Trotz vieler Corona-Ausfälle: Eschach spielt gegen Bad Schussenried

Der TSV Eschach erwartet am Samstag (15 Uhr) den FV Bad Schussenried in der Fußball-Landesliga. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz des SV Weißenau.

Eigentlich könnten sie kühne Rechnungen aufstellen in Reihen des TSV Eschach: Es sind noch sechs Teams, die sich vor dem letzten Spieltag der Hinrunde in der Landesliga Hoffnung auf ein warmes Plätzchen in der Rückrunde der besten zehn Teams machen können – und die Eschacher sind eines davon. Zwar nicht das mit den besten Chancen – da haben zumindest Ostrach und Mietingen die Nase vorn. Aber immerhin: Rein rechnerisch ist die Möglichkeit auf den vorzeitigen Klassenerhalt weiter vorhanden.

Philipp Meißner mag den Rechenschieber aber gar nicht zücken – der Trainer des TSV hat momentan ganz andere Sorgen: Beinahe alles, was in seinem Team Rang und Namen hat, fällt für die Partie gegen Schussenried aus oder ist zumindest fraglich. Die Kapitänsbinde bringt gerade gar kein Glück: Nach Robin Merz (Kapitän) und Manuel Ruess (stellvertretender Kapitän) verletzte sich beim Spiel in Straßberg auch noch Kapitän Nummer drei, Michael Eitel. Und dann hat das Coronavirus heftig zugeschlagen. Eine ganze Reihe Spieler der Kategorie Stammkraft sind außer Gefecht, sprich: in Quarantäne.

Die Eschacher werden wohl ein Team stellen können: „Aber man muss sich schon die Frage nach dem sportlichen Wert stellen“, meint Philipp Meißner. Für den Coach und sein Team geht es ja nicht nur um die Chance, vielleicht doch noch unter die Top Zehn zu rutschen: „Es geht für uns um Punkte gegen den Abstieg.“ Und das gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Nach der kurzfristigen Absage des SV Mietingen für die Partie am vergangenen Wochenende starten die Schussenrieder jetzt erst ins Landesligajahr – sie haben noch drei Hinrundenpartien in einer englischen Woche zu absolvieren. Dabei haben sie einiges gutzumachen: Neun Spiele in Serie hat das Team von Trainer Markus Stocker vor der Winterpause verloren und ist so auf den drittletzten Platz abgerutscht. Für das neue Jahr hat sich der FVS viel vorgenommen, um dem Abstieg doch noch zu entgehen.