Tür 14: Wie Weihnachten langsam zum Fest der Kinder wurde

Heute klopft es lange und eindringlich an das vierzehnte Türchen. Zwei geistliche Herren stehen draußen, ein katholischer Pfarrer und ein protestantischer Pastor. „Wir geben nichts“ – mit diesen Worten wollten wir eigentlich die Tür wieder zuschlagen, aber die beiden Herren sammeln ja für die Kinder – und es ist doch bald Weihnachten. Lassen wir sie also herein.

Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all! Zur Krippe her kommet in Betlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht!

Ein Kind zu sein war nie einfach. Lange Zeit wurden Kinder wie kleine Erwachsene behandelt, sobald sie auf zwei Beinen stehen konnten. Historiker glauben, dass die für uns heute erschreckende Gleichgültigkeit, die Eltern den kleineren Kindern entgegenbrachten, mit der hohen Kindersterblichkeit zusammenhing. Es lohnte sich nicht Emotionen an Wesen zu verschwenden, deren Lebenserwartung gering war.

Erst im 18. und 19. Jahrhundert kamen Philosophen und Pädagogen allmählich auf den Gedanken, dass die Kindheit eine eigenständige, wertvolle Periode im Leben des Menschen ist. Bis sich diese Erkenntnis allgemein durchgesetzt hatte, sollten allerdings noch viele Jahrzehnte vergehen. Insbesondere auf dem Dorf und überall dort, wo viele Arme lebten, hielten sich die alten Anschauungen noch lange.

Ab dem 19. Jahrhundert dreht sich Weihnachten um die Kinder

Die wachsende Wertschätzung der Kinder wirkte sich auch auf die Art aus, wie Weihnachten gefeiert wurde. Im Mittelalter war die Advents- und Weihnachtszeit auch eine Zeit der Kinder gewesen, zum Beispiel am Nikolaustag, an dem es kleine Geschenke gab. Sogar Bräuche, die Macht der Erwachsenen über die Kinder vorübergehend außer Kraft setzten, sind überliefert. Die Wahl eines Knabenbischofs beispielsweise oder Narrenbräuche am Tag der unschuldigen Kinder, dem 28. Dezember. Diese ausgelassenen mittelalterlichen Gebräuche gerieten jedoch allmählich in Vergessenheit oder sie wurden gar verboten. Erst an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert wurden die Kinder wieder zu den Hauptpersonen des Festes.

O seht in der Krippe, im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl, den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, viel schöner und holder, als Engelein sind.

Nicht nur die Stellung der Kindheit in der Gesellschaft änderte sich jedoch mit der Zeit, sondern auch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Vieles, was früher nur für sehr reiche Menschen erschwinglich war, wurde allmählich billiger und fand seinen Weg in immer mehr Haushalte. Doch dazu später Heute geht es um die geistigen und geistlichen Strömungen, die die Kinder und ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt stellten.

Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh; die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor.

Vom Priester zum erfolgreichen Kinderbuchautor

Christoph Schmid (1768 -1854) wurde im fränkischen Dinkelsbühl geboren. Er hatte das Glück, Eltern zu haben, die ihm und seinen Geschwistern Liebe und, im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten, eine gute Erziehung gaben. Christoph hatte noch mehr Glück: als sein Vater unerwartet starb, hätte er als Ältester beinahe sein Studium abbrechen müssen, um die Familien zu ernähren. Ein wohlhabender Gönner unterstützt die Familie mit Geld, so dass Schmid weiter studieren konnte und schließlich Priester wurde.

Die Stationen seines Lebens waren ländliche Pfarreien in Bayerisch Schwaben und Württemberg. Besondern viel Aufmerksamkeit widmete er stets den Kindern. Er versuchte, den Religionsunterricht und seine Predigten möglichst interessant zu gestalten, in dem er den sperrigen Stoff in einfachen Worten erzählte. Bald schrieb der talentierte Pfarrer auch Kinderbücher, die sehr erfolgreich waren und in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Schmid war zu Lebzeiten ein Bestsellerautor, 1837 wurde er vom bayerischen König in den persönlichen Adelsstand erhoben. Heute sagt sein Name kaum noch jemandem etwas, obwohl ein Werk aus seiner Feder heute noch zur Weihnachtszeit gehört.

Manch Hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn Milch, Butter und Honig nach Betlehem hin; ein Körblein voll Früchte, das purpurrot glänzt, ein schneeweißes Lämmchen mit Blumen bekränzt.

Schmids erbaulichen Geschichten handeln stets davon, dass gute Taten und Frömmigkeit belohnt werden, Bösewichte aber ihre gerechte Strafe erhalten. Das klingt naiv, aber Schmid schrieb das nicht einfach so hin. Er hatte es immer wieder selbst erlebt, sein Lebenslauf wirkt wie eine Kette glücklicher Fügungen. In seiner Erzählung „Der Weihnachtsabend“, die 1825 veröffentlicht wurde, geschieht es ebenso.

Ein bettelnder Waisenknabe verirrt sich an Heiligabend im Wald und muss beinahe erfrieren. Nach einem verzweifelten Gebet hört er plötzlich Gesang, dem er nachgeht. Er kommt an ein Försterhaus, wo die Familie ihn liebevoll aufnimmt und mit den eigenen Kindern großzieht. Später wird er ein berühmter Maler und erscheint wieder an Heiligabend im Försterhaus, um der Familie aus ihrer Not zu helfen. Die Geschichte ist voller frommer Gedanken, enthält aber auch spannende Elemente.

