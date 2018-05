TSV Erbach tritt in Staig mit dem letzten Aufgebot an

Mit dem letzten Aufgebot tritt der TSV Erbach zu seinem Gastspiel in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller am Samstag, 19. Mai, 16.30 Uhr, beim SC Staig an. Die Liste der Ausfälle beim TSV ist fast so lang wie die der Spieler, die zur Verfügung stehen. Neben den Langzeitverletzten wie Torhüter Dennis Kirsch fallen gegen Staig auch Mathias Brinsa (Bänderdehnung im Knie), Marc Baumeister (Leistenprobleme), Michael da Silva und Robert Wozniak aus, Mario Wasner und Marco Kutz sind angeschlagen und ihr Einsatz fraglich. Trainer Rafael da Silva hat Glück, dass die zweite Mannschaft kein Spiel hat. „Ohne Hilfe von der Zweiten hätten wir Probleme“, so der Trainer, der fünf Spieler aus dem Kreisliga-Team mit nach Staig nehmen will. Trotz der alles andere als idealen Voraussetzungen, hofft Rafael da Silva auf einen Punktgewinn gegen den Tabellenachten. Denn: „Gegen Staig haben wir immer gut ausgesehen, die Mannschaft liegt uns.“