TSV Reute Runners starten erfolgreich in die Crosslaufsaison

Drei Wochen vor Beginn der 44. Oberschwäbischen Crosslaufserie waren die TSV Reute Runners mit drei Läufern zu Gast beim Auftakt der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie in Meersburg. Das Rennen über gut 6,5 Kilometer führte in drei Runden, jeweils mit einem sehr steilen Wiesenanstieg und einigen flachen Abschnitten, durch die Weinberge direkt am Bodensee.

Hervorragend in Szene auf dem fordernden Kurs setzte sich dabei Paulina Wolf von den TSV Reute Runners mit dem Gesamtsieg bei den Frauen. Nach verhaltenem Start übernahm sie bereits nach einer halben Runde die Spitze des Frauenfeldes und baute ihre Führung bis ins Ziel auf über eine Minute aus. Vereinskamerad Siegfried Borsutzky nutzte seine gute Grundschnelligkeit und sicherte sich trotz Verletzungspause den Spitzenplatz in seiner Altersklasse. Manfred Borsutzky konnte sein Potential dieses Mal leider nicht ausschöpfen, war aber mit dem Ergebnis dennoch zufrieden.

Die Ergebnisse der Reute Runners: Paulina Wolf (Gesamtsiegerin Frauenwertung in 26:50 min), Siegfried Borsutzky (Platz 1 AK M65 in 29:16 min), Manfred Borsutzky (Platz 2 AK M60 in 31:48 min).

Für die drei war dies ein gelungener Einstand in die kommende Crosslaufsaison und ein Grund, sich auf die nächsten Wettkämpfe zu freuen. Interessierte können sich unter https://www.crosslaufserie-oberschwaben.de/anmeldung/ zur 44. Oberschwäbischen Crosslaufserie anmelden. Der erste Lauf der Serie findet am 12. Dezember 2021 in Blitzenreute statt.