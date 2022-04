TSV Eschach macht gegen den SV Weingarten ernst

Der TSV Eschach hat den SV Weingarten in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga klar mit 8:0 besiegt. Die Weingartener waren stark ersatzgeschwächt angereist und verloren nach der Halbzeitpause vollends die Ordnung in der Defensive. „Kein Schukuluku“ – das war der Wunsch von Eschachs Trainer an sein Team. Frei übersetzt: Philipp Meißner wollte eine disziplinierte und konzentrierte Leistung von seinen Spielern sehen. Die bekam er auch: Der TSV hatte nur ganz selten kleine Wackler in der Defensive und spielte sich gut organisiert seine Torchancen heraus.

Die erste Chance ist gleich ein Tor

Ein klares Zeichen der Konzentration: Die erste echte Chance war gleich ein Tor. Zehn Minuten lang hatten sich beide Teams zunächst abgetastet – dann nutzten die Eschacher den ersten Fehler in der Defensive des Gegners. Der SVW verlor nah am eigenen Strafraum den Ball, Max Böhm war rechts durch und hatte den Blick für Fabian Elshani. Der hatte zwar ein wenig Mühe, das halbhohe Zuspiel anzunehmen, drückte den Ball dann aber doch zum 1:0 über die Linie.

Die Eschacher suchten und fanden mehrfach den Weg durch Weingartens linke Abwehrseite. Eine Minute nach dem Führungstor schickte Bröhm Mittelstürmer Sebastian Sprenger genau dort auf die Reise – diesmal scheiterte Elshani an Sebastian Segbers im Weingartener Tor. In der 15. Minute fand Sprenger den Weg an Segbers vorbei zum 2:0. Die Weingartener waren vollauf damit beschäftigt, den Gegner einigermaßen vom eigenen Tor wegzuhalten. Es gelang ihnen kaum einmal, längere Zeit in Ballbesitz zu bleiben, eine wirklich gefährliche Szene hatten sie über die ganze Spielzeit hinweg nicht. Hätte nicht Robin Kny in der 85. Minute einen Verzweiflungsschuss aus gut und gerne 60 Metern Entfernung losgelassen, wäre der SVW ganz ohne Torschuss geblieben. TSV-Torwart Maik Strobel hatte den Ball nur, wenn ihn seine Mitspieler ins Aufbauspiel einbanden.

Zwei Spieler kommen direkt von der zweiten Mannschaft

Weingarten war mit dem letzten Aufgebot nach Eschach gekommen: Die in der Schlussphase eingewechselten Simon Spille und Okan Celik hatten direkt davor bereits in der zweiten Mannschaft durchgespielt. Jonas Nusser hatte bei seiner Einwechslung 90 A-Jugend-Minuten vom Vortag in den Beinen. Die Eschacher waren haushoch überlegen und münzten diese Überlegenheit auch in Tore um: In der 40. Minute verunglückte Philipp Zwerger zwar die Flanke, aber der Ball kam direkt aufs Tor – Segbers konnte nur zur Seite abwehren, wo Sprenger per Kopf seinen zweiten Treffer erzielte.

Nach der Pause brach die Defensive der Weingartener vollends auseinander. Erst packte der SVW bei einem Eckball nicht zu und der eingewechselte Niklas Rummler konnte aus kurzer Distanz zum 4:0 abschließen. Keine 60 Sekunden später setzte sich David Sprenger halblinks durch und legte Rummler das 5:0 auf. Das 6:0 machte David Sprenger selbst. Beim 7:0 ging’s wieder über rechts: Diesmal bereitete Julian Jehle vor, Max Bröhm verunglückte der Abschluss, aber er schob den Ball ungewollt weiter auf Rummler, der freistehend seinen dritten Treffer feiern konnte. Den Schlusspunkt setzte Julian Jehle mit dem 8:0. Da waren erst 67 Minuten gespielt. Meißner nutzte die Gunst der Stunde und nahm seine Flügelzange Bröhm/Elshani vom Feld.

Auftritt macht dem Torwart Hoffnung für die neue Saison

„Es war sehr schwer, überhaupt eine Mannschaft zusammenzubekommen“, sagte SVW-Kapitän Segbers – Trainer Bernd Seiler fehlte krank. Segbers musste mitansehen, wie die Abwehr vor ihm mehr und mehr auseinanderfiel. „Aber man hat gesehen, dass wir als Team zusammenstehen – das macht mich optimistisch für die kommende Saison.“ So weit will Meißner naturgemäß nicht blicken: „Heute haben wir vier Punkte geholt, weil wir etwas für unser Torverhältnis getan haben.“