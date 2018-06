TSG II unterliegtin letzter Sekunde

Am Mittwochabend fanden in den Kreisligen B und A einige Partien statt. Dabei strauchelte Tabellenführer TSG Hofherrnweiler II mehr als unglücklich gegen die Landesliga-Reserve des FC Germania Bargau in der Nachspielzeit. Unbeeindruckt spielt in der B-Liga, Staffel IV, weiterhin der Favorit FC Röhlingen auf. Mit 7:2 fegten die Röhlinger den SV Rindelbach vom Platz. Dabei verloren sie jedoch ihren Torwart.

Kreisliga A 1: TSG Hofherrnweiler II – FC Germania Bargau II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Wengert (13.), 1:1 Merz (87., HE), 1:2 Vogel (90.+3). Die Gäste aus Bargau standen in der ersten Halbzeit taktisch gut und ließen kaum Chancen der TSG zu. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch der Bargauer Schlussmann war nur durch einen Elfmeter von Christoph Merz zu bezwingen. Mit dem Schlusspfiff verwandelte Bargau einen Freistoß und gewann in der dritten Minute der Nachspielzeit glücklich.

Hintersteinenberg – Abtsgmünd 1:0 (0:0). Tor: Huter (65.). Ein direkt verwandelter Freistoß aus etwa 20 Metern brachte die Hausherren etwas glücklich auf die Siegerstraße. Denn davor und danach kam auch Abtsgmünd zu seinen Möglichkeiten, weshalb eine Punkteteilung letztlich vielleicht gerechter gewesen wäre.

Kreisliga A II: Viktoria Wasseralfingen – DJK Eigenzell 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Akgün (4., FE, 40.), 3:0, 4:0 Kludt (75., 87.). Bes. Vorkommnis: zweimal Rot (70., 80., beide Eigenzell), Gelb-Rot (87., Viktoria). Die Viktoria spielte souverän und erzielte in dieser Partie in den richtigen Momenten die Tore. Eigenzell konnte die Gastgeber nie gefährden. Am Ende wurde es dann ruppiger.

Die Gäste bekamen gleich zweimal nach grobem Foulspiel (70./80.) die Rote Karte, die Wasseralfinger verloren noch einen Akteur nach Gelb-Rot. Es war über die gesamte Spielzeit gesehen ein verdienter Sieg der Viktoria.

Kreisliga B IV: Zöbingen – SG Unterschneidheim 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Birkle (28.), 1:1 Deissler (65.), 2:1 Deissler (72.), 2:2 Wurstner (82.). Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot (79., Zöbingen), Rot (70., Unterschneidheim). Ein Derby, was dem Namen wirklich gerecht wurde. Am Ende war es wie in den vergangenen Jahren auch zwischen diesen zwei Mannschaften – man trennte sich unentschieden.

FC Röhlingen – SV Rindelbach 7:2 (4:0). Tore: 1:0, 5:0, 6:0 Rettenmaier (7., 50., 55.), 2:0, 3:0 Szekeres (20., 22.), 4:0 Wünsch (45.), 6:1, 7:2 Ziegler (78., 90., beides Foulelfmeter), 7:1 Erhardt (84.). Die Röhlinger marschieren weiter von Sieg zu Sieg. Mit den sieben Treffern waren die Gäste noch gut bedient, weitere Hochkaräter ließ der FCR aus. Schlussmann Manuel Liesch bekam in der 70. Minute noch Rot, als er außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielte. Die Rindelbacher Treffer resultierten aus Strafstößen, die souverän von Ziegler verwandelt wurden.