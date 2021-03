Grünkraut (sz) - Deutlich betrunken ist eine 54-jährige Autofahrerin gewesen, die von Polizisten in der Bodnegger Straße in Grünkraut kontrolliert wurde. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,4 Promille, weshalb die Frau die Polizei zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Laut Polizeibericht musste die 54-Jährige ihren Führerschein abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.