TTC zeichnet viele treue Mitstreiter aus

Der TTC Spaichingen hat seine Generalversammlung abgehalten. Mit 27 Mitgliedern war diese gut besucht. Vorsitzender Ralf Landowski betonte, dass man mit dem sportlichen Abschneiden der Mannschaften „durchaus zufrieden“ sein könne.

Besonders die Meisterschaft der dritten Herrenmannschaft in der Kreisklasse C und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse, sowie die Meisterschaften der ersten Jugendmannschaft hob Landowski hervor. Auch die erste und zweite Herrenmannschaft erreichten mit dem Klassenerhalt ihre sportlichen Ziele, so eine Pressemitteilung. Die vierte Mannschaft musste im Laufe der Saison wegen personeller Probleme zurückgezogen werden. Allgemein sei die Personalsituation unverändert, man könne mehr aktive Spieler vertragen.

Auch auf das gesellige Standardprogramm ging Landowski ein. Hier habe er den Eindruck, das das Interesse bei den Mitgliedern etwas nachlasse. Es seien neue Vorschläge für etwaige Veranstaltungen willkommen.

Landowski ging auch auf das Thema Kindeswohl ein, wo es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt geht. Der TTC Spaichingen sei der Vereinbarung zum Schutzauftrag zwischen dem Sportkreis Tuttlingen und dem Amt für Kinder, Familie und Jugend des Landkreis Tuttlingen beigetreten. Das bedeute für Jugendtrainer, das diese regelmäßig eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen müssen.

Landowski betonte außerdem, dass die Zusammenarbeit mit Rupert-Mayer-Schule und Stadt Spaichingen reibungslos funktioniere. Es gebe keine Probleme, die Pflichtspiele in der Halle zu terminieren.

In der neuen Saison gibt es eine Neuerung: Es muss mit sogenannten Plastikbällen gespielt werden, die die bisherigen Zelluloid-Bälle ablösen. Hier wurden schon verschiedene Marken ausprobiert. Abschließend bedankte sich Landowski bei allen, „die den TTC am Laufen halten, das sind vor allem die Mitglieder aus Vorstand und Ausschuss, Mannschaftsführer, Spieler, aber auch die passiven Mitglieder“.

Kassierer Markus Wissmann sagte, dass der TTC Spaichingen finanziell nach wie vor gut dastehe. Insgesamt gab es im vergangenen Geschäftsjahr zwar ein Minus zu verzeichnen, doch das könne der TTC gut verkraften. Die Prüfer Bernd Staiger und Jürgen Schmidt bescheinigten Wissmann eine „einwandfreie“ Kassenführung.

Jugendleiter Kay Merkt konnte über die Jugend fast durchweg nur Positives berichten. Speziell die erste Jugendmannschaft glänzte mit zwei Meisterschaften in der getrennt gespielten Vor- und Rückrunde. Auch die zweite Jugendmannschaft holte in der Vorrunde die Meisterschaft, konnte aber in der Rückrunde mangels Personal nur noch zu zwei Pflichtspielen antreten. Merkt konnte zahlreiche Titelgewinne bei Turnieren der Jugendlichen aufzählen. Hier stachen Paul Merkt und Tim Grudno mit mehreren Bezirks- und Kreismeistertiteln hervor. Merkt bedankte sich bei seinen Mitstreitern Ralf Landowski, Adrian Nürnberger und Stephan Koch für ihre Mithilfe in der Jugendarbeit, hier sei bei den Jugendlichen eindeutig eine starke Tendenz nach oben im spielerischen Bereich erreicht worden.

Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet, die Entlastung nahm Ehrenmitglied Jochem Engler vor. Bei den Neuwahlen gab es keinerlei Veränderungen, alle wurden einstimmig wiedergewählt.

Zahlreiche Mitglieder wurden geehrt, insgesamt neun Spieler erhielten für langjähriges aktives Tischtennis die Spielernadel in Gold oder Silber. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Ludwig Weidner und Joachim Bühler geehrt. Vor allem Ludwig Weidner hob Landowski hervor, denn in seiner 40-jährigen Mitgliedschaft bekleidete er 36 Jahre verschiedene Ämter in der Vorstandschaft. Landowski nahm die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften vor. Hier sei die Resonanz mit zehn Spielern eher bescheiden gewesen.