TSG mit Vorfreude und Hoffnung zurück im Training

Sie sind zurück. Wenngleich sie schon seit geraumer Zeit ihre Hausaufgaben machen. Die Spieler der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach haben am Samstag ihren Auftakt absolviert. Auf Kunstrasen. „Wo auch sonst?“, fragt TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer berechtigt. Schließlich ist der Hauptplatz weiter aufgrund der bekannten Maulwurfproblematik keine Option.

„Wir werden die komplette Runde auf dem Kunstrasen spielen“, stellt er klar. Eine andere Option bleibt nicht. Am 20. Januar gibt es erste Antworten. Dann nämlich steht im Gemeinderat unter anderem die Sanierung des Rasenplatzes auf der Agenda. Diesen braucht der Verein aus der Weststadt dringend. Schließlich gibt es neben den Verbandsligafußballern noch zahlreiche weitere Mannschaften, die trainieren oder spielen möchten. Der Ausweichplatz für die Jugend in Lauterburg fällt in der kommenden Woche nun auch noch weg. „Dort liegen zehn Zentimeter Schnee auf dem Kunstrasen“, erklärt Pfeifer. Damit bleibt für viele Teams wohl nur ein „Ersatztraining“ ohne Rasen oder Kunstrasen. Kein Dauerzustand. „Die Situation ist schlicht unerträglich und prekär. Wir brauchen die Unterstützung der Stadt.“

Am Samstag durften erst einmal die Verbandsliga-Fußballer um Trainer Patrick Faber sich auf dem letzten verbliebenen Platz der TSG tummeln. Die erste Einheit verpasste nur einer: der Langzeitverletzte Marco Ganzenmüller (Kreuzbandriss). Verlassen hat den Verein mit unbekannten Zielen: Plamen Petrov und Gian-Luca Groiß. Letzterer soll bei der SG Bettringen im Gespräch sein. Bei der TSG allerdings waren beide keine Stammkräfte. „Die Mannschaft hat eine hervorragende Hinrunde absolviert. Das Ziel für die Rückrunde ist es daher, gut zu starten und möglichst schnell die 50 Punkte einzufahren“, sagt Pfeifer und beendet damit erst einmal andere Gedankenspiele. Der Klassenerhalt bleibt weiter das erklärte Ziel. „Eine andere Zielsetzung kann es nicht geben“, so Pfeifer weiter. Daher erwartet Pfeifer auch in der Vorbereitung eine „hellwache und motivierte“ Mannschaft. Zweifel daran, die hat man am Sauerbach nicht. Das erklären unter anderem die erfolgten Zusagen von wichtigen Spielern für die kommende Runde. „In Kürze werden weitere folgen“, stellt der Vorsitzende klar. Das oberste Ziel bleibt: Kontinuität im Kader. „Wir haben charakterlich und fußballerisch eine einwandfreie Mannschaft“, verteilt Pfeifer ein großes Lob an die Verbandsligafußballer der TSG. Die Ausgangslage für die anstehenden Aufgaben kann sich zudem sehen lassen: Sechster Platz in der Verbandsliga, 32 Punkte aus 19 Spielen. Punktgleich mit Normannia Gmünd und nur vier Punkte hinter dem TSV Essingen. Es gab sicherlich schon schlechtere Voraussetzungen, um in ein neues Fußballjahr zu starten. Am 19. Februar (15 Uhr) gastiert dann der TSV Berg am Sauerbach.