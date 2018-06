Tabea Schoch kann die Reha in Pforzheim durchziehen. Beim Benefizkonzert des EV Lindau und der Lindauer Kultband Paddocks am Freitagabend kamen so viele Spenden zusammen, dass die nötigen 50 000 Euro gesichert sind. Rund 500 Gäste haben mit der 19-Jährigen in der Eissportarena gefeiert. Die junge Frau, die nach einem Trampolinunfall im Rollstuhl sitzt, war überwältigt.

Die Besucher erlebten einen Abend voller emotionaler Höhepunkte. Mehrfach hatte Tabea Schoch ebenso Tränen in den Augen wie mach ein Gast.