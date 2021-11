TSG Leutkirch verliert zwischenzeitlich den Faden

Der Plan der TSG Leutkirch, die Position an der Spitze der Handball-Bezirksklasse zu verteidigen, ist gescheitert. Im Auswärtsspiel bei der HSG Illertal unterlag das Team von Trainer Manfred Folter aufgrund einer längeren Schwächephase mit 30:33 (12:13).

Zu Beginn sah es so aus, als könnten die Leutkircher Handballer souverän zu Saisonsieg Nummer 6 marschieren. Noah Bauhofer brachte die TSG per Siebenmeter mit 1:0 in Front (2.), nach 25 Minuten stand es 12:8 für die Gäste. Unmittelbar vor der Pause drehte Illertal dann aber auf und machte aus dem 8:12 eine eigene 13:12-Führung. Die TSG hatte sich das mit vielen unüberlegten und überhasteten Pässen selbst zuzuschreiben. „Zudem war in der Abwehr die Konzentration in einem Tief angelangt“, analysierte die TSG in ihrer Mitteilung.

Schöne Treffer von Michael Gantner

Illertal baute die Führung danach weiter aus, lag nun selbst mit vier Toren vorne. Leutkirch bewies Moral, verkürzte den Vorsprung durch schöne Treffer von Michael Gantner auf nur noch zwei Tore (26:28). Letztlich musste sich die TSG letztlich aber mit einer 30:33-Pleite auf die Heimfahrt begeben.

Als nächstes hat das Folter-Team am Samstag um 20.30 Uhr ein Heimspiel gegen Bregenz II.