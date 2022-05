TSV Eschach kommt mit dem Punkt noch gut davon

Der TSV Eschach ist in der Abstiegsrunde der Fußball-Landesliga gegen den SV Ochsenhausen nicht über 2:2 hinausgekommen. Die Eschacher lagen schon früh zurück: Der starke Simon Schwarz konnte in der vierten Minute 20 Meter ohne echte Gegenwehr mit dem Ball am Fuß laufen und traf mit einem sehenswerten Weitschuss zum 1:0. Der TSV konterte aber postwendend und kam auch in der zweiten Halbzeit schnell zum Ausgleich.

Der TSV hat ebenfalls herausragende Einzelkönner in seinen Reihen. Nur eine Minute nach dem frühen Rückstand setzte sich Fabian Elshani auf halblinks durch und ließ Jan Besenfelder im Ochsenhausener Tor mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck keine Abwehrmöglichkeit. Jetzt waren die Eschach drin in der Partie: In der 13. Minute lief Max Bröhm im Strafraum von rechts quer, scheiterte aber an Besenfelder. In der 16. Minute nahm Elshani einen Steilpass toll mit der Brust mit, schoss aber über das Tor.

Ab der 20. Minute kippte die Partie jedoch: Nach einem Foul von Elshani an Simon Gropper feuerte Mathias Brinsa per Freistoß den ersten Warnschuss ab. Der SV Ochsenhausen bekam das Spiel von Minute zu Minute mehr in die Hand. Eschach sah sich weit hinten hinein gedrängt – der TSV schaffte es immer seltener, Bröhm und Elshani in die Gefahrenzone vor dem SVO-Tor zu bringen. Das Umschaltspiel funktionierte nicht mehr, die Eschacher schlugen den Ball oft planlos hoch nach vorne.

Damit hatte die Ochsenhausener Abwehr wenig Mühe – in den seltenen Momenten, in denen Elshani oder Bröhm noch mit dem Ball Richtung Tor unterwegs waren, war der überragende SVO-Kapitän Thilo Denzel mit seiner Schnelligkeit und seiner Zweikampfstärke zur Stelle. In dieser Phase bewahrte Maik Strobel im Eschacher Tor sein Team vor dem erneuten Rückstand: Erst klärte er in der 33. Minute gegen Brinsa, zwei Minuten später behielt er gegen Schwarz die Oberhand.

TSV-Trainer Philipp Meißner brachte nach der Pause Robin Merz für Philipp Zwerger rechts in der Viererkette. An der Dominanz den SVO änderte das aber nichts: Die Gäste arbeiteten sich immer weiter an ihr zweites Tor heran. Als Eschachs Linksverteidiger Lucas Böning in der 59. Minute Daniel Kunz im Strafraum foulte, ließ sich Brinsa diese Chance nicht entgehen und Strobel mit dem Strafstoß keine Chance.

Es war ein Verzweiflungsschuss, der Eschach urplötzlich zurück in die Partie brachte: In der 70. Minute hielt Innenverteidiger Michael Eitel aus rund 30 Metern drauf. David Sprenger fälschte den Ball zusätzlich ab, sodass er genau neben dem linken Pfosten einschlug. Und das Glück blieb dem TSV wohlgesonnen: In der 82. Minute waren sich Eitel und Linus Kleb nicht einig, der SVO-Stürmer David Stellmacher war durch, schoss aber drüber. In der dritten Minute der Nachspielzeit zischte zudem ein Schuss von Redle knapp am Tor vorbei.

„Wir waren jetzt das dritte Mal in Folge das bessere Team – und wir haben uns wieder nicht belohnt“, ärgerte sich Ochsenhausens Interimstrainer Michael Kienle über das Ergebnis – nicht aber über die Leistung seines Teams: „Der Gegner war uns komplett unterlegen, aber wir haben eben zweimal nicht konsequent verteidigt.“ Der SVO hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt – und will trotzdem weiter Vollgas geben: „Wir werden weiter zeigen, dass wir in die Landesliga gehören.“ Daran konnte man angesichts der am Sonntag gezeigten Leistung beim TSV Eschach so seine Zweifel haben. „Es ist fast kein Pass angekommen“, meinte Meißner. Der TSV-Trainer brachte auf den Punkt, was wohl jeder Eschacher dachte: „Wir sind mit dem Punkt mit einem blauen Auge davongekommen.“