TSV Tettnang schlägt den Oberligazweiten

Bei nasskalten sechs Grad haben die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang ein Spitzenteam der Liga bezwungen. Gegen den Tabellenzweiten FV 09 Niefern gab es einen 5:3 (3:1)-Sieg.

Nach zwei Niederlagen am Stück kamen die Tettnangerinnen am Samstag schlecht rein. Deshalb kassierten sie auch nicht unverdient das 0:1 durch Maja Härter (14.). Aber der TSV richtete sich schnell auf. Simone Birkle erzielte keine zehn Minuten später Diesen Schwung nahm der TSV mit in die zweite Hälfte. Birkle (48.) und Alicia Serafini (59.) stellten auf 5:1. Dilek Zengin (69.) und Anna-Lena Kunz (77.) trafen jeweils per Strafstoß zum 2:5 und 3:5-Endstand aus der Sicht des Tabellenzweiten. Nun fährt der TSV als Favorit zum Achtelfinale im Verbandspokal beim Verbandsligisten FV Bellenberg am Samstag um 15 Uhr.

B-Juniorinnen setzen sich an die Spitze

Unterdessen haben die B-Juniorinnen des TSV die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Das Last-Minute-Tor gegen den TSV Münchingen erzielte Yasmin Denzel. Am Samstag um 11.30 Uhr steht für die Tettnangerinnen das Spitzenspiel beim Hegauer FV an.

Der zweiten Frauenmannschaft des TSV ist im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SV Burgrieden ein 6:0-Sieg gelungen. Nach zehn Spielen steht das Team auf Rang zwei in der Regionenliga. Weiter geht es am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach.