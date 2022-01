TSG Ailingen kassiert eine heftige Klatsche

Nach der 20:40-Niederlage im Heimspiel gegen den weiter unbesiegten Tabellenersten TV Gerhausen hat Trainer Lars Rossi am Samstag seine Handballerinnen der TSG Ailingen erst einmal wieder aufbauen müssen. Mit den Worten: „Aus solchen Niederlagen kann man nur lernen und das gehört zum Handball dazu. Jetzt tut es halt ein paar Tage weh, aber das geht auch vorbei“, tröstete Rossi sein Team in der heimischen Sporthalle vor 70 Zuschauern nach dem Ende der einseitigen Landesligapartie.

Dabei war die Motivation vor dem Spiel hoch, trotz des starken Gegners zum Auftakt in die Rückrunde. In der coronabedingt verlängerten Winterpause hatte Rossi seiner Mannschaft zwei Wochen Urlaub gegönnt und sie dann mit normalen Trainingseinheiten auf das Spiel vorbereitet.

„Eigentlich wussten wir, wir können es. Wir spielen nicht schlechter. Wir haben, als wir zu Beginn der Saison in Gerhausen waren, in der ersten Halbzeit ziemlich gut gespielt, mitgehalten und hatten in der zweiten Halbzeit schwache Minuten, wo wir den Ball verloren haben und Tempogegenstöße bekommen haben, aber eigentlich können wir es schaffen“, sagte TSG-Spielerin Lea Jäger. Das Spiel in der Hinrunde endete 29:18 (16:10) für den hohen Favoriten Gerhausen. Den Spitzenreiter wollte die TSG auch im Heimspiel ärgern. „Der Ehrgeiz war da. Die ganze Mannschaft wollte es. Aber irgendwie war der Wurm drin“, resümierte Jäger, die in der ersten Halbzeit mit ihrem Treffer in der zwölften Minute zum 5:7 verkürzte.

Das Problem der Ailingerinnen war: Gleich zu Beginn der ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Gerhausen mit 5:1 in Führung. Die Gerhausener Mannschaft kontrollierte das Spiel. Das Team von Lars Rossi war auf vergeblicher Aufholjagd und lag bis Mitte der ersten Halbzeit mit fünf Toren im Rückstand. Dieser erhöhte sich bis zur Pause auf 12:22.

Auch in der zweiten Hälfte kamen die Spielerinnen der TSG Ailingen nicht in die Spur. Zu große Lücken in der Abwehr, Ballverluste und Mängel im Angriff sorgten für die deutliche 20:40-Niederlage. Der neue Trainer der TSG relativierte aber: „Ich sehe das Spiel nicht so schlimm. Gerhausen ist nicht unser Gegner und hat den Aufstieg in die höhere Liga sicher verdient. Nach einer Pause ist es immer schwer, wieder reinzukommen und den Flow zu finden. Wir lernen daraus“, meinte Rossi, der positiv in die Zukunft blickt.

Sowohl für ihn als auch für seine Mannschaft ist es die erste wirkliche Saison in der Landesliga. In der vergangenen Saison gelang Ailingen zwar der Aufstieg gelang, aber schon nach dem ersten Spiel wurde die Saison wegen der Corona-Krise abgebrochen. Damals noch ohne Rossi, der nun mit Platz sieben in der Tabelle zufrieden ist: „Für die erste Saison ist das in Ordnung. Wir wachsen im Moment gut zusammen, die Stimmung passt und das Ziel ist, in der Liga zu bleiben, auch wenn ich gerne noch ein, zwei oder drei Plätze weiter oben wäre.“

Kommenden Sonntag geht es für die TSG Ailingen zum Tabellennachbarn Schnaitheim – da sieht die Perspektive schon rosiger aus. Im letzten Spiel vor der Winterpause, Ende November, siegte Ailingen mit 28:20. Lisa Meschenmoser ist guter Dinge vor dem nächsten Spiel: „Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Motivation wieder hoch zu kriegen und dass wir wieder eine volle Bank haben. Eigentlich sollte da schon ein Sieg drin sein.“ Mit Verletzungen oder einer Corona-Erkrankung muss Rossi bei seiner Mannschaft nicht kämpfen. Sein Team ist vollständig geimpft und geboostert und es fehlen keine Spielerinnen wegen Studium, da das momentan online von zu Hause aus stattfindet. Die Hoffnung bei der TSG ist groß, dass Corona die Saison dieses Mal nicht wieder vorzeitig beendet. „Wir haben schon wieder relativ hohe Zahlen und es ist bekannt, dass Omikron im Verlauf nicht so extrem sein soll. Ich glaube nicht, dass eine Pause kommen wird“, sagt Rossi, der in der Vorbereitung gegen das Spiel in Schnaitheim bei seiner Mannschaft in Sachen Abwehr noch einiges ändern will.