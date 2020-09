TSV Tettnang startet mit Sieg und 40-Meter-Tor

Erster Sieg im ersten Spiel: Die Fußball-B-Juniorinnen des TSV Tettnang haben den Auftakt beim TSV Amicitia Viernheim erfolgreich beendet. Dabei sollte die Betonung aber auf beendet liegen, denn zu Beginn der neuen Oberliga-Saison sind die Tettnangerinnen kalt erwischt worden. So lagen die Fußballerinnen aus dem Bodenseekreis nach den beiden Treffern durch Lenya Weinkötz (2.) und Zoe Abegg (4.) schon 0:2 nach vier Minuten hinten. Das Team von Trainerin Corinna Wachter ließ sich davon aber nicht entmutigen und schaffte, das Spiel in ein 5:4 (4:3) zu drehen.

Hilfreich war es sicherlich, eine schnelle Antwort auf den Rückstand zu geben. Den Anschluss stellte Lea Kipper her. Nach Pass von Esther Sittel erzielte sie das 1:2 (8.). Vorangetrieben von Spielführerin Marie Eisele pushte sich das Team und lief trotz der frühen Gegentreffer zur Hochform auf. Für die starke Phase wurden die Tettnagerinnen auch mit einem weiteren Tor belohnt: Johanna Hasel bejubelte in Minute zwölf ihr erstes Tor für den TSV Tettnang. Nur drei Minuten später allerdings gelang Viernheim das 3:2 durch Zoe Abegg (15.). Das schockte die Fußballerinnen aus dem Bodenseekreis allerdings erneut nicht. Stattdessen erzielten sie in der 17. Minute den spektakulärsten Treffer des Tages. „Hanna Ebert versenkte den Ball nach einem sensationellen Direktschuss aus 40 Metern im Viernheimer Tor“, beschrieb TSV-Trainerin Wachter. Jule Scheerer brachte die Tettnangerinnen noch vor der Pause mit 4:3 in Front (37.).

In der zweiten Hälfte agierte Tettnang weiter sehr spielfreudig und kombinationssicher. Durch Neuzugang Fabienne Oswald erhöhten die Gäste folgerichtig auch auf 5:3 (54.). Zwar brachte Abegg die Tettnangerinnen mit ihrem dritten Treffer (78.) noch einmal ins Wanken, es änderte aber nichts mehr am Sieg der Gäste. Sie fuhren mit einem 5:4-Erfolg nach Hause. Dies sei der Verdienst einer wahnsinnigen Teamleistung, sagte Wachter.