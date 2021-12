TSA-Paar Miller erreicht Platz zwei

Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben Platz zwei im Turnier der Senioren III C Standard in Offenburg belegt. Dort richtete der örtliche Tanzsportclub Schwarz-Weiß eine Turnierveranstaltung für Paare aller Altersgruppen von Kindern bis Senioren aus.

Durch zahlreiche Absagen traten nur vier Tanzpaare bei den Senioren III C an. Nach einer kurzen Sichtungsrunde folgte direkt die Endrunde in den vier Standardtänzen (langsamer Walzer, Tango, Slowfoxtrott und Quickstep). Bereits in der ersten offenen Wertung für den langsamen Walzer erreichten Miller/Miller den zweiten Platz. Diesen konnten sie in den weiteren Tänzen verteidigen und konnten zudem eine weitere Aufstiegsplatzierung für die nächsthöhere B-Klasse verbuchen. „Wir haben uns über den zweiten Platz gefreut“, so Petra Miller. „Sehr gerne hätten wir uns diese Woche noch in Würzburg in einem größeren Startfeld gemessen, aber dieses Turnier wurde nun leider coronabedingt abgesagt.“