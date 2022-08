TSV Eschach gewinnt klar in Trillfingen

Der TSV Eschach hat beim TSV Trillfingen den ersten Saisonsieg in der Fußball-Landesliga geschafft – und was das für ein Sieg war: 5:2 hieß es am Ende für die Gäste aus Oberschwaben, die zuvor noch nie Zählbares in Trillfingen geholt hatten. Eschachs Trainer Philipp Meißner zeigte sich am Samstagabend sehr zufrieden.

Etwas zäh in die Saison kommen, das schien in Eschach fast schon normal zu sein, hatte TSV-Coach Meißner noch unter der Woche gesagt, als es um die Aufarbeitung der 0:3-Auftaktniederlage gegen den TSV Straßberg ging. Sehr gut waren auch die Vorzeichen für die zweite Partie nicht, denn es ging nach Trillfingen, wo die Eschacher bisher in zwei Duelle noch keinen Punkt geholt hatten. Doch am Samstagnachmittag, im dritten Anlauf, war alles ganz anders. „Wir waren kaltschnäuzig. Die ersten drei Chancen waren alle drin“, freute sich Meißner. Erst traf Niklas Rummler nach neun Minuten, dann legte Max Bröhm einen Doppelpack drauf, bevor die erste halbe Stunde herum war.

Zwei Kontertore beenden Zweifel

„Dann haben wir aber einen Schritt zu wenig gemacht“, bemängelte Meißner die Einstellung in den folgenden Minuten. Nach einer Standardsituation verkürzten die Trillfinger so noch vor der Pause durch Joey-Leon Gerlach, nach dem Wechsel gab es Elfmeter für die Gastgeber, den Kai Krause zum 2:3 verwandelte. Zwei Kontertore der Eschacher von Sören Hirschle und dem eingewechselten Sebastian Sprenger beendeten aber die Zweifel, dass es was werden wird mit dem Auswärtssieg.

„Jetzt können wir uns in Ruhe weiterentwickeln“, freute sich Meißner. Allerdings ist das nächste Spiel schon nah. Bereits am Dienstag (19 Uhr) steht für die Eschacher eine vorgezogene Partie bei der TSG Ehingen an.