Schmids betuliche Sprache ist es, die die Lektüre für moderne Leser schwer macht. Später, bei seiner Rückkehr in das Försterhaus, wird der Held einen Weihnachtsbaum mitbringen, was den alten Förster zu einer pädagogischen Betrachtung veranlasst. "Ich denke auch, der Weihnachtsbaum kann uns bei der Kinderzucht große Dienste leisten“ räsoniert der fromme Alte. „Er kann uns, wenigstens sehr oft, die Rute ersparen. Kinder, die einmal einen Weihnachtsbaum gesehen haben, freuen sich gewiß das ganze Jahr wieder darauf, und werden gewiß mehr auf die Worte achten: Wenn Ihr nicht gehorcht, bekommt ihr keinen Weihnachtsbaum! - als wenn man ihnen mit Schlägen drohte."

Aus einem Gedicht wird "Ihr Kinderlein, kommet"

Das klingt aus heutiger Sicht furchtbar autoritär, damals war es human und fortschrittlich. Dass der katholische Priester Schmid einen Weihnachtsbaum in seiner Geschichte einbaut, zeugt auch von seiner religiösen Toleranz. Der Baum war damals noch ein protestantischer Weihnachtsbrauch, von vielen Katholiken argwöhnisch beäugt oder verspottet.

O betet: Du liebes, Du göttliches Kind was leidest Du alles für unsere Sünd’! Ach hier in der Krippe schon Armut und Not, am Kreuze dort gar noch den bitteren Tod.

Sein Ziel, den Kindern die Weihnachtsgeschichte nahe zu bringen, hat Schmid auch in einem Gedicht verewigt, aus dem später ein Weihnachtslied wurde. „Die Kinder bey der Krippe“ nannte er es. Wir kennen es heute unter dem Titel „Ihr Kinderlein, kommet.“ Wie bei den meisten Weihnachtsliedern können wir heute nur noch die ersten Strophen singen. Das sind die harmlosen, die uns nicht mit den dunklen Seiten der Heilsbotschaft belasten. Im Weiteren ist nämlich vom Kreuzestod die Rede.

Für gläubige Christen die logische Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte, für manchen modernen Weihnachtsfreund zu drastisch für ein Kinderlied. Schmid setzte sich zwar auch für weltliches Weihnachtsbrauchtum ein, wenn er ihm einen pädagogischen Nutzen abgewinnen konnte, aber für ihn war und blieb Weihnachten ein christliches Fest. Eine unverbindliche Wohlfühl-Message ohne Ecken und Kanten war nicht sein Anliegen.

Auch unser zweiter Held des Tages war ein für seine Zeit moderner und liberaler Theologe. Während der süddeutsche Katholik Schmid eher im ländlichen Umfeld wirkte, verkehrte der Protestant Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) im Berliner Salon der Henriette Herz mit den Geistesgrößen seiner Zeit. Dennoch haben die beiden einiges gemeinsam: obwohl sie beide Männer der Wissenschaft waren, schätzen beide das Gefühl hoch ein.

Als Theologe wendete sich Schleiermacher gegen den Rationalismus und den Dogmatismus, der die protestantische Lehre zu seiner Zeit beherrschte. Religion war für ihn eine „eigene Provinz im Gefühl“. Außerdem eint die beiden die Liebe zum Weihnachten. Schleiermacher hat zwar kein Weihnachtslied hinterlassen, dafür aber eine Abhandlung, die das das familiäre Weihnachtsfest, das sich gerade erst herausbildete, preist und philosophisch begründet. „Die Weihnachtsfeier“ heißt das schmale Bändchen, das in der Form eines Dialoges aufgebaut ist.

Christbaum als Weihnachtssymbol

Eine Tischgesellschaft spricht an Heiligabend über den Sinn des Festes. Man ist sich einig: Weihnachten ist das Fest der Kinder, und auch die Erwachsenen kehren zurück in diese frühe Periode des Lebens. Das „Verjüngtsein, das Zurückgehen in das Gefühl der Kindheit, die heitere Freude an der neuen Welt, die wir dem gefeierten Kind verdanken“, mache den Zauber von Weihnachten aus. Das gefeierte Kind, das ist natürlich das Chrisustkind. Wie Schmid will auch Schleiermacher den Kern des Festes nicht verschleiern. Liebevoll ausgewählten Geschenken weisen die beiden einen hohen Wert zu.

Kaum jemand liest heute die Werke der beiden Autoren. Wirkt Schmids Stil heute kitschig, schreibt der an Platon geschulte Schleiermacher modernen Lesern kaum noch verständliche Bandwurmsätze. Dennoch leben ihre Ideen im heutigen Weihnachtsfest fort, das ja nach wie vor zu allererst ein Fest für die Kinder ist. Etwas ganz Wichtiges, was der Katholik Schmid besonders hervorhebt, fehlt in den Büchlein seines evangelischen Kollegen allerdings: das urprotestantische Weihnachtssymbol, der Christbaum.

PS: Die älteren Weihnachtslieder wie „Ihr Kinderlein, kommet“ wurden nicht wie moderne Musikstücke produziert, bei den Text und Musik meist von Anfang aufeinander abgestimmt sind. Häufig entstand zuerst ein Gedicht, das erst viel später vertont wurde. Manchmal wurden Melodien anderer, heute vergessener Lieder dafür verwendet, manchmal gibt es verschiedene Versionen, von denen sich erst im 20. Jahrhundert eine durchgesetzt hat. Auch Schmids Gedicht wurde auf verschiedene Weisen gesungen. Die heute bekannte stammt von dem Komponisten Johann Abraham Peter Schulz. Der komponierte sie allerdings für einen ganz anderes Gedicht, das vom Frühling handelt. Der Lehrer und Organist Friedrich Eickhoff schließlich brachte 1829 den Schmidt’schen Text und die Schulz’sche Melodie zusammen. Heute ist es schwer vorstellbar, dass Wort und Töne nicht immer zusammengehörten.