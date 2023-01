TSV Ellwangen verliert das erste Spiel des Jahres

EMMENDINGEN (an) - Die Regionalliga-Volleyballer des TSV Ellwangen haben das erste Spiel des Jahres verloren. In Emmendingen, beim Tabellenzweiten BEG United, gab es eine 1:3-Niederlage.

Das Team um Trainer Martin Pfitzer musste auf die beiden Mittelblocker Michael Mahler und Linus Liss verzichten, so wie auf Libero Janos Schaller, der verletzungsbedingt lange Zeit ausfallen wird. Um diese Ausfälle zu kompensieren, erhielten Ben Bohner und Patrick Syrowatka die Chance. Die Ellwanger kamen nicht richtig in die Partie und so lag man schnell mit 1:6 zurück. Der Rückstand konnte nicht eingeholt werden und so ging der erste Satz mit 13:25 verloren.

Der Beginn des zweiten Satzes sollte besser verlaufen, besonders weil nun die Annahme besser gelang und die Abwehr besser stand. Trotz aller Bemühungen konnte man auch diesen Satz nicht für sich entscheiden, 18:25 hieß es aus Sicht der Ellwanger. Im dritten Satz motivierte sich die Mannschaft noch einmal richtig. Besonders David Lohner und Luke Schweizer drehten jetzt auf. Durch starke Angriffe und gute Aufschläge schaffte man es, den Satz mit 25:19 zu gewinnen.

Die Ellwanger glaubten nun daran, dieses Spiel noch zu drehen. Am Anfang des Satzes war es ein spannendes Spiel, doch ab der Hälfte des Satzes zogen die Emmendinger davon und konnten Durchgang Nummer vier mit 25:18 ggewinnen. Somit musste sich der TSV mit 1:3 geschlagen geben