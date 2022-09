TSV Eschach betritt im Heimspiel Neuland

Nach drei Jahren in der Bezirksliga ist der SV Dotternhausen im Sommer in die Fußball-Landesliga zurückgekehrt. Am Sonntag (15 Uhr) spielt der SVD beim TSV Eschach. Philipp Meißner, Trainer des TSV, kennt den kommenden Gegner so gut wie gar nicht, findet das aber gar nicht schlimm. Was seine Mannschaft zeigen soll, weiß er dagegen genau.

Am vergangenen Spieltag haben die Eschacher beim FC Ostrach mit 2:0 geführt. „Bis dahin war es bei meiner Mannschaft spielerisch gut, danach haben wir aber zu sehr verwaltet anstatt weiterzuspielen“, sagt Meißner. „Im Training haben wir deutlich angesprochen, dass wir auch bei einer Führung nicht abschalten dürfen.“ Gepflegtes Spiel von hinten raus wünscht sich der Trainer.

Eschach ist gewarnt

Vom kommenden Gegner SV Dotternhausen wissen die Eschacher nicht viel. „Ihre bisherigen Ergebnisse zeigen nur, dass sie gut mithalten“, meint Meißner. Nach drei Niederlagen zum Start der neuen Saison holte der Aufsteiger zuletzt einen Punkt in Straßberg und siegte am vergangenen Wochenende mit 3:2 gegen Trillfingen. „Dotternhausen wird für uns als Gegner Neuland, aber das macht gar nichts, weil ich eh lieber auf meine Mannschaft schaue“, sagt Eschachs Trainer. „Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft.“ Nur Sebastian Reger und Lucas Böning werden wohl fehlen. „Ansonsten füllt sich der Kader, es sieht gut aus.“

Dass es in dieser Saison eine ganz normale Hin- und Rückrunde gibt und die Liga nicht wie im Vorjahr nach der Hinrunde in eine Auf- und eine Abstiegsrunde aufgeteilt wird, ist für Meißner weder Vor- noch Nachteil. „Ich fand das Vorgehen des WFV in der vergangene Saison gerechtfertigt und fand das Modell gar nicht schlimm“, sagt Meißner. „Ich habe weder mit dem einen Modell ein Problem noch mit dem anderen.“ Meißner nimmt es wie es kommt. Hauptsache, seine Mannschaft hat Erfolg. Nach Ostrach weiß er, wo er ansetzen musste.