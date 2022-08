TSV Eschach verliert klar

Der TSV Straßberg, in der Vergangenheit eher als defensive Mannschaft in der Fußball-Landesliga gefürchtet, hat am Sonntag beim 3:0 in Eschach gezeigt, wie eine Elf die Fehler des Gegners durch konsequentes Anlaufen ausnutzen kann. „Im Spiel nach vorne hat es bei uns gehapert und dann spielen wir einige Bälle in die Füße des Gegners, der dies prompt ausnutzt“, sagte Eschachs Trainer Philipp Meißner. Dabei zeigte seine Mannschaft keine schlechte Leistung. Es fehlte aber der Zugriff, den die Gäste hatten.

Eigentlich hätte Niklas Rummler das 1:0 für Eschach nach etwa neun Minuten erzielen können. Nach einem Fehler von Straßbergs Timo Reuter eroberte er den Ball, aber anstatt alleine aufs Tor von Christopher Kleiner zu laufen, spielte er diesen in die Füße von Sven Schmidt. Da war kein Mitspieler, sondern nur der Gegner, der die Situation, wie manch andere, souverän löste. Nur eine Minute später prüfte Marc-Philipp Kleiner den Eschacher Torwart Maik Strobel. Dieser faustete das Leder aus dem Strafraum. Das war die erste Annäherung der Gäste aufs Tor der Gastgeber. Die zweite, wieder eine Minute später, war dann von Erfolg gekrönt.

TSV Straßberg macht schon vor der Pause alles klar

Spielertrainer Stefan Bach eroberte im Mittelfeld den Ball, spielte ihn zum überragenden Tim Wissenbach, der seinen Außenstürmer Christoph Müller auf die Reise schickte. Die genaue Hereingabe vollendete Brian Bischof mit einem platzierten Flachschuss zur Führung von Straßberg. „Von Beginn an waren wir die griffigere Mannschaft. Unsere Umschaltbewegungen haben gut geklappt“, meinte Straßbergs Spielertrainer Stefan Bach. Die Gäste blieben weiter aktiv, beschäftigten die Eschacher Mannschaft, zwangen sie zu Fehlern. Einer davon führte zum 2:0. Elias Göz erlief einen zu kurz gespielten Pass von Julian Frommherz und schob ein (29.). Drei Minuten vorher traf Straßbergs Marc-Philipp Kleiner nach einem Eckball von Moritz Binder per Kopf den Pfosten.

Es sollte noch schlimmer kommen für den TSV Eschach. Ein Freistoß von Moritz Binder ging an Freund und Feind vorbei ins Netz. Die Gastgeber schüttelten sich kurz und hätten vor der Halbzeit auf 1:3 herankommen müssen. Plötzlich tauchte Sören Thomas Niklas Hirschle nach einem langen Ball alleine vor Christopher Kleiner auf. Der Ball ging aber aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei.

In der zweiten Hälfte verteidigte Straßberg geschickt. Eschach fiel nicht mehr viel ein. Am Ende stand der TSV mit leeren Händen da, während die Gäste mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten und zwar verdient. „Wir haben in vielen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Das hat der Gegner besser gemacht. Sie haben unsere Fehler konsequent ausgenutzt, wir dagegen nicht“, meinte Philipp Meißner. So könne niemand ein Spiel gewinnen.