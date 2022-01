TTF stehen vor wegweisendem Heimspiel

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben von ihren letzten sieben Partien in der Tischtennis-Bundesliga eine einzige gewonnen – und dieser Sieg gelang mit Ach und Krach gegen das Schlusslicht der Tabelle und liegt elf Wochen zurück. Die vergangenen fünf Partien gingen in Serie verloren und in den Spielen des Jahres 2022 gelang noch nicht ein einziger Matchgewinn. Zurückgefallen sind die TTF in dieser Periode der Misserfolge von Platz zwei auf Rang sieben. Am Dienstag steht für Ochsenhausen (14:12 Punkte) nun das schwere, wegweisende Heimspiel gegen den Tabellendritten Post SV Mühlhausen (18:8 Punkte) an (Spielbeginn: 19 Uhr).

Dass die aktuelle Platzierung nicht dem eigentlichen Level der Oberschwaben entspricht, liegt auf der Hand. Schließlich wurden die 12:0 Zähler, mit denen die TTF in die Runde gestartet waren nicht per Zufallsgenerator gewonnen, sondern mit starken Auftritten sowie mit viel Selbstvertrauen erspielt und erkämpft. Da ist also genügend Substanz, um wieder den Anschluss nach oben zu finden, nur muss eben der Schalter so schnell wie möglich umgelegt werden, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Tabellenvierter ist derzeit der TTC Neu-Ulm (16:10 Zähler).

Die nächsten beiden Gegner der TTF heißen Mühlhausen (Tabellendritter) sowie am kommenden Freitag Saarbrücken (Tabellenzweiter). Es muss ab sofort einfach gepunktet werden, egal welchen Namen der Gegner trägt und wo er gerade in der Tabelle steht. Was zählt für die TTF sind Siege. Die Ochsenhauser brauchen wieder jene Siegermentalität, die sie in der ersten Hälfte der Vorrunde so stark und unberechenbar machte. Und die ist ja nicht beerdigt worden, sondern irgendwo weiter vorhanden, wenn sie auch zuletzt im Verborgenen schlummerte. Ein einziger, vielleicht etwas glücklicher Erfolg könnte sie bereits reaktivieren.

Gegen die Thüringer, die Ochsenhausen im Januar 2021 in heimischer Halle besiegen konnte, hat man ohnehin etwas gutzumachen. Das Hinrundenspiel kurz vor Weihnachten ging zwar mit 1:3 verloren, war aber höchst unglücklich verlaufen. Maciej Kubik hätte um ein Haar Mühlhausens Topmann Daniel Habesohn geschlagen. Simon Gauzy hatte gegen seinen Landsmann Irvin Bertrand ausgeglichen, Samuel Kulczycki Ovidiu Ionescu nach einem 1:3 gratulieren müssen und Gauzy schließlich den Krimi gegen Habesohn mit 10:12 im Entscheidungssatz verloren. Mit einem Tick mehr Glück hätte diese Partie auch mit zwei Punkten auf der Habenseite zu Ende gehen können, doch Konjunktive zählen im Sport nicht.

Fakt ist, dass die Postler eine routinierte, spielstarke Truppe haben und gut im Flow sind. Nach eher mäßigem Saisonstart haben sie zuletzt neunmal in Folge gewonnen und sind, eigentlich seit vielen Wochen, die Mannschaft der Stunde. Der 32-jährige Rumäne Ovidiu Ionescu, der 2018 Vizeeuropameister im Männereinzel wurde und einige Jahre zur Ochsenhauser Trainingsgruppe gehörte, ist an Position eins gemeldet. Der 57. der Weltrangliste (WRL) – Bundesligabilanz (TTBL) 9:4 – geht gegen die TTF immer besonders motiviert an den Tisch. Steffen Mengel (WRL: 137/ TTBL: 4:5) ist die Nummer zwei. Der 33 Jahre alte deutsche Einzelmeister von 2013 ist ein kampfstarker Spieler, hat aber verletzungsbedingt seit Mitte Dezember nicht mehr gespielt. Der 35-jährige Österreicher Daniel Habesohn, eine Art Leitwolf beim Post SV, steht in der Weltrangliste auf Position 46, seine aktuelle Ligabilanz lautet 12:5. Eigentlich ist er die heimliche Nummer eins des Teams. Und der jüngste im Bunde ist ein guter Bekannter aus dem Ochsenhauser Masters College. Der 21-jährige Linkshänder Irvin Bertrand (WRL: 360) steht zwar im Einzel noch bei einer 1:6-Bilanz, doch sein Potenzial ist unbestritten. Zudem ist er ein guter Doppelspieler und ist da – in diversen Kombinationen – mit einer Bilanz von 4:1 notiert.

Doch das alles sind nur einige Fakten am Rande. Für die TTF zählt nur ein Sieg und die Spieler sind gewillt, diesen einzutüten, egal wer auf der anderen Seite des Tisches steht. Sicher ist auch der in Düsseldorf pausierende Kanak Jha wieder eine personelle Option für Cheftrainer Fu Yong. „Auch wenn wir im Moment in einem Loch sind, arbeiten wir weiter hart, um aus diesem Loch wieder herauszukommen“, sagt Fu Yong zur bevorstehenden Aufgabe. „Trotz der letzten Ergebnisse glaube ich weiterhin an meine Mannschaft und dass wir es gemeinsam schaffen – am liebsten natürlich direkt am Dienstag zu Hause gegen Mühlhausen.“