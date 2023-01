TSV Reute Runners beim Silvesterlauf in Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Reute-Gaisbeuren/Kißlegg - Tolle Stimmung an der Strecke und milde Temperaturen waren die Zutaten für einen gelungenen Jahresabschluss der TSV Reute Runners beim Kißlegger Silvesterlauf.

Sechs Erwachsene und zwei Bambini waren diesmal aus Reute zu dieser traditionsreichen Veranstaltung angereist, um das alte Jahr sportlich zu verabschieden. Während dies bei den Kindern, vertreten durch Lea und Noah Karrer, noch eher spielerisch gelang, ging es bei den Erwachsenen in einem mit 230 Startern stark und hochkarätig besetzten Feld ordentlich zur Sache. Von den Reute Runners am erfolgreichsten war dabei einmal mehr Paulina Wolf. Mit Gesamtplatz zwei bei den Frauen und Platz eins in der Altersklasse W20 konnte sie ein mit vielen Erfolgen gespicktes Laufjahr abschließen.

Einen weiteren Podestplatz erkämpfte sich Siegfried Borsutzky mit Platz eins in der Klasse M65, während Mario Karrer, Daniel Fix, Ewald Fast und Manfred Borsutzky in ihren gut besetzten Altersklassen mehr oder weniger knapp am Podest vorbeischrammten.

Gewinnerin bei den Frauen wurde Lisa Fuchs von der LG Passau mit einem souveränen Start/Ziel-Sieg. Bei den Männern hatte Fabian Konrad vom SSV Ulm 1846 die schnellsten Beine.