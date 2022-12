Tür 13: Nussknacker und Mäusekönig - E.T.A Hoffmanns Gegenprogramm zur Weihnachtsgeschichte

Ist die Tür auch fest verschlossen? Der heutige Tag hat etwas Unheimliches – zwar ist nicht Freitag, aber immerhin der 13., und diese Zahl hat den Menschen seit jeher einen Schrecken eingejagt. Die Zwölf ist eine heilige Zahl, die Bibel ist voller Zwölfer-Symbolik: zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel, die Liste ließe sich auf weit mehr als zwölf Beispiele verlängern. Die Dreizehn aber, das ist des Teufels Dutzend, so zumindest ein weit verbreiteter Aberglaube.

Im Advent steht die Dreizehn für den Tag der heiligen Lucia, der Lichtbringerin. In Schweden wird sie von einem jungen Mädchen im weißen Kleid und einer Kerzenkrone auf dem Kopf dargestellt, in manchen Regionen Süddeutschland ist sie aber auch eine scheußliche Hexe, die des Nachts um die Häuser schleicht und Faulpelzen die Eingeweide zerfleischt. Von Lucia zu Lucifer ist es nicht weit.

Himmel und Hölle, hell und dunkel, lieblich und grausam. Einer, der solche Gegensätze gekonnt zu Schauergeschichten verarbeitete, war der preußische Kammergerichtsrat Hoffmann – Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (1776 – 1822), besser bekannt unter den Initialen E.T.A. Das A steht für Amadeus, diesen Namen nahm Hoffmann aus Bewunderung für Mozart an, das W ließ er verschwinden.

Hoffmann schrieb nämlich nicht nur Bücher, er komponierte auch und konnte ziemlich gut zeichnen. Ein Multitalent, ein glücklicher Mensch, sollte man meinen. Weit gefehlt. Hoffmann war Zeit seines Lebens ein Getriebener, mit seiner Spottlust brachte seine Vorgesetzten gegen sich auf, weder als Komponist noch als Schriftsteller fand er zu Lebzeiten Anerkennung. Er soff sich systematisch zugrunde und starb mit nur 46 Jahren.

In vielen seiner Erzählungen spielt der Wahnsinn eine Rolle – mordende Doppelgänger, Menschen ohne Spiegelbild oder ohne Schatten, Automaten, die lebendig werden oder Missgeburten, die durch Zauber zu Gesellschaftslieblingen aufsteigen. Diesem Vertreter der „Schwarzen Romantik“, der viele spätere Vertreter des Horror-Genres inspiriert hat, öffnen wir unser 13. Türchen vorsichtig. Wir erblicken aber nicht etwa Skelette und Fledermäuse, es marschiert vielmehr ein steifer Nussknacker, es tanzt ein siebenjähriges Mädchen im Nachthemd und es humpelt ein hässlicher Herr mit einer Augenklappe und einer Perücke aus Glas zu uns herein.

Nussknacker und Mäusekönig - Die etwas anderes Weihnachtsgeschichte

E.T.A. Hoffmann, der Phantast, den viele Schriftstellerkollegen als krank abtaten, hat der Welt eine der ältesten und bekanntesten Weihnachtsgeschichten ganz ohne christlichen Bezug geschenkt. „Der Welt“ ist dabei keine Übertreibung – sein Nussknacker ist in Amerika, Russland oder Frankreich viel populärer als hierzulande und ist dort fester Bestandteil der weihnachtlichen Hochkultur.

„Nussknacker und Mäusekönig“ von 1816 ist eine Geschichte für Kinder. Sie ist darum weniger düster und fiebrig als Hoffmanns sonstige Werke, aber nicht weniger verworren und fantastisch. Das Mädchen Marie, die Heldin der Geschichte ist noch ein Kind, sie wird aber im Laufe der Geschichte zur Braut.

Der Nussknacker ist ein verwunschener Prinz, aber auch der Neffe des hässlichen Mannes und dieser, der Pate Droßelmeier, ist Jurist (wie Hoffmann), dazu Uhrmacher und Alchemist, er hat auch Einblick in verborgene Welten. Marie und ihr Held, der Nussknacker, kämpfen gegen den fiesen Mäusekönig und gelangen in das Puppenreich, wo sie ein Paar werden. Am Ende fragt man sich: war das Ganze ein Traum, ein magisches Abenteuer oder eine Inszenierung des Patenonkels?

Zwar spielt Geschichte in der Weihnachtszeit, der Nussknacker ist eines von Droßelmeiers Geschenken. Auch andere weihnachtliche Gaben – Zinnsoldaten, Puppen, Süßigkeiten – haben ihren Auftritt. Was aber völlig fehlt, ist die übliche Moral und der chronologische Aufbau einer typischen Weihnachtsgeschichte. Diese enden normalerweise an Heiligabend und zwar mit einer Erlösung, einer Läuterung. Wir zittern mit den Hauptpersonen, liebenswerte, oft benachteiligte Existenzen, die vielfältigen Gefahren ausgesetzt sind. Am Weihnachtsabend nimmt dann alles sein gutes Ende. Feinde sind versöhnt, einsame Kinder finden ihre Eltern wieder, Arme kommen zu Geld, verstockte Weihnachtsmuffel öffnen ihr Herz.

Auch im Nussknacker wird ein verwunschener Knabe erlöst, aber irgendwie geht uns das nicht wirklich nahe. Die Geschichte beginnt an Heiligabend und entfaltet sich sehr kompliziert, die Figuren bleiben blass, sie laden nicht zum Mitleiden ein. Hoffmann gibt uns eine Rätselnuss zum Knacken, er liefert keine frohe Botschaft.

Dumas und Tschaikowski verhelfen der Geschichte zum Durchbruch

Vermutlich war es gar nicht Hoffmanns Ziel, wohlige Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Das familiär-besinnliche Fest, so wie wir es kennen, war damals gerade erst im Entstehen, es gab eigentlich nur die biblische Weihnachtsgeschichte. Man dachte damals noch nicht automatisch an all die Dinge, die wir heute mit Weihnachten verbinden. Hoffmann siedelte einfach eine seiner fantastischen Grenzgänge zwischen Wirklichkeit und Märchen vor dem Hintergrund der Feiertage an, weil Kinder und Spielzeug im Mittelpunkt stehen. Allerdings setzte er damit auch der hölzernen Nussknackerfigur ein Denkmal, die heute ein fester Bestandteil des festlichen Brauchtums ist.

Vielleicht wäre sein Werk in Vergessenheit geraten, wenn nicht andere Künstler sich der Sache kongenial angenommen hätten. Hoffmann war in Deutschland lange Zeit eher eine literarische Randfigur, in Frankreich und Russland aber hochgeschätzt. Der durchschlagende Erfolg seiner Geschichte ist darum Alexandre Dumas dem Älteren, vor allem aber dem russischen Komponisten Pjotr Tschaikowski zu verdanken.

Dumas machte aus der Erzählung ein Theaterstück, Tschaikowski erhielt den Auftrag, für die populäre Geschichte eine Ballettmusik zu komponieren. Eher widerwillig machte er sich an die Arbeit, aber bei einem Komponisten seines Kalibers kommt offensichtlich auch ohne Enthusiasmus etwas Großartiges heraus. Die verspielten Melodien aus dem Nussknacker sind heute weltberühmt und sorgen für Weihnachtsstimmung. Am wenigsten noch in Deutschland, wo die erste Aufführung des Balletts erst 1960 stattfand.

E.T.A. Hoffmanns „Nussknacker und Mäusekönig“ löste noch keinen Boom an weihnachtlichen Texten aus. Christoph von Schmids Erzählung „Der Weihnachtsabend“ folgte 1825, dann kam erst einmal lange nichts. Damit Weihnachtsgeschichten überhaupt entstehen konnten, musste erst ein allgemeines Verständnis darüber herausbilden, was Weihnachten über seinen religiösen Sinn hinaus noch ausmacht und wie sich das in Literatur umsetzen lässt. Um Weihnachtsstimmung zu beschreiben, musste erst einmal ein paar Generationen heranwachsen, für die weltliche Weihnachtsbräuche einerseits selbstverständlich und andererseits bedeutsam genug waren, dass es sich lohnte, darüber zu schreiben.

Schwäbische Weihnachtsgeschichte "Der Weihnachtsfund von Hermann Kurz

Zu den frühen Weihnachtsgeschichten gehört „Der Weihnachtsfund“, ein heut weitgehend vergessenes Werk des schwäbischen Schriftstellers Hermann Kurz von 1856. Der in 1813 Reutlingen geborene Absolvent des Seminars in Maulbronn beschreibt darin die Ereignisse um ein respektables Dorfwirtshaus und seine Bewohner. Es ist Weihnachten und eigentlich sollten alle fröhlich sein. Die Hauptfiguren aber, die Magd Justine und der Knecht Erhard, sind es nicht. Die beiden, offensichtlich für einander bestimmt, zeigen sich bockig. Obwohl die guten Wirtsleute alles tun, um die beiden aus der Reserve zu locken, wollen sie sich nicht verloben.

Schuld daran hat der Gegenspieler der beiden, ein intriganter Karrierist, der alles tut, um an Geld zu kommen. Die Geschichte beginnt zwar an einem Weihnachtsabend, verfolgt aber den Werdegang der Protagonisten über mehrere Jahre hinweg, um dann wieder an einem Weihnachtsabend glücklich zu enden. Kurz beschreibt daneben auch volkstümliche Weihnachtsbräuche seiner Zeit. Dazu gehört auch der Glaube an Geisterspuk in den heiligen Nächten. Anders als bei E.T.A. Hoffmann hat dieser bei Herrmann Kurz aber ganz natürliche Ursachen.

Dass es in den letzten Tagen des Jahres bisweilen auch unheimlich zugehen kann, ist ein Merkmal der vieler guter Weihnachtsgeschichten. Wann sollen Geister schließlich zu ihrem Recht kommen, wenn nicht in der dunklen Jahreszeit? Und warum nicht gerade heute, am 13. Dezember?

PS: Hoffmanns Geschichte von Nussknacker und Mäusekönig gehört zu den frühen literarischen Schilderungen einer Weihnachtsfeier mit Lichterbaum und Geschenken. Goethe aber war schneller: Schon 1774 ließ er seinen jungen Werther den “aufgeputzten Baum mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln” im Hause der unerreichbaren Geliebten bewundern.