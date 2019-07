TSV Oberreitnau bleibt vorerst ohne Führungsspitze

Es wird immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die in Vereinen Verantwortung übernehmen. Nun kommt diese Problematik auch beim TSV Oberreitnau an. Bereits im April dieses Jahres hatte Benjamin Taylor angekündigt, nach sechs Amtsjahren, also drei Amtsperioden, nicht mehr zur Wiederwahl als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Er bleibt der Vorstandschaft des Vereins jedoch erhalten und besetzt künftig das bislang vakante Amt des Schriftführers. Das außerdem zur Wiederwahl stehende Amt des Schatzmeisters wird weiterhin von Axel Willner besetzt.

Trotz intensiver Bemühungen im Vorfeld fand sich niemand, der bereit war, für das Amt zu kandidieren. Auch unter den an der Mitgliederversammlung anwesenden 37 wahlberechtigten Vereinsmitgliedern gab es keinen Kandidaten. Selbst als Doppelspitze, wie es beispielsweise der Musikverein Oberreitnau seit etlichen Jahren erfolgreich betreibt, wollte sich niemand dieser Verantwortung stellen. Bereits im Vorfeld hatte die Vorstandschaft signalisiert, Aufgabenbereiche großzügig auf andere Mitglieder der Vorstandschaft zu verteilen.

Die große Hoffnung der Vorstandschaft ist nun die außerordentliche Mitgliederversammlung am 14. Oktober. Bis dahin ist der Sportverein nicht führungslos, sondern wird von Lothar Stöckeler vertreten, der den zweiten Vorsitz des Vereins innehat.

Eigentlich steht der Verein auf gesunden Füßen. Mit 760 Mitgliedern ist die Mitgliederanzahl im vergangenen Jahr nur leicht zurückgegangen. Kasse und Vereinsführung stimmen, die Vorstandschaft wurde von den Mitgliedern entlastet. Auch wenn wegen Übungsleitermangels eine Frauenturngruppe aufgelöst werden musste, sind die Aussichten nicht schlecht – und es gibt Pläne für die Zukunft: Bogenschießen soll eingeführt werden, auch eine Gruppe für Kinderyoga ist in Planung.

TSV feiert bald 100-jähriges Bestehen

Benjamin Taylor blickte in der Mitgliederversammlung zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. So fand beispielsweise der Kindersporttag letztes Jahr in Oberreitnau statt und war mit etwa 200 teilnehmenden Kindern ein voller Erfolg. Der diesjährige Kindersporttag steht am 29. September im Lindauer Stadion an. Zahlreiche Vereinsmitglieder waren beim Marathon im Oktober im Einsatz, auch für dieses Jahr werden noch Helfer gesucht.

In zwei Jahren feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. Der Wunsch, ein Organisationskomitee aus vier bis sechs Personen zu finden, erfüllte sich an diesem Abend nicht. Zumindest fanden sich zwei Freiwillige, die in die Festorganisation einsteigen wollten. Die Versammlung entschied, dass es im Oktober 2021 eine kleine abendliche Festivität geben soll.