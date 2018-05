TSV-Damen holen wichtigen Auswärtssieg

Am 18. Spieltag der Fußball-Oberliga haben die Damen des TSV Tettnang den FC Freiburg-St. Georgen mit 2:0 (1:0) geschlagen. Damit holte das Team von Trainer Alex Haag nach vier Spielen ohne Sieg drei wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt.

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Freiburg bestimmten die Gäste aus Tettnang weitestgehend die Partie und sicherten sich verdient den sechsten Saisonsieg.

Tettnang legte gleich zu Beginn einen Start nach Maß hin: Bereits in der zweiten Spielminute schaffte es TSV-Stürmerin Alica Reiner, sich gegen die Heimdefensive durchzusetzen und einen starken Schuss gegen die Freiburger Keeperin zu platzieren, der seinen Weg ins Tor fand. Nach diesem perfekten Start kamen jedoch die Gastgeber stärker ins Spiel und kreierten ihrerseits aussichtsreiche Torchancen, die der TSV jedoch zu verhindern wusste. „In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten gute Torgelegenheiten. Freiburg kam einige Male in die Nähe unseres Tores und brachte uns in Bedrängnis“, sagte TSV-Coach Alex Haag. „Wir konnten in dieser Phase kaum nach vorne Akzente setzen und waren oft etwas zu weit weg vom Ball.“ Trotz guter Möglichkeiten konnte keines der beiden Teams weitere Treffer vor dem Halbzeitpfiff erzielen.

In der zweiten Halbzeit dann kamen die Gäste aus Tettnang besser ins Spiel zurück und erkämpften sich wieder mehr Spielanteile. Die agile Tamara Uhlmann setzte sich in der 50. Spielminute gekonnt gegen die FC-Defensive durch und erhöhte die TSV-Führung auf 2:0. Die Gastgeber fanden dagegen keine Mittel mehr, den Abstand zu verkürzen und die Partie noch mal spannend zu machen.

Am Ende blieb es somit beim 2:0-Sieg für den TSV Tettnang. Durch diesen sechsten Saisonsieg kletterte der TSV in der Tabelle einen Rang vor auf Platz sieben. „Die Mädels haben vor allem in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gezeigt und sich am Ende verdientermaßen für ihre Arbeit belohnt“, freute sich Tettnangs Trainer Haag.