Im zweiten Saisonspiel hat sich Handball-Württembergligist TSV Bad Saulgau schwerer als zu Saisonbeginn getan und am Sonntagabend in Holzgerlingen gegen die HSG Schönbuch nur ein 22:22 (12:14) erreicht. Die Herth-Sieben zeigte sich zum Teil unkonzentriert und produzierte viele technischen Fehler.

Dass es gegen diesen Gegner wesentlich unbequemer als vergangene Woche werden würde, wusste TSV-Coach Karl-Heinz Herth. Von Beginn an spielte die HSG-Abwehr sehr aggressiv und bereitete den Saulgauern große Probleme, ihre einstudierten Angriffe auszuspielen. Auf beiden Seiten prägten viele individuelle Fehler das Spiel, in dem deshalb verhältnismäßig wenig Tore fielen. Nur TSV-Torhüter David Bakos und Freddy Söder erreichten die Leistung des ersten Saisonspiels.

Die HSG hatte in der ersten Halbzeit leichte Vorteile und stets die Nase um bis zu drei Treffern vorn. Yannick Beer, Sebastian Göhringer und Jan Marks waren die auffälligsten und torgefährlichsten Spieler in den Reihen der HSG. Zur Pause führten die Gastgeber folgerichtig mit 14:12. In Hälfte zwei agierte der TSV zwar beherzter, spielte mehrmals in Überzahl, konnte jedoch aus diesem Vorteil kein Kapital schlagen. In der 52. Minute gingen die TSV‘ler dennoch das erste Mal in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende stand es 21:19 und in der 57. Minute 22:20 für den TSV. Fehlwürfe des TSV ließen die HSG wieder an die Gäste herankommen und als in der 59. Minute Janos Csele eine Zweiminutenstrafe bekam und die HSG den fälligen Siebenmeter zum 22:22-Endstand verwandelte, ärgerte sich Trainer Karl-Heinz Herth ob der vergebenen Siegeschance. „Wir haben einen Punkt verschenkt. Die Wurfausbeute war heute miserabel. Von außen haben wir nicht viel zustande gebracht, das müssen wir in der kommenden Trainingswoche verbessern“, sagte der TSV-Coach. „Auch aus dem Rückraum wurde zu oft unvorbereitet geworfen. Wir sind aber mit 3:1 Punkten in die Saison gestartet, mit der Punkteausbeute können wir ansonsten zufrieden sein. Bei einem Heimspiel hätte mich der Verlustpunkt noch mehr geärgert“, sagte Herth nach dem Spiel. Erfolgreichster Akteur beim TSV war Kreisläufer Freddy Söder mit sieben Treffern. Entgegen den ersten Prognosen spielte Oliver Robotka doch, tat sich aber wegen seiner Schulterverletzung schwer. Der TSV (3:1 Punkte) liegt nun auf dem vierten Platz. Am kommenden Samstag, 2. Oktober (18 Uhr, Kronriedhalle) kommt nun die HSG Albstadt. (tl)