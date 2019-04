Ehingen - Es ist immer etwas Besonderes, wenn ein Tabellenletzter gegen den Tabellenführer spielt. Der TSV Rißtissen ist zwar Vorletzter, doch wird sich der TSV im Spiel gegen den Nachbarn im SZ-Topspiel besondere Mühe geben. Alle Spiele an diesem Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 beginnen am Sonntag, 6. April, um 15 Uhr.

SZ-Topspiel: TSV Rißtissen – SG Öpfingen (Vorrunde 0:3). - Schon zu gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten gehörten die Punktespiele der beiden Mannschaften zu den Höhepunkten der Saison. Damals spielten beide häufiger auf Augenhöhe, doch inzwischen trennen sie in der Tabelle zwölf Plätze. Die bisherigen Spiele in dieser Saison sprechen eindeutig für die Gäste. Die bisher einzige Niederlage der SG Öpfingen dürfte keine Spuren hinterlassen haben.

Gastgeber TSV Rißtissen hat in bisher 18 Spielen erst 15 Punkte geholt und ist nur wegen der besseren Tordifferenz Vorletzter. Der Aufsteiger hat im Herbst die Verbandsrunde zwar mit einem Sieg begonnen, doch dieser verheißungsvolle Auftakt konnte nur durch je einen Heimsieg und einen Auswärtssieg fortgesetzt werden. Allerdings ließ der TSV durch mehrere Unentschieden gegen vermeintlich starke Gegner aufhorchen. Ein Remis ist dem Gastgeber auch am Sonntag zuzutrauen.

SV Dürmentingen – TSV Türkgücü Ehingen (Vorrunde 2:2). - Die beiden Gegner benötigen dringend Punkte und belegen die Plätze 13 und 15. Durch die Niederlagen am vergangenen Wochenende hat sich ihre Situation noch verschlechtert. Es wird für Türkgücü schwer werden, in Dürmentingen erfolgreich zu bestehen.

SV Oberdischingen – VfL Munderkingen (Vorrunde 1:4). - Während sich der SV Oberdischingen nach der Winterpause an das Mittelfeld herangearbeitet hat, ist die Bilanz der bisher drei Spiele des VfL Munderkingen in 2019 verbesserungsfähig. Die Donaustädter haben vor, am Sonntag die Wende einzuleiten.

SF Donaurieden – SG Griesingen (Vorrunde 1:1). - Während die SG Griesingen mit dem 1:1 gegen Ringingen ihren bisherigen fünften Tabellenplatz verlor, hat Donaurieden sich auf Platz neun vorgearbeitet. Der Aufsteiger hat bisher eine starke Saison gespielt und will auch am Sonntag sein Punktekonto verbessern.

SF Kirchen – FC Schelklingen/Alb (Vorrunde 0:0). - Die Mannschaft von Trainer Christian Zittrell will die hohe Niederlage am vergangenen Wochenende in Öpfingen vergessen lassen. Da die Älbler sehr schwach aus der Winterpause zurückkamen, dürfte auf dem Semmelbühl am Sonntag ein Heimsieg fällig sein.

SV Betzenweiler – SGM Ertingen/Binzwangen (Vorrunde 2:0). - Die Gäste haben in den zurückliegenden Wochen sehr stark aufgespielt und sich an das Spitzenfeld herangearbeitet. Doch der SV Betzenweiler hat aus den bisherigen vier Spielen im Frühjahr insgesamt acht Punkte geholt und als einziger die SG Öpfingen besiegt. Diese Erfolgsserie will der Gastgeber fortsetzen.

FV Schelklingen-Hausen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Vorrunde 1:0). - Die Schelklinger haben die Möglichkeit, ihre schlechte Bilanz nach der Winterpause aufzubessern. Doch die Gäste haben durch den Sieg am vergangenen Sonntag bewiesen, dass sie sich unbedingt vom Tabellen-Schlussfeld entfernen wollen.

Spielfrei ist der SV Ringingen.