TSV Eschach nervt die Platzdiskussion

Der TSV Eschach erwartet in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) den TSV Nusplingen. Eschachs Trainer Philipp Meißner charakterisiert die Ausgangssituation so: „Wenn wir unter die ersten Zehn kommen wollen, müssen wir gegen Teams wie Nusplingen Punkte holen.“

Drei Zähler sind die Nusplinger voraus: „Eine zweikampfstarke Mannschaft, die in dieser Saison schon mehrere Ausrufezeichen gesetzt hat“, meint Meißner vor allem mit Blick auf das 4:0 gegen den FC Albstadt – „auch wenn Albstadt da nicht in Bestbesetzung war.“ Dass das 1:4 im Derby beim FV Ravensburg II ein echter Rückschlag sein könnte, glaubt Meißner nicht – er dreht das sogar um: „Dass der FV gegen uns auf den Kunstrasen geht, dass fünf Spieler in der Startelf schon im Oberliga-Team Erfahrung gesammelt haben – das zeigt, welchen Respekt der Gegner uns entgegengebracht hat.“

Mit Linus Kleb fällt aber ein wichtiges Rädchen im Eschacher Getriebe vorerst aus: Der in der Anfangsphase des Derbys ausgekugelte Daumen macht dem Defensivallrounder immer noch zu schaffen. Fabio Frank ist weiter verletzt, dazu wird Julian Jehle fehlen – bei ihm steht sogar eine Meniskus-OP im Raum. Niklas Rummler ist durch eine Grippe gehandicapt. Marcel Glaser und Philipp Zwerger sind privat verhindert. „Der Kader wird enger“, meint Meißner, „aber die Qualität stimmt.“

Qualität gibt’s auch beim Gegner vom Sonntag: Die Nusplinger kommen mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die obere Tabellenhälfte nach Eschach. Meißner und sein Team können dagegenhalten: „Wir sind auf eigenem Platz ungeschlagen.“ Wie schwer es derzeit ist, in Eschach zu gewinnen, bekamen unlängst die wiedererstarkten Albstädter zu spüren. Gar nicht gut kamen allerdings negative Posts aus deren Reihen über die Qualität des Rasens nach dem 1:1 vor zwei Wochen beim TSV Eschach an. „Es nervt, wenn das immer wieder Thema ist“, sagt Meißner zur Diskussion über die Platzverhältnisse bei seinem Verein. Dass die Eschacher gezielt auf einen unebenen Platz setzen, ist sowieso absurd: „Wir sind ja keine Mannschaft, die nur über die Zweikämpfe kommt und den Ball ansonsten hoch nach vorne schlägt.“ Im Gegenteil: „Wir haben einige Spieler, deren technische Qualitäten auf einem optimalen Rasen sicher noch mehr zur Geltung kommen würden. Aber wir haben eben keinen Golfplatz.“