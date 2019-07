TSF-Triathleten beim Liga-Finale am Schluchsee erfolgreich

Die Tuttlinger Sportfreunde sind beim Triathlon am Schluchsee mit drei Teams in unterschiedlichen Ligen gestartet und haben damit erfolgreich die Saison beendet.

Die Alb-Gold-Triathlonliga des baden-württembergischen Triathlonverbands fand mit rund 400 Triathleten am Schluchsee ihren Saisonabschluss. In der Landesliga Süd und in der Masterliga mischten zwei Männerteams von den Sportfreunden mit. Damit nicht genug: Erstmals in der Vereinsgeschichte ging in dieser Saison ein Frauenteam in der Baden-Württemberg-Liga an den Start.

Jeder Teilnehmer absolvierte am Schluchsee einen kompletten Triathlon. Die Einzelplatzierungen wurden im Anschluss zusammengerechnet, um eine Mannschaftswertung zu ermitteln. Eine neue Regelung sorgte bei den Teilnehmern der Tuttlinger Sportfreunde bereits vor Beginn der Rennen am Schluchsee für einen erheblichen Nachteil, denn der Startmodus wurde geändert. Anstatt des üblichen Massenstarts wurden die Teams nach dem letzten Tabellenstand in Zehn-Sekunden-Abständen auf die Schwimmstrecke geschickt, was zu Beginn einen Rückstand für die Tuttlinger bedeutete.

Die Premiere ist den Sportfreunden mit den Frauen in dieser Saison aber dennoch geglückt. Maßgeblich daran beteiligt war über die ganze Saison hinweg Kristin Kleemann – so auch am Schluchsee beim Liga-Finale. Die 17-jährige Tuttlingerin ging dort als eine der jüngsten von 75 Triathletinnen an den Start. Am Schluchsee standen bei ihr 750 Meter schwimmen, 18 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer in Laufschuhen auf den Programm. Mit einer starken Laufleistung von 20.49 Minuten und einer Gesamtzeit von 1:13.45 Stunden belegte sie Platz 43 in der Einzelwertung. „Das Schwimmen und Laufen lief richtig gut bei mir. Beim Radfahren habe ich gemerkt, dass die Erwachsenen schon länger dabei sind, somit mehr Erfahrung haben und das Tempo ziemlich hoch ist. Ich bin mit meinem Saisonverlauf zufrieden, gerade auch weil ich in der Saisonvorbereitung aufgrund von Klausuren in der Schule nicht vollumfänglich trainieren konnte“, sagte Kristin Kleemann unserer Zeitung, die den besten Platz in der Frauenwertung für die Tuttlinger Sportfreunde erzielte.

Gemeinsam mit den Einzelwertungen ihrer Teamkolleginnen Daniela Fischer, Eva Hermann und Silvia Steinert verrechnet, schafften sie es in ihrer ersten Saison auf Platz 17 in der Mannschaftswertung von 20 Teams. „Für uns war die Premiere in der Liga spannend. Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir es probieren wollen und den Spaß in den Vordergrund stellen und nicht die Platzierung, was rückblickend auch genau richtig war“, so das Fazit der 17-jährigen TSF-Triathletin.

Starke Leistung von Klüppel

Im 20 Grad warmen Schluchsee behauptete sich auch Valentin Klüppel in der Landesliga Süd über die Olympische Distanz – und das mit Ansage: Nach 1500 Meter Schwimmen, einer 36 Kilometer langen anspruchsvollen Radstrecke und einem abschließenden starken Zehn-Kilometer-Lauf, für den er nur 36.29 Minuten benötigte, sicherte er sich Rang 14 von 65 Triathleten in insgesamt 2:02.51 Stunden – das beste Einzelergebnis der Sportfreunde in der Alb-Gold-Triathlonliga. Durch personelle Ausfälle bildete Klüppel mit Michael Erhardt notgedrungen ein Rumpfteam, mit dem sie auf Platz 17 von 19 Mannschaften landeten. Der nicht gestartete und verletzte Matthias Lutz wurde mit der Platzierung 72 dazugerechnet, was für die hohe Platzsumme und für die Mannschaftswertung verantwortlich ist.

Und auch die ältere Garde der TSF-Triathleten mischte am Schluchsee mit. In der Masterliga, ab der Altersklasse Ü40, gelang Ingo Rumpel mit Platz 17 von 60 Startern eine beachtliche Leistung. Das TSF-Team mit Rumpel, Bernhard Schuszter und Markus Eitel schafften Platz 13 von 17 Mannschaften.

Mit diesem Ligaabschluss und dem Saisonverlauf ist der Triathlon-Abteilungsleiter Markus Eitel zufrieden. „Mit der Teilnahme an den Ligawettbewerben fördern wir die Gemeinschaft auch über die Altersklassen hinweg, trotz der zeitintensiven Einzelsportart. Die Teamwettkämpfe der Liga bieten sich besonders gut für ein gemeinsames Erfolgserlebnis an. Unabhängig von Ergebnissen und Zeiten ist der Spaßfaktor dabei auch eindeutig höher“, sagte Eitel unserer Zeitung. Er will auch im kommenden Jahr wieder mit seinen Vereinskollegen und mehreren Mannschaften am Ligabetrieb teilnehmen.