Tür 16: Friedrich Silcher - der schwäbische Weihnachts-Popsong-Schreiber

Vor unserem heutigen Türchen stimmt ein Chor ein fröhliches Weihnachtslied an. Das ist gut, denn wer singt, betet doppelt. Dieser Ausspruch wird unter anderem dem heiligen Augustinus zugeschrieben. Singen ist gesund, sagen die Ärzte. Singen stärke den Kreislauf, die Nerven und die Abwehrkräfte, Singen schütte Glückshormone aus und soll darum sogar das Leben verlängern.

Die Tage um Advent und Weihnachten sind die Zeit, in der auch moderne Menschen ab und zu noch mal ein Lied anstimmen könnten. Wenn man allerdings nicht mehr in die Schule geht oder zu einer sangesfreudigen Familie gehört, lässt man die Töne heute meist aus dem Lautsprecher kommen. Das müsste nicht sein, denn viele klassische Weihnachtslieder lassen sich auch von denjenigen Menschen leicht singen, die keine besondere musikalische Begabung haben.

Der Brauch, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen, gehört zu den ältesten Traditionen des Weihnachtsfestes. Auch wenn die allerersten Hymnen zum Fest in der kirchlichen Liturgie von einem Chor intoniert wurden, entstanden nach und nach auch Lieder, die die Gemeinde anstimmen konnte. Hierzu gehören Stücke wie "Josef, Lieber Josef mein", die aus der Tradition des Kindelwiegens kommen. Martin Luther komponierte seinen berühmten Choral "Vom Himmel hoch, da komm ich her" für das häusliche Singen in der Familie.

Beliebte Berufsgruppe bei Komponisten

Wir aber befinden uns mit unserem Kalender bereits seit längerem im 19. Jahrhundert. Viele der Traditionen, die für unser heutiges Verständnis von Weihnachten bedeutend sind, haben sich erst in dieser Zeit herausgebildet. Auch musikalisch tat sich einiges. Heute noch geliebte und oft gesungene Weihnachtslieder wie "O Du fröhliche", "Kling Glöckchen Klingelingeling" oder "O Tannenbaum" entstanden damals.

Vor allem Lehrer und Pfarrer waren es, die hier dichteten und komponierten. Viele von Ihnen waren beeindruckende Persönlichkeiten. Wieder einmal stehen wir vor der schwierigen Frage, wen man aus dieser Schar zum Helden unseres heutigen Türchens machen soll. Vielleicht einen, der nicht nur Lieder komponierte, sondern wie kein zweiter dafür sorgte, dass überhaupt gesungen wird in Deutschland? Einer, der noch dazu ein Schwabe war?

Dann kann es nur Friedrich Silcher (1789 – 1860) sein, der uns heute begleitet. Der Lehrersohn aus Schnait im Remstal hinterließ der Nachwelt Werke wie "Der Mai ist gekommen", "Ich weiß nicht was soll es bedeuten" oder "Muss I denn zum Städtele hinaus". Auch ein bekanntes Weihnachtslied ist mit seinem Namen verbunden: "Alle Jahre wieder".

Den Text schrieb der evangelische Pfarrer Wilhelm Hey, Silcher steuerte die heute bekannte Melodie bei, höchst wahrscheinlich jedenfalls. Es ist bei älteren Weihnachtsliedern eine große Ausnahme, wenn Autor und Komponist ohne jeden Zweifel feststehen. Auch noch im 19. Jahrhundert erschienen die Texte häufig erst einmal als Gedichte und wurden erst später vertont.

Einfach zu singende Literatur für Chöre

Sehr oft gab es anfangs mehrere Melodien für ein Lied, erst später setzte eine davon durch. Bein Druck nahm man es mit den Angaben zu den Schöpfern von Text und Melodie nicht immer genau. So wurde in einige Zeit lang in Amerika Martin Luther als Autor des Weihnachtslieds „Away in a Manger“ aufgeführt.

Ein Lied, und auch das nicht sicher – das klingt nach wenig Verdienst für ein Türchen. Aber Silcher würdigen wir nicht dafür, und auch nicht für seine Arrangements damals bekannter Weihnachtslieder für Chöre und Orchester. Silcher war vor allem ein bedeutender Musikpädagoge, viele nennen ihn „Volkserzieher“. Seine Leistungen für das Singen und Musizieren in Deutschland stehen in groteskem Missverhältnis zu seiner eher bescheidenen Bekanntheit. Selbst die Rebsorte Silcher, die nach ihm benannt ist, führt eher ein Schattendasein.

Silcher begann seine Karriere 1806 als „Schulknecht“, einer Art Hilfslehrer. Von 1817 bis 1860 wirkte er als Musikdirektor der Universität Tübingen. Er sammelte Volkslieder und schrieb auch die Melodien auf – vor ihm hatten schon Herder und Goethe gesammelt, aber sie hatten es nur auf die Texte abgesehen. Seine musikpädagogische Arbeit hatte das Ziel, auch weniger Gebildeten eine Teilnahme am musikalischen Leben zu ermöglichen.

Er unterstütze die Gründung von Chören und versorgte diese mit einfach zu singender Literatur. „Das Faktum, dass es an deutschen Schulen Musikunterricht gibt, geht mit auf Silcher zurück“, sagt Professor Manfred Hermann Schmid, Musikwissenschaftler an der Universität Tübingen. „Für uns ist es völlig selbstverständlich, dass in der Schule Musik unterrichtet wird. Das gilt für andere Länder nicht so konsequent, nicht einmal für Italien.“

Die organisierte Sangesfreude, die Silcher mit aus der Taufe hob, gilt spätestens seit den 1970er Jahren als altbacken, wenn nicht sogar deutschtümelnd. Dabei war Silcher zu Lebzeiten im liberal-demokratischen Lager zu Hause und war bemüht, kulturelle Schranken abzubauen.

Silcher der Popsong-Schreiber

In seinem Sinne sind auch die erfolgreichsten Weihnachtlieder des 19. Jahrhunderts gehalten. Sie sind leicht zu singen und haben eine hohen Wiedererkennungswert. Wer die ersten Töne von "Alle Jahre wieder" oder anderen Klassikern hört, kommt sofort in Weihnachtsstimmung. Alle, die die Nase über Last Christmas rümpfen – übrigens auch ein Song mit hohem Wiedererkennungswert – die mögen einmal probieren, das Stück mit einem Laienchor aufzuführen. „Pop“ kommt zwar von „populär“, aber es sollt trotzdem nicht mit „einfach“ verwechselt werden. Friedrich Silcher aber hat in gewisser Weise doppelten Pop geschaffen: Musik, die eingängig ist und darüber hinaus auch noch leicht aufzuführen.

Es verwundert nicht, dass viele von Silchers Zeitgenossen, die wie er Dichter und Komponisten von Volks- und Weihnachtsliedern waren, den gleichen musikalischen Ansatz wählen. Als Lehrer und Pfarrer setzten sie sich für Arme ein und wollten Musik schaffen, die auch von Kindern oder Bauern zu bewältigen war. Sie wollten mit den Werken nicht Ruhm und Geld einheimsen, sondern Festtagsfreude bereiten und den Glauben ihrer Gemeinde festigen.

Soweit man der Überlieferung trauen kann, waren sie integre, persönlich bescheidene Persönlichkeiten, die ihre geringen Einkünfte an die weitergaben, die noch weniger hatten. Manchen von ihnen schlugen attraktive Positionen aus, um bei ihren Schutzbefohlenen zu bleiben. Da ihre Werke zwar in aller Munde sind, ihre Namen aber fast vergessen, soll hier an sie erinnert werden. Friedrich Silcher hätte sicher nichts dagegen, er war mit sehr vielen Dichtern und Komponisten seiner Zeit befreundet.

Weihnachtslieder entstammen bescheidenen Verhältnissen

Die meisten Schöpfer von Weihnachtsliedern im 19. Jahrhundert kamen aus bescheidenen Verhältnissen. Dazu gehörte zum Beispiel der Pfarrer Christoph von Schmid (1768 – 1854, "Ihr Kinderlein kommet"), den unserer 12. Türchen gewidmet war. Er lehnte später immer wieder Angebote für Professuren ab, um bei seinen Landgemeinden zu bleiben. Der Theologe und Schriftsteller Johannes Daniel Falk (1768 – 1826, "O du fröhliche") hätte wie Schmid seine Ausbildung nicht ohne die Hilfe wohlhabender Gönner vollenden können.

Als er selbst zu Ansehen gekommen war, unterhielt auf eigene Kosten ein Waisenhaus. Falk schrieb den Text von "O du fröhliche", die Melodie borgte es sich von einem sizilianischen Marienlied. Der Lehrer Ernst Anschütz (1780 – 1861, "O Tannenbaum") schrieb Texte und Melodien zahlreicher heute nach wie vor beliebter Kinderlieder wie "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach", "Wenn ich ein Vöglein wär" oder "Fuchs, du hast die Gans gestohlen". Er verzichtete auf die Honorare, damit seine Liederbücher für die Kinder nicht zu teuer würden.

Sein Lied "O Tannenbaum" stammt eigentlich von dem Theologen August Zarnack (1777 – 1827) und besingt ein untreues Mädchen. Ihr stellte Zarnack den beständigen Tannenbaum gegenüber, der auch im Winter die grünen Blätter nicht abwirft. Anschütz dichtete Zarnacks Text um und machte daraus das heute bekannte Weihnachtslied. Der Pfarrer Joseph Mohr (1792 – 1848, "Stille Nacht") passt ebenfalls gut in diese ehrenvolle Reihe. Ihm ist das morgige Türchen gewidmet.