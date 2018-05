TSV Erbach verliert in Staig

Der TSV Erbach hat am 27. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller sein Gastspiel beim SC Staig mit 0:2 verloren. Vor der Pause dominierte die Heimmannschaft klar, führte durch den Treffer von Jens Geiselmann (38.) aber zu knapp. Nach der Pause kamen die Gäste, die auf einige Leistungsträger verzichten musste, besser in Tritt und hielten die Partie gegen den Tabellenachten lange Zeit offen. Erst in der Nachspielzeit machte die Heimmannschaft dann den Sack zu, Manuel Kohn erzielte in der 91. Minute den 2:0-Endstand. Erbach bleibt trotz der Niederlage auf dem zehnten Tabellenplatz.