich vorgezeichnet, doch der Salzburger Domchorvikar Johann Nepomuk Hiernle wurde auf den musikalischen Knaben aufmerksam. Er ermöglichte ihm eine gute Ausbildung, die mit dem Studium der Theologe und der Priesterweihe ihren Höhepunkt fand.

Franz Xaver Grubers Lebensweg war nicht ganz so dramatisch. Er war Sohn eines armen Leinenwebers. Sein Lehrer entdeckte ebenfalls eine musikalische Begabung und überzeugte den Vater, den Buben nicht Handwerker, sondern Pädagoge werden zu lassen.

Zwei Jahre lag das Lied in der Schublade

Die beiden trafen sich in Oberndorf. Pfarrer Mohr war ein Seelsorger, der sich um die Armen und Abgehängten kümmerte und den Gottesdienst in deutscher Sprache abhielt, anstatt auf Latein. Er geriet dadurch mit seinem konservativen Vorgesetzten vor Ort, dem Pfarrer Nöstler, in Konflikt. Dieser schwärzte ihn in Salzburg bei der Obrigkeit an, ohne Erfolg.

Den Text von Stille Nacht hat Mohr vermutlich bereits 1816 gedichtet, aber erst zwei Jahre später aufgeführt. Es wird erzählt, dass die Orgel der Nikola-Kirche kaputt war, und das Duo Mohr/Gruber das Lied daher zur Gitarre vortrugen. Möglicherweise hatten Sie sich auch bewusst für dieses damals im Gottesdienst noch selten zu hörende Instrument entschieden.

Genauso ungewöhnlich war auch die Sprache des Liedes. In katholischen Kirchen erklangen damals hauptsächlich noch lateinische Lieder. Pfarrer Mohr hatte schon in Salzburg die Früchte der Kirchenreform des Fürstbischofs Hieronymus von Colloredo kennengelernt, der der Sprache des Volkes breiteren Raum im Gottesdienst einräumen wollte.

Trotz dieser ungewöhnlichen Begleitumstände hätte die Christmette ein einmaliges Ereignis bleiben können. Der Weg, den das Lied genommen hat, ist erstaunlich, auch wenn sich vielleicht auch nicht alles wirklich so zugetragen hat. Da war zunächst der Orgelbauer Karl Mauracher, der das Lied bereits 1818 in Oberdorf gehört haben könnte. Er nahm es mit in das Zillertal, wo die Sängerfamilien Rainer und Strasser zu Hause waren.

König lässt nach Joseph Mohr fahnden

Die Strassers waren Händler, die auf Märkten in Deutschland die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zogen, indem sie auf ihrem Stand Tiroler Lieder zu Besten gaben. 1831 erregten sie auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt mit Stille Nacht so großes Aufsehen, dass sie den Handel aufgaben und als hauptberuflich Sänger durch die Lande reisten.

Die Rainers waren in ganz Europa als Sänger unterwegs, 1822 traten sie sogar vor dem österreichischen Kaiser Franz I und dem russischen Zaren Alexander I auf. Auch sie hatten Stille Nacht im Repertoire.

Kaum ein Weihnachtslied ist heute so gut erforscht wie dieses. Kurz nach seiner Entstehung geriet jedoch zunächst in Vergessenheit, wem wir es zu verdanken haben. Das Lied galt damals als Tiroler Volksweise, oder es wurde berühmten Komponisten wie Mozart oder Hayden zugeschrieben. Dem preußischen König, Friedrich Wilhelm IV. gefiel das Lied so sehr, dass er nach dem Schöpfer fahnden ließ.

Bei ihrer Suche stießen seine Abgesandten 1854 auf den wahren Komponisten, Franz Xaver Gruber. Dieser schrieb daraufhin die „Authentische Veranlassung“, ein Dokument, in dem er die Entstehungsgeschichte des Stückes erzählte. Mohr war zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben. Er litt zeit seines Lebens an Tuberkulose, seine Kindheit in einem feuchten Salzburger Kämmerchen war nicht ohne Folgen geblieben. In seinem kurzen Leben hatte Mohr nicht nur eines der bekanntesten Weihnachtslieder geschaffen.

Wichern macht das Lied (wahrscheinlich) bekannt

Er hatte in jeder Pfarrei, in der er wirkte, etwas für die Menschen geleistet, besonders die Benachteiligten. So baute er Schulen, er gründete Kirchenchöre und Vereine zur Unterstützung armer Kinder. Als er starb, soll er so viel besessen haben wie ganz zu Anfang, als uneheliches Kind einer Strickerin und eines Soldaten.

Sein Lied Stille Nacht ist heute weit über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt. Das könnte an dem Theologen und Sozialpädagogen Johann Hinrich Wichern liegen. Auch er ein Mann, der sich für die Armen einsetzte, ihn werden wir in unserem Kalender noch als Erfinder des Adventskranzes kennenlernen. Er nahm Stille Nacht in das Liederbuch für sein Hamburger Waisenhaus auf.

Da seine Mitarbeiter auch Auswanderer betreuten und mit ihnen sangen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Stille Nacht auf diesem Wege schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Amerika gelangte. 1859 gab es jedenfalls bereits eine englische Übersetzung des Liedes.

Ohne Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber hätte es Stille Nacht nicht gegeben, aber kein anderes Lied hatte so viele Geburtshelfer wie dieses, darunter sogar ein Scharfrichter. Eine Kette von Menschen, eine Kette von Zufällen überlieferte es der Welt. Vielleicht waren das keine Zufälle, vielleicht war es ein Weihnachtswunder, denn das Weihnachtsfest braucht dieses Lied.

PS: Manch einer mag sich über die Verse gewundert haben, die zwischen den Zeilen dieses Textes eingestreut sind. Klingt irgendwie nach Stille Nacht, aber doch anders. Ursprünglich standen diese Zeilen auch in Mohrs Gedicht. Das Lied hatte sechs Strophen, von denen heute nur noch drei gesungen werden. Die vergessenen Strophen sind vermutlich für moderne Menschen zu abstrakt, zu kompliziert, zu fromm. Übrig geblieben sind drei leicht fassbare Strophen, das traute, hochheilige Paar wacht an der Krippe, das Kindlein lacht, die Hirten waren die ersten, die es erfuhren. Joseph Mohr hätte sich sicher gefreut, dass wenigstens die Hirten nicht gestrichen wurden. Lagen ihm doch die Armen immer am Herzen.