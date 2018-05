TSG bleibt im Rennen um den Klassenerhalt

In der Fußball-Landesliga hat die TSG Ehingen nach dem letzten Strohhalm gegriffen und das Abstiegsduell gegen den TSV Eschach mit 3:0 (1:0) gewonnen. Damit bleibt die TSG Ehingen drei Spieltage vor dem Saisonende weiterhin im Rennen um den Klassenerhalt.

Es gibt Geschichten, die eigentlich nur der Fußball so richtig schön schnulzig schreiben kann. Und genau so eine Geschichte haben die Zuschauer am Samstag im Ehinger Stadion miterleben dürfen. Doch dazu später mehr.

Die TSG hat sich durch ein frühes Tor von Patrick Mrochen (Abstauber nach einer Ecke) schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Das schnelle Tor führte zu viel Sicherheit im Ehinger Spiel gegen einen Gegner, der an diesem Tag nicht ebenbürtig gewesen ist. Die TSG musste das Spiel machen, stand sicher in der Abwehr und spielte in der Tat gefährlich nach vorne. Immer wieder wurden die schnellen Offensivspieler Julian Guther und Raphael Ulrich gesucht, den meisten Wirbel veranstaltete aber Narciso Filho. Die TSG erarbeitete sich zahlreiche Chancen im ersten Durchgang, konnte aber nicht erhöhen.

Die Schrecksekunde des Spiels folgte dann in der 44. Minute, als Ehingens Filho auf dem Weg zum Eschacher Tor war und gefoult wurde. Der Offensivmann stürzte dabei unglücklich auf die Hand – ob diese gebrochen ist, wird eine Untersuchung noch zeigen. Filho ging raus, wurde in der Halbzeit behandelt und spielte die nächsten 45 Minuten dennoch durch. Davor parierte TSG-Schlussmann Patrick Vonnier noch einen Schuss von Eschachs Christoph Halder.

Nach dem Wechsel zog sich die TSG Ehingen zum Unverständnis vieler Zuschauer mehr und mehr in die eigene Hälfte zurück. „Das war nicht geplant“, erklärte Ehingens Trainer Roland Schlecker nach dem Spiel. Nach 50 Minuten setzte Narciso Filho einen satten Schuss am Tor vorbei, sechs Minuten später hätte der sehr gute A-Jugendliche Kristof Majewski aus fünf Metern das 2:0 erzielen können, sein Schuss ging aber direkt auf Eschachs Schlussmann Patrick Rebstock. In der 75. Minute bediente Matthias Soukup nach einem Konter Ismael Cini, dessen wuchtiger Kopfball der TSV-Torhüter von der Linie kratzte.

Dann kam die Minute des eingewechselten und lange Zeit verletzten Marc Steudle und eben jene Geschichte, die der Fußball so schön schreibt. Steudle bekommt in der 87 Minute den Ball. Er steht gut 30 Meter vom Tor entfernt, sieht, dass TSV-Torhüter Patrick Rebstock zu weit vorne steht. Steudle nimmt Maß und schlenzt den Ball über den Torhüter zur 2:0-Entscheidung für die TSG Ehingen. „Ich bin seit November nicht mehr auf dem Platz gestanden“, sagte Steudle grinsend nach dem Spiel. Das 3:0 durch Valentin Gombold, der einen Konter mustergültig abschloss, war dann das Sahnehäubchen an diesem Tag.

„Das 2:0 war für unser Nervenkostüm in der Schlussphase Gold wert“, sagte Trainer Roland Schlecker sichtlich erleichtert. Denn: „Hätten wir heute verloren, wären wir abgestiegen. Nun sind wir weiter dabei. Und was mich sehr freut, ist, dass wir mit Marc Steudle in der Endphase der Saison eine weitere, torgefährliche Alternative haben.“

Auf die TSG wartet nun am kommenden Wochenende Heimenkirch, dann kommt Oberzell und am letzten Spieltag darf die TSG Ehingen zum TSV Berg. „Wir haben alles in der eigenen Hand“, sagt Schlecker.