Von Schwäbische Zeitung

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Winterlingen und Sigmaringen ums Leben gekommen. Der Mann geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Mann fuhr gegen 15.15 Uhr zwischen Benzingen und Storzingen in Richtung Sigmaringen. Nach Polizeiangaben wurde die Fahrgastzelle des Autos bei dem Aufprall total beschädigt. Der 21-jährige Mann aus dem Zollernalbkreis verstarb noch an der Unfallstelle.