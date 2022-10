TSV Eschach kassiert überraschende Niederlage

Die Fußballer des TSV Eschach haben am Samstag eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Beim bisherigen Tabellenschlusslicht der Landesliga, dem TSV Nusplingen, unterlagen die Oberschwaben mit 0:2 (0:1).

Edgar Huber fixiert den Nusplinger Überraschungserfolg

Auf die Verliererstraße gerieten die Eschacher in der 40. Minute, als ein Freistoß von Tino Butz an allen vorbeiflog und im Netz landete. Es war ein Treffer, der sich nicht wirklich abzeichnete, da es bis dato kaum nennenswerte Offensivaktionen gab. Den Eschachern sollte es nicht mehr gelingen, die Niederlage noch abzuwenden – an dieser Tatsache änderten auch die Wechsel von Trainer Philipp Meißner nichts mehr. In der 89. Minute erzielte Edgar Huber sorgte noch das 2:0 und fixierte somit den Überraschungserfolg.

Nusplingen überholte mit dem ersten Saisonsieg den TSV Trillfingen, der mit 1:2 in Friedrichshafen unterlag. Eschach verlor zum zweiten Mal in Folge und rutschte auf Rang zwölf ab.