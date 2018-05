Der abstiegsgefährdete Fußball-Bezirksligist TSV Rot/Rot hat sich von Trainer András Volar getrennt. Bis zum Saisonende soll es nun ein Interimsduo mit dem derzeit verletzten Kapitän Heiko Friedrich und Marcel Hohenhorst, bislang Trainer der Roter „Zweiten“, richten und den Club zum Klassenerhalt führen.

Wie Ferdinand Armbruster, der beim TSV gemeinsam mit Marcel Hohenhorst und Andreas Lang das Abteilungsleitertrio bildet, erst jetzt auf SZ-Nachfrage mitteilte, erfolgte die Trennung von András Volar bereits am Montag vergangener Woche nach einem Gespräch über die aktuelle Lage. „Wir als Verein waren der Ansicht, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um im Abstiegskampf bestehen zu können“, so Armbruster. Volar hatte erst in der Winterpause das Traineramt bei Rot/Rot angetreten, nachdem zuvor Harald Lutz aus persönlichen Gründen aufgehört hatte. Unter Volar hatte der TSV nur zwei Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. „Wir waren mit der Arbeit von András grundsätzlich zufrieden. Er hatte halt auch das Pech, dass wir seit dem Winter zeitweise auf bis zu sieben Stammspieler verletzungsbedingt verzichten mussten“, sagt Armbruster. Fünf davon würden definitiv bis zum Saisonende ausfallen. Verteidiger Felix Rau bestritt zuletzt beim 2:2 gegen Gutenzell das erste Spiel nach seiner Verletzungspause. Bei Kapitän Heiko Friedrich bestehe die Hoffnung, dass er in dieser Saison noch einmal spielen könne.

Das Verletzungspech sieht Armbruster, der nun bis zum Rundenende mit Andreas Lang die Roter „Zweite“ betreuen wird, als Hauptgrund für den Fall in den Bezirksliga-Tabellenkeller an. Als Zwölfter hat der TSV aktuell nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, den der VfB Gutenzell belegt.

Für die kommende Saison soll es laut Armbruster auf jeden Fall einen neuen Trainer geben. Gespräche seien bereits am Laufen. „Der Fokus ist aber jetzt erst einmal voll auf den Klassenerhalt gerichtet“, so der 30-Jährige. Die Chancen, diesen zu schaffen, beurteilt er optimistisch: „Trotz der vielen Verletzten haben wir eine schlagkräftige Mannschaft, die nur zeigen muss, was sie eigentlich kann. Vieles ist einfach nur Kopfsache.“ Am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Wain (24 Punkte) zählt für Armbruster nur ein Sieg. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, verdeutlicht er.