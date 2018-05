TSV Laichingen rüstet sich für die neue Saison

Beim Fußball-B-Ligisten TSV Laichingen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison auf Hochtouren: Mit dem 30-jährigen Heiko Schäfer hat der TSV Laichingen einen Nachfolger für das Trainerduo Mario Schmutz und Pascal Zuber gefunden.

Die Fußballabteilung des TSV Laichingen geht jetzt schon mit großen Schritten in Richtung Fußballsaison 2018/2019: Heiko Schäfer heißt der neue Kommandogeber an der Außenlinie in der kommenden Saison. Der 30-jährige war zuletzt Co-Trainer bei den Fußballerinnen des SV Jungingen in der Verbandsliga. Davor war Schäfer in der Fußballschule des 1. FC Heidenheim als Trainer tätig und war dort für den Athletikbereich verantwortlich.

„Nach der Jugend in Heidenheim und bei den Frauen des SV Jungingen wollte ich jetzt eine neue Herausforderung im Herrenbereich finden“, sagt der in Erbach wohnende Schäfer. „Nach den ersten Treffen mit der Abteilungsleitung des TSV Laichingen war schnell klar, dass ich in Laichingen anfangen werde. Die Abteilungsleitung hat viele gute Ideen, die zu meinen Vorstellungen passen“, sagt Schäfer.

Ihm zur Seite stehen wird ab der kommenden Saison der Laichinger Marco Juhn. Der langjährige Spieler und Jugendtrainer des TSV wird in der kommenden Saison Schäfer als Co-Trainer zur Verfügung stehen und sich vor allem um die zweite Mannschaft des TSV kümmern.

Babaoglu kommt nach Laichingen

Doch nicht nur bei der Trainerbesetzung hat der TSV schon den Weg geebnet: Alle Spieler des derzeitigen Kaders haben für die kommende Saison zugesagt, zudem ist der Wechsel von Torjäger Hakan Babaoglu von der SGM Machtolsheim/Merklingen I zum TSV Laichingen fix. „Mit diesem Kader und dem ein oder anderen Neuzugang können wir personell gut bestückt in die neue Saison gehen“, freut sich Schäfer auf die Herausforderungen beim TSV.