Tuckernde Traktoren und Schubkarrenfahren

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach organisiert im Juli eine ganze Palette an Veranstaltungen. Höhepunkte sind ein Oldtimer-Traktoren-Treffen am Sonntag, 21. Juli, 11 bis 16 Uhr, und ein Aktionstag „Die Leute vom Mostmaierhof“ am Sonntag, 28. Juli, 11 bis 16 Uhr.

Beim Oldtimer-Traktoren-Treffen am Sonntag, 21. Juli, tuckert, scheppert, klopft und rattert es von 11 bis 16 Uhr auf dem Museumsgelände, wenn zahlreiche Oldtimer-Freunde in der Region ihre restaurierten Traktoren und Arbeitsmaschinen vor der Kulisse der historischen Schwarzwaldhöfe präsentieren. Bei einer offenen Werkstatt für Familien können die Kinder von 11 bis 16 Uhr aus Holzresten ihren ersten eigenen Traktor und andere Fahrzeuge bauen.

In Kooperation mit dem Mostmaierhof-Verein lädt das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am 28. Juli zum Aktionstag „Die Leute vom Mostmaierhof“ ein. Der Mostmaierhof in Hausach liegt in Nachbarschaft zum Freilichtmuseum und ist eine ehemalige Mostkellerei mit einer fast 130-jährigen Geschichte. Der vor wenigen Jahren gegründete Mostmaierhof-Verein kümmert sich laut Pressemitteilung um die Nutzung der alten Mosterei und stellt jährlich ein vielseitiges Kulturprogramm auf die Beine. Im Mostmaierhof-Areal befinden sich darüber hinaus Ateliers und Werkstätten, die von regionalen Künstlern und Kunsthandwerkern genutzt werden.

Beim Aktionstag im Vogtsbauernhof präsentiert der Verein seine Arbeit und Akteure sowie die Geschichte und Bedeutung des Gebäudekomplexes. Um 11 Uhr stellt der Vorsitzende des Vereins, Werner Hafner, in der Heuboden-Akademie „Neues Leben für ein altes Areal“ vor, wie der Hof zum Kulturprojekt wurde. Außerdem sind von 11 bis 17 Uhr die Mostmaierhof-Künstler und -Kunsthandwerker auf dem Museumsgelände zu Gast und präsentieren ihre Arbeiten. In einer offenen Werkstatt für Familien dürfen Familien mit Kindern von 11 bis 16 Uhr aus alten Sachen tolle neue Dinge machen.

Weitere Veranstaltungen im Juli: Samstag, 6. Juli, 11 bis 17 Uhr, Landfrauentag: Frisch aus dem Ofen. Der Landfrauenverein Wolfach-Oberwolfach bereitet Striebele, Heiberschlecks, Heiberquark, Brot und Datschkuchen zu.

Sonntag, 7. Juli, 11 bis 16 Uhr „Auf die Plätze - fertig - los“ mit Schubkarrenfahren, Sackhüpfen, Seilspringen. Das museumspädagogische Team eröffnet für die kleinen Gäste das große Trainingslager. 11 Uhr Heuboden-Akademie: „Heut‘ gibt es keine Indianer mehr“. Museumspädagogin Claudia Binswanger durchwühlt das Kinderspielzeug im Wandel der Zeit.

Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr, Sonderführung: „Im Laufe der Jahre“. Technischer Leiter Horst Biegert zeigt, wie sich das Museumsgelände in den ersten 55 Jahren seiner Geschichte verändert hat. 11 bis 16 Uhr offene Werkstatt für Familien: „Dein Schatzkästlein“. Auf den ersten Blick nur ein kleines Kästlein aus Holz, aber in Wahrheit ein Miniatur -Museum für eure schönsten Sammelstücke.

Samstag, 20. Juli, 20 Uhr The dorph & friends. Die Musiker aus Oberwolfach verdienen sich mit ihrer fröhlichen Pop- und Rockmusik allmählich Kultstatus, so die Mitteilung. Zum Open-Air-Konzert am Falkenhof bringen sie ihre besten Freunde mit auf die Bühne.