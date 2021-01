Trump-Anhänger stürmen das Kapitol - eine Person stirbt nach Schussverletzungen

Chaos und Gewalt im politischen Zentrum der USA: Die Proteste aufgebrachter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch ausgeartet.

Nach einer einheizenden Rede von Trump waren Hunderte seiner Unterstützer vor dem Kapitol aufmarschiert. Sie wollten vor dem Sitz des US-Parlaments gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse protestieren. Bei dem Ansturm auf das Kongressgebäude drangen Demonstranten ins Innere des Kapitols ein. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt.

Unterstützer des US-Präsidenten Trump versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. Zahlreichen Personen gelang das später. (Foto: Julio Cortez)

TV-Bilder zeigten Protestierende im Gebäude, in den sozialen Medien teilten Abgeordnete beider Kongresskammern und Journalisten Bilder aus dem Inneren. Wegen der Proteste ordnete die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, eine Ausgangssperre an, die aber von zahlreichen Menschen ignoriert wurden.

Medienberichte: eine Person angeschossen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurde inmitten der Proteste eine Person angeschossen. Details zu dem Vorfall sind noch unbekannt, nach Angaben des Nachrichtensenders CNN starb die Frau an ihren Schusswunden.

Der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, bei der verletzten Person habe es sich um „einen Zivilisten“ gehandelt. Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf Sicherheitskräfte zudem von mehreren Verletzten.

Vor dem Kapitol war es zuvor zu Rangeleien zwischen Trump-Anhängern und Sicherheitsleuten gekommen. Fernsehbilder zeigten eine große Menge von dicht gedrängt stehenden Menschen auf den Stufen direkt vor dem Eingang des Gebäudes.

Nationalgarde rückt zur Unterstützung an

Nach Angaben des Weißen Hauses soll die Nationalgarde eingesetzt werden, um dem Aufstand Herr zu werden. „Auf Anweisung von Präsident Donald Trump ist die Nationalgarde zusammen mit anderen Bundesschutzdiensten unterwegs“, schrieb Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany am Mittwoch bei Twitter.

Das Pentagon teilte mit, die Nationalgarde des Hauptstadtbezirks sei mobilisiert worden, um Sicherheitskräfte des Bundes zu unterstützen. Der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller sei in Kontakt mit der Führung sowohl des Repräsentantenhauses als auch des Senats. Der Einsatz der Sicherheitskräfte werde vom Justizministerium geführt.

Minister Miller erklärte wenig später, er und Generalstabschef Mark Milley hätten separat mit den Vertreten beider Parlamentskammern gesprochen. Das Verteidigungsministerium könne über die Nationalgarde hinaus „so wie nötig und angemessen“ weitere Unterstützung leisten, erklärte er.

Auch die US-Nachrichtenagentur AP berichtete davon, dass das Heimatschutzministerium weitere Kräfte zum Kapitol schicken werde. Der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, kündigte derweil per Twitter an, dass er Kräfte der Nationalgarde des Staates zur Unterstützung nach Washington senden werde.

Zuvor hatte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi nach übereinstimmenden Medienberichten die Nationalgarde um Unterstützung gebeten. Außerdem sei Vizepräsident Mike Pence an einen sicheren Ort gebracht worden – für diese Information gab es vorerst keine offizielle Bestätigung.

Biden verurteilt Gewalt

Trumps Nachfolger Joe Biden verurteilte die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington scharf. "Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen", sagte er. Die Gewalt müsse enden.

Im Inneren des Kapitols hatten sich beide Parlamentskammern zur Bestätigung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom November versammelt.

Kongress-Abgeordnete suchen Schutz als Protestanten das Gebäude stürmen. (Foto: Drew Angerer / AFP) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Trump-Unterstützer versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. (Foto: John Minchillo / DPA) Polizisten beobachten Demonstranten in einem Flur in der Nähe der Senatskammer im Kapitol. (Foto: Manuel Balce Ceneta) Unterstützer des US-Präsidenten Trump versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. Zahlreichen Personen gelang das später. (Foto: Julio Cortez) Demonstranten gestikulieren vor der US-Kapitol-Polizei auf dem Gang vor der Senatskammer im Kapitol. (Foto: Manuel Balce Ceneta) Polizisten versuchen Unterstützer des US-Präsidenten Trump vor dem Kapitol aufzuhalten. Inmitten von Protesten von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten vor dem Kapitol haben die beiden Kammern des Kongresses ihre Sitzungen überraschend unterbrochen. (Foto: Andrew Harnik) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Ein Demonstrant ist während einer Konfrontation mit der Polizei bei einer Kundgebung am Kapitol verletzt worden. Während der Kongress sich darauf vorbereitet, den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden zu bestätigen, haben sich Tausende von Menschen versammelt, um ihre Unterstützung für Präsident Donald Trump und seine Behauptungen über Wahlbetrug zu zeigen. (Foto: John Minchillo) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. Der noch amtierende Präsident hatte sie angestachelt, das Wahlergebnis nicht hinzunehmen. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. Der noch amtierende Präsident hatte sie angestachelt, das Wahlergebnis nicht hinzunehmen. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Ein Demonstrant ist während einer Konfrontation mit der Polizei bei einer Kundgebung am Kapitol verletzt worden. Während der Kongress sich darauf vorbereitet, den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden zu bestätigen, haben sich Tausende von Menschen versammelt, um ihre Unterstützung für Präsident Donald Trump und seine Behauptungen über Wahlbetrug zu zeigen. (Foto: John Minchillo) Trump-Unterstützer stoßen beim Versuch, das Kapitol zu stürmen, auf Polizei und Sicherheitskräfte. Der noch amtierende Präsident hatte sie angestachelt, das Wahlergebnis nicht hinzunehmen. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Trump-Anhänger feiern auf einem Gerüst, dass sie sich Zugang zum Kapitol verschafft haben. (Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP) Die Polizei steht am Kapitol Wache, nachdem sie Trump-Anhänger abgehalten hat, die versucht haben, durch eine Polizeiabsperrung zu brechen. Während der Kongress sich darauf vorbereitet, den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden zu bestätigen, haben sich Tausende von Menschen versammelt, um ihre Unterstützung für Präsident Donald Trump und seine Behauptungen über Wahlbetrug zu zeigen. (Foto: Julio Cortez / AFP) Menschen suchen Schutz auf der Tribüne des Repräsentantenhauses, während Demonstranten versuchen, in die Repräsentantenkammer im US-Kapitol einzudringen. (Foto: Andrew Harnik / dpa) Unterstützer des US-Präsidenten Trump versuchen eine Absperrung vor dem Kapitol zu durchbrechen. Inmitten von Protesten von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten vor dem Kapitol haben die beiden Kammern des Kongresses ihre Sitzungen überraschend unterbrochen. Eine offizielle Erklärung für die abrupte Unterbrechung wurde zunächst nicht genannt. (Foto: Julio Cortez / dpa) 1 von 1

Trump hatte in seiner Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt. Bei seiner Rede forderte er Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den „Diebstahl“ der Wahl nicht gefallen zu lassen.

Später machte er auf Twitter einen Rückzieher und rief die Menschen auf, friedlich zu bleiben:

In einem Video, das er ebenfalls über Twitter verbreitete, rief er seine Anhänger dazu auf, friedlich nach Hause zu gehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Wahl, aber "wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben" und die Sicherheitskräfte respektieren, sagte er. Zu seinen Anhängern sagte er "We love you. You're very special".

Ivanka Trump hat die Teilnehmer der dramatischen Proteste in Washington auf Twitter als „Patrioten“ angesprochen und zum Gewaltverzicht aufgerufen.

Twitter sperrt den Account des Präsidenten

Nach kritischen Kommentaren löschte die Tochter des amtierenden US-Präsidenten am Mittwoch den Tweet und konkretisierte: „Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werden.“

Der Lieblingskanal für Meinungsäußerungen des Präsidenten steht ihm vorerst nicht zur Verfügung. Das Unternehmen hat nicht nur Tweets des Amtsinhabers gelöscht, sondern ihn nach übereinstimmenden Berichten für zwölf Stunden gesperrt.

Deutscher Außenminister Maas entsetzt

Sein Vize Mike Pence rief die Menschen in einem Tweet zur Ordnung auf. Die Gewalt müsse sofort beendet werden, schrieb er. Gewaltfreier Protest sei das Recht jedes Amerikaners. "Aber diese Attacke auf unser Kapitol werden wir nicht tolerieren." Man werde alle Beteiligten im vollen Umfang des Gesetzes verfolgen.

Der „Washington Post“ zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten. Mindestens zwei zum Parlamentskomplex gehörende Gebäude in der Nähe waren demnach evakuiert worden.

Der deutsche Außenminister reagierte erschüttert auf die Geschehnisse in Washington. "Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen."

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas ?? (@HeikoMaas) January 6, 2021

Sieg von Joe Biden sollte formal bestätigt werden

Das US-Repräsentantenhaus und der Senat waren am Mittwoch in Washington zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen.

Dies ist üblicherweise eine Formalie im Nach-Wahl-Prozedere der Vereinigten Staaten. Diverse Republikaner aus beiden Kongresskammern hatten jedoch angekündigt, Einspruch gegen die Resultate aus mehreren US-Bundesstaaten einzulegen — angetrieben durch Trumps unbelegte Betrugsbehauptungen.

US-Abgeordnete warfen den militanten Anhängern des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump einen „Putschversuch“ vor. „Dies ist Anarchie. Dies ist ein Putschversuch“, erklärte der Abgeordnete Seth Moulton.

Der Abgeordnete Val Demings schrieb auf Twitter: „Ein Mob stürmt das US-Kapitol, um eine Wahl zu stürzen. Es findet ein Putsch statt.“ Sein Kollege Mark Pocan warf Trump vor, „Inlandsterrorismus“ zu befördern.

Aussicht auf Erfolg hat die politische Störaktion nicht. Beide Kongresskammern müssten einem Einspruch zustimmen, was angesichts der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus als ausgeschlossen gilt. Pelosi kündigte nach Angaben von CNN an, die offizielle Bestätigung der Wahlergebnisse noch in der Nacht fortzusetzen.

Der Republikaner Trump hatte die Präsidentschaftswahl Anfang November mit deutlichem Abstand gegen seinen demokratischen Herausforderer Biden verloren. Trump weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen.

Er behauptet, er sei durch massiven Betrug um den Sieg gebracht worden. Weder Trump noch seine Anwälte legten stichhaltige Beweise dafür vor. Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden bislang von Gerichten abgeschmettert, auch vom Obersten US-Gericht.