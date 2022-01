Trotz vieler Investitionen bleibt Heroldsatt schuldenfrei

„Bei aller gebotenen Bescheidenheit: mit all dem gemeinsam Erreichten dürfen wir sehr zufrieden sein“, sagt Bürgermeister Michael Weber und blickt trotz aller Umstände mit der immer noch grassierenden Corona-Pandemie zufrieden auf das Jahr 2021 zurück. Der Nebel der unglaublichen Pandemie sei immer noch allgegenwärtig und werde die Menschen wohl noch lange begleiten. Dies meinte er in seiner Jahresabschlussrede in der letzten Sitzung des Heroldstatter Gemeinderats in der Berghalle. Dies sagt er auch in einem Interview mit SZ-Redakteur Hansjörg Steidle. Darin blickt er auf das Jahr 2021 zurück, schaut aber auch auf die Vorhaben für das kommende Jahr 2022.

Herr Weber, könnten Sie ein kurzes Fazit für 2021 ziehen und die wichtigsten Projekte nennen?

Trotz aller Beschränkungen und Beschwerlichkeiten haben wir in der Gemeinde Heroldstatt wahrlich viel getan. Sowohl kleine als auch große Projekte wurden abgeschlossen und weitere auf den Weg gebracht. Mit den beiden neuen Spielplätzen „Ober dem Steigle“ und im Sportzentrum des SCH konnten wir zwei schöne Treffpunkte anlegen. Die Sanierung unserer Grundschule ist voll im Gange. Ich freue mich, dass wir bei diesem Großprojekt sowohl bei den Kosten wie auf der zeitlichen Schiene im Plan liegen. So werden wir mit Beginn des neuen Schuljahres die Pforten unserer frisch sanierten Grundschule zur Freude der Schüler wie des Lehrkollegiums öffnen und das Haus seiner Bestimmung übergeben.

Ein Schwerpunkt der Projekte lag im zurückliegenden Jahr sicher auf dem Gebiet des Breitband-Ausbaus?

Unbedingt. Als Grundlage der Digitalisierung sind wir auf eine deutliche Verbesserung der Bandbreite dringend angewiesen. Der Ausbau geschieht in mehreren Wellen. Ist die eine erfolgreich überwunden, steht die andere bereits bevor und weitere werfen große Schatten voraus. Gigantische Summen stehen im Raum. Im September konnten wir das sogenannte Backbone, also die überregionale Datenleitung des Glasfasernetzes, in Betrieb nehmen. Jetzt stehen in Sontheim durch unseren Anbieter, die NetCom, wie auch in Ennabeuren mit der Telekom Übertragungsraten von rund 50 mBit/s zur Verfügung.

Der Ausbau wird ja weitergehen. Wie sieht es mit den weißen Flecken im Ort aus?

Auf jeden Fall. Sage und schreibe weitere fünf Millionen Euro wurden uns für die Erschließung der sogenannten weißen Flecken in Heroldstatt bewilligt. Der Baubeginn wird nach Planung und Ausschreibung in 2023 sein. Danach werden die innerörtlichen Hausanschlüsse gebaut. Für diese sicherlich größte Investition in unserer Gemeinde, also der Erschließung der sogenannten grauen Flecken, sind weitere zweistellige Millionenbeträge in die Hand zu nehmen. Dies ist ein Projekt, das kräftig an Finanziellem und Personellem von der Gemeinde abverlangt. Am Ende des Ausbaus werden wir jedoch gestärkt und für die digitale Zukunft gerüstet sein.

Ein Großprojekt in diesem Jahr war sicherlich auch die Erschließung des Gewerbegebiets „Auf dem Wörth X – Bannholzer Wiesen“?

Das Gewerbegebiet „Auf dem Wörth X“ war für unsere Gemeinde aufgrund der großen Nachfrage nach Gewerbeland wichtig. Eigentlich sollten die 15 Gewerbebauplätze für die nächsten fünf bis zehn Jahre vorgehalten werden. Doch durch die große Nachfrage von Betrieben, in Heroldstatt einen Standort zu errichten, waren bereits noch vor der offiziellen Freigabe im August, die Hälfte der Flächen vergeben. Gleichzeitig konnte eine Gemengelage in der Ortsmitte Sontheim aufgelöst werden. Sicherlich eine gute Partie für Gemeinde und Gewerbe gleichermaßen. Heroldstatt ist ein attraktiver Gewerbestandort. So sieht es auch das Land und bescherte unsere erfolgreichen Betriebe mit sage und schreibe 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln.

Auf dem Gebiet der Wohnbaubebauung war die Gemeinde in diesem Jahr sehr aktiv. Wie steht es um Bauland für Bauwillige aus?

Kräftig investiert hat die Gemeinde auch in den Grunderwerb für die Außenentwicklung. So konnten sämtliche Flächen erworben werden, damit das Baugebiet „Hinter den Pfarrgärten II“ vergrößert erschlossen werden kann. Der Baubeginn wird im nächsten Jahr sein. Ebenso liegen nun die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Grundstücke „Haselweg“ allesamt im Eigentum der Gemeinde sowie das komplette Gebiet „Heustädele“, bei dem wir mit einem Strukturkonzept eine Bebauung ab dem Jahr 2035 vorgesehen haben. Klar ist, dieser Flächenerwerb kostet die Gemeinde Geld. Allerdings ist eine Reinvestierung gewiss. Denn was ist in diesen Tagen sicherer als in den eigenen Grund und Boden zu investieren?

Es dreht sich aber in Heroldstatt nicht alles um die Außenentwicklung?

So ist es. Ganz wichtig und von zentraler Bedeutung sehe ich die Innenentwicklung unserer beiden Ortskerne Ennabeuren und Sontheim. Mit diesem Zukunftsthema hat sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr intensiv beschäftigt. Es wurde im Rat und in der Bürgerschaft ausführlich und auch kontrovers diskutiert. Mit einer Bürgerinformationsveranstaltung im September wurde der Auftakt einer aktiven Beteiligung der Bürgerschaft gegeben. Den Erhalt des dörflichen Charakters gegenüber der erforderlichen Nachverdichtung gilt es dabei in Einklang zu bringen.

Wie bewerten Sie das Gemeindeleben im Ort trotz der Pandemie?

Trotz pandemischer Lage können wir auf ein den Umständen nach abwechslungsreiches Jahresprogramm zurückblicken. Hierfür danke ich allen, die sich in irgendeiner Weise für die Gemeinschaft eingesetzt haben. Ob Markungsputzete, Spielplatzbau, Brotbackaktion, Biergartensaison, Gartenfest, Kabarett und Konzerte, wie des Heeresmusikkorps, an Höhle oder in Kirchen. All dies sind Belege einer funktionierenden Dorfgemeinschaft, eben ein Garant für Zusammenhalt und Gemeinsamkeit. Schade ist auf jeden Fall, dass einige Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten.

Wie steht es um die Schulden in der Gemeinde und was sind größere Projekte im neuen Jahr?

Die Sanierung unserer Grundschule läuft mit Hochdruck weiter, sie wird im Sommer abgeschlossen sein. Dann werden wir an die erforderliche Erweiterung unseres Kinderhauses gehen, sofern die Zuschüsse vom Bund fließen. Seitens des Landes wurde bereits ein Zuschuss von 220 000 Euro bewilligt. Aber es geht in der Kommunalpolitik nicht nur die Erschließung von Neuem. Gerade der Unterhalt und damit das bereits Geschaffene gilt es zu hegen und zu pflegen, so in den nächsten Jahren das Rathaus wie die Berghalle. Mit wahrlich viel Schotter wurden beziehungsweise werden unsere Wirtschaftswege dieses und nächstes Jahr saniert. Der Bannholzer Weg wird modernisiert und mit Breitband versehen. Ein längst überfälliger Radweg im Lückenschluss zwischen Öfnen und Breithülen 2022 angelegt. Mit der Erneuerung unserer Straßenbeleuchtung geht uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf, das sich mittelfristig für unsere Umwelt und für unseren Gemeindesäckel rechnet. Diese Umstellung auf LED-Licht geht 2022 weiter. Und erfreulich dabei ist, dass unser Heroldstatt nach wie vor schuldenfrei dasteht.