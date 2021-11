TSG: 1:3 gegen Ehingen-Süd

Aalen (an) - Auf einem immer noch guten sechsten Tabellenplatz steht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach dem 18. Spieltag in der Fußball-Verbandsliga. Mit 32 Punkten ist der Abstand zur Spitzengruppe nun zwar etwas angewachsen, auf den ersten Abstiegsplatz hat man jedoch weiterhin elf Punkte Vorsprung. Und auch wenn die Köpfe nach der 1:3-Niederlage bei den TSG-Akteuren hingen, wäre ein Sieg gegen Ehingen-Süd eine Überraschung gewesen.

Bereits vor Beginn der Partie konnte Trainer Patrick Faber mit einer guten Nachricht aufwarten, waren die zuvor angeschlagenen Nicola Zahner und Daniel Serejo doch noch rechtzeitig fit geworden. Verzichten musste der Übungsleiter aber auf die verletzten Julian Köhnlein, Maxi Blum und Magnus Haas. In einer zerfahrenen Anfangsphase boten die Weilermer den Hausherren zunächst Paroli und ließen keine gefährlichen Situationen vor dem eigenen Gehäuse zu.

Die TSG war ihrerseits aber immer wieder gefährlich. Nach 25 Minuten war es dann Benjamin Schiele, der eine Hereingabe von Kai Horlacher fünf Meter vor dem Tor sicher verwertete und die TSG in Führung brachte. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau. Auf unwegsamem Geläuf kam es nun zusehens zu harten Zweikämpfen, unfair war die Partie aber zu keinem Zeitpunkt. Nach einer halben Stunde hatte die TSG dann erst Glück, als ein Volleyschuss der Ehinger an die Latte klatschte. Kurz darauf rutschte aber eine Freistoßflanke an Freund und Feind vorbei an den zweiten Pfosten, wo Janis Peter zum Ausgleich traf. Beflügelt vom Ausgleich legten die Platzherren dann einen Traumstart in die zweite Hälfte hin. Nachdem die TSG-Defensive den Ball hinten mehrmals nicht klären konnte, landete das Spielgerät vor den Füßen von Filip Sapina, der souverän zum 2:1 für Ehingen traf. Das junge Team aus der Weststadt hatte zusehends Probleme mit den immer stärker werdenden Gästen, konnte aber immer wieder Nadelstiche setzen.

Nach 65 Minuten setzte sich Daniel Rembold auf der rechten Seite durch und schoss den Ball aufs Tor. Dort rettete ein Ehinger Abwehrmann mit einer Grätsche für den bereits geschlagenen Torwart auf der Torlinie den Ausgleich. Der SSV war in dieser Phase griffiger und nutzte immer wieder Ungenauigkeiten im TSG-Spiel. Nach 78 Minuten brach Ehingen dann über rechts durch. Eine halbhohe Flanke verwertete der Ehinger Marco Hahn präzise mit dem Kopf zur Vorentscheidung. Zwar hatte die Faber-Elf in der Schlussphase noch eine gute Gelegenheit, es reichte aber nicht mehr.