TSG Rottenacker verliert in Krauchenwies

Krauchenwies (ai) - Die TSG Rottenacker hat am Freitagabend zum Auftakt des drittletzten Spieltages der Fußball-Bezirksliga Donau ihr Spiel knapp in Krauchenwies verloren.

FC Krauchenwies/Hausen – TSG Rottenacker 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Felix Liehner (34.). - Nach Aussage von TSG-Pressewart Uwe Schneider hatten die Gäste 80 Prozent Ballbesitz, doch es haperte am Abschluss. In der 45. Minute traf die TSG Rottenacker den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste schon in Rückstand: In der 34. Minute hatten die Gastgeber einen Konter gestartet, den Felix Liehner mit dem 1:0 ab schloss. Die TSG Rottenacker ließ in der Spitze den nötigen Druck vermissen. Die Hohenzollern warteten auf Konter und hatten letzten Endes damit Erfolg. Aufgrund der Spielanteile hätten die Gäste zumindest ein Unentschieden verdient. Da der FC Krauchenwies/Hausen auf Zeit spielte, ließ der Schiedsrichter fünf Minuten nachspielen. In der 90. Minute erhielt FCK-Spieler Felix Liehner noch die Gelb-Rote Karte. Insgesamt war das Spiel jedoch sehr fair. Für die Gastgeber waren dies drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt.