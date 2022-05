Tüfteln was das Zeug hält

Friedrichshafen (sz) - Der erste analoge Hackathon der Wissenswerkstatt Friedrichshafen ist am Samstag, 25.Juni, für Jugendliche ab zwölf Jahren in der Seestatt. Ein Hackathon ist ein besonderes Event, welches Erfindergeist, kreative Lösungsfindung, Teamwork und unkonventionelles Denken fördert und belohnt, so die Wissenswerkstatt. Die Bezeichnung „Hackathon“ ist dabei eine Zusammensetzung aus „Hacking“ und „Marathon“. Gruppen aus Teilnehmern verschiedenen Alters und mit verschiedenen Fähigkeiten müssen sich im Wettkampf einem technischen Problem stellen, welches erst am Tag des Events bekanntgegeben wird und das es in wenigen Stunden zu meistern gilt. Über acht Stunden hinweg haben die Teilnehmer Zeit, unkonventionelle Ideen zu finden, den ausgewählten Ansatz zu testen und einen fähigen Prototypen zu konstruieren, welcher das Problem bestmöglich löst.

Bei der Veranstaltung der Wissenswerkstatt wird auf reales Konstruieren und Bauen gesetzt. Computer- und Programmierkenntnisse sind nicht notwendig. Am Ende werden alle Erfindungen präsentiert und treten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Die Gruppen mit der besten Lösung haben eine Chance auf den Sieg des Events und auf einen tollen Preis.

Der VDI Bodensee-BV, Mitbegründer der Wissenswerkstatt, wird die Premiere mit einer Spende von 1500 Euro unterstützen. „Technik und Ingenieurswissenschaften haben viel mit kreativem Denken zu tun“, bemerkt Wolfgang Horn, Vorsitzender des Bezirksvereins „Frei tüfteln, im Team arbeiten, eigene Erfahrungen sammeln,…das stärkt die Motivation, sich intensiv mit technischen Themen zu beschäftigen.“ Kathrin Hopkins, Geschäftsführerin der Wissenswerkstatt, merkt an: „Wir freuen uns auf hochmotivierte Jugendliche, die sich mit Gleichgesinnten der Herausforderung stellen.“

Der Hackathon ist wie alle Angebote der Wissenswerkstatt kostenlos dank ihrer Träger und Unterstützer. Der gemeinnützige Verein wird getragen durch die Stadt Friedrichshafen aus den Geldern der Zeppelin Stiftung, ZF Friedrichshafen, Zeppelin Systems und Rolls-Royce Power Systems. Unterstützerinnen sind die ifm electronic sowie die Josef-Wagner-Stiftung.