TSG Ehingen vor Kellerduell: Für den Verlierer wird es eng

Nach dem unglücklich verlorenen Gastspiel bei Spitzenreiter Olympia Laupheim trifft die TSG Ehingen in der Fußball-Landesliga am Samstag, 19. Mai, nun wieder auf einen ebenfalls abstiegsgefährdeten Gegner. Der TSV Eschach gastiert im Ehinger Stadion, Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Klar ist für beide Mannschaften: Wer im Duell Schlusslicht gegen Vorletzter leer ausgeht, für den wird es eng.

Nachholbedarf haben in erster Linie die Ehinger, die aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt holten – vor allem die Ausbeute zu Hause gegen Altheim (1:1) und Ostrach (1:3) war karg. Nur einen Zähler mehr sprang zuletzt in drei Partien für Eschach heraus, doch zuvor hatte der TSV den FC Ostrach und den SV Oberzell geschlagen und sich im Kampf gegen den Abstieg zurückgemeldet. Mit 30 Punkten hat der TSV Eschach die Nichtabstiegsplätze ein kleines Stück näher vor Augen als die TSG Ehingen.

Drucksituationen

„Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide, aber für Eschach ist es nicht so extrem wichtig“, sagt TSG-Trainer Roland Schlecker. Dass seine Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren genügend knifflige Aufgaben hatte – erst der am Ende vergebliche Kampf gegen den Abstieg in der Landesliga, in der Saison darauf die Rückkehr in diese Landesliga Bezirksliga-Entscheidungsspiele und Relegation – und die Mannschaft der jetzigen Situation gewachsen sein müsste, lässt Schlecker so nicht gelten. „Das sind unterschiedliche Drucksituationen. Das ist alles nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Außerdem haben wir auch unerfahrene Spieler.“

Gerade gegen Tabellennachbarn haben die Ehinger häufiger gepatzt – zuletzt gegen Ostrach. Dass seine Mannschaft wenige Tage später gegen den Meisterschaftsfavoriten Laupheim überzeugt und knapp an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt ist, stimmt den Trainer zuversichtlich. Dass es gegen Mitabstiegskandidaten nicht immer nach Wunsch lief, bereite ihm vor dem Duell mit Eschach keine Sorgen, sagt Schlecker. „Wir haben gegen Laupheim ein gutes Spiel gemacht und auch gegen Ostrach gut angefangen.“ Ein frühes Gegentor wie gegen Ostrach will man aber vermeiden. „Mit dem Rückstand haben wir das Selbstvertrauen verloren.“

Eschachs Stärken sieht Roland Schlecker in der Offensive. Mit Michael Fäßler (14 Treffer), Benedikt Böning (6) und Patrick Kapellen (5), Sohn des früheren Laupheimer Oberbürgermeisters Rainer Kapellen, hat der Tabellenvorletzte Spieler, die immer wieder für ein Tor gut seien, so der Ehinger Trainer. Bei der TSG könnte sich personell im Vergleich zum Ostrach-Spiel eine Änderung ergeben: Der Einsatz von Verteidiger und Kapitän Thomas Schubert ist fraglich. Ebenfalls angeschlagen sind die Offensivkräfte Daniel Topolovac und Narciso Filho, die eingeschränkt trainiert haben. Schlecker geht aber davon aus, dass beide einsatzfähig sind. Wieder im Kader ist Matthias Soukup, der berufsbedingt gefehlt hatte. Er könnte Schubert in der Abwehr ersetzen